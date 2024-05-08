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Суд на Украине продлил арест протоиерею УПЦ - РИА Новости, 08.05.2024
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Религия
 
19:47 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/arest-1944792910.html
Суд на Украине продлил арест протоиерею УПЦ
Суд на Украине продлил арест протоиерею УПЦ - РИА Новости, 08.05.2024
Суд на Украине продлил арест протоиерею УПЦ
Суд на Украине продлил меру пресечения в виде содержания под стражей протоиерею канонической Украинской православной церкви Сергию Чертилину, сообщил в среду... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:47
2024-05-08T19:47
религия
украина
киев
россия
украинская православная церковь
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Суд на Украине продлил меру пресечения в виде содержания под стражей протоиерею канонической Украинской православной церкви Сергию Чертилину, сообщил в среду представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман. Союз православных журналистов 8 апреля сообщил, что Киевский апелляционный суд оставил без изменений апелляционную жалобу на арест протоиерея УПЦ Сергия, обвиняемого в разжигании религиозной вражды. "Состоялось судебное заседание по делу отца Сергия.... Суд не учел все обстоятельства, на которые указывала защита и продлил срок прерывания отца Сергия под арестом еще более чем на один месяц… Не было учтено состояние здоровья, которое сильно ухудшилось", - сказал Чекман в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, во время нахождения судьи в совещательной комнате туда зашли следователь СБУ и прокурор Киевской областной прокуратуры. Он не исключает, что на судью могло оказываться давление. "Будут подаваться жалобы в высший совет правосудия, заявления в правоохранительные органы... Когда судья находится в совещательной комнате, никто не может к нему заходить", - добавил Чекман. В марте представители Службы безопасности Украины после обысков в редакции "Союза православных журналистов" (СПЖ) и Центра правовой защиты интересов УПЦ в Киеве сообщили о нейтрализации преступной организации так называемого медийного блока УПЦ, якобы разжигавшего религиозную вражду. Позже СПЖ сообщил, что журналистам, правозащитникам и административному персоналу были предъявлены обвинения в совершении преступлений разной степени тяжести, включая государственную измену. По сообщению СПЖ, под стражу помещены шесть человек: протоиерей Сергий Чертилин, Андрей Овчаренко, Валерий Ступницкий, Иван Росада, Татьяна Безмаленко и Владимир Бобечко. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html
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украина, киев, россия, украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Киев, Россия, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
Суд на Украине продлил арест протоиерею УПЦ

Чекман: на Украине продлили арест протоиерею канонической УПЦ Сергию Чертилину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Суд на Украине продлил меру пресечения в виде содержания под стражей протоиерею канонической Украинской православной церкви Сергию Чертилину, сообщил в среду представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман.
Союз православных журналистов 8 апреля сообщил, что Киевский апелляционный суд оставил без изменений апелляционную жалобу на арест протоиерея УПЦ Сергия, обвиняемого в разжигании религиозной вражды.
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"Состоялось судебное заседание по делу отца Сергия.... Суд не учел все обстоятельства, на которые указывала защита и продлил срок прерывания отца Сергия под арестом еще более чем на один месяц… Не было учтено состояние здоровья, которое сильно ухудшилось", - сказал Чекман в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, во время нахождения судьи в совещательной комнате туда зашли следователь СБУ и прокурор Киевской областной прокуратуры. Он не исключает, что на судью могло оказываться давление.
"Будут подаваться жалобы в высший совет правосудия, заявления в правоохранительные органы... Когда судья находится в совещательной комнате, никто не может к нему заходить", - добавил Чекман.
В марте представители Службы безопасности Украины после обысков в редакции "Союза православных журналистов" (СПЖ) и Центра правовой защиты интересов УПЦ в Киеве сообщили о нейтрализации преступной организации так называемого медийного блока УПЦ, якобы разжигавшего религиозную вражду. Позже СПЖ сообщил, что журналистам, правозащитникам и административному персоналу были предъявлены обвинения в совершении преступлений разной степени тяжести, включая государственную измену. По сообщению СПЖ, под стражу помещены шесть человек: протоиерей Сергий Чертилин, Андрей Овчаренко, Валерий Ступницкий, Иван Росада, Татьяна Безмаленко и Владимир Бобечко.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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