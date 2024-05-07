https://ria.ru/20240507/tsypin-1944452068.html

Священник объяснил сходство благословения Путина с помазанием на царство

Священник объяснил сходство благословения Путина с помазанием на царство - РИА Новости, 07.05.2024

Священник объяснил сходство благословения Путина с помазанием на царство

В благословении, которое дал патриарх Московский и всея Руси Кирилл президенту Владимиру Путину, есть некоторое сходство с помазанием на царство, которое... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:09

2024-05-07T16:09

2024-05-07T16:09

религия

россия

владимир путин

патриарх кирилл (владимир гундяев)

инаугурация владимира путина — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944419298_0:10:3128:1770_1920x0_80_0_0_5d9c730bb639d5c3dc9071558e237e10.jpg

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. В благословении, которое дал патриарх Московский и всея Руси Кирилл президенту Владимиру Путину, есть некоторое сходство с помазанием на царство, которое совершала Церковь до революции, ведь и то, и другое – это церковное благословение главе государства, но называть это идентичным или хотя бы очень близким по чину нельзя, рассказал РИА Новости член синодальной комиссии по канонизации святых, профессор Московской духовной академии, историк церкви протоиерей Владислав Цыпин. Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси Кирилл отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации. Патриарх Кирилл пожелал президенту России Божией помощи и сказал, что служение на него возложил "сам Бог". Он призвал благословение Божие, покров Царицы Небесной во все дни жизни Путина "до скончания века". Он также преподнес президенту старинную икону "с благословением на труды" и отметил, что время, когда во главе России стоит православный человек, не стесняющийся своей веры, отмечено "великой милостью Божией". "В благословении, которое дал патриарх Кирилл президенту Владимиру Путину, есть некоторое сходство с помазанием на царство, которое совершала Церковь до революции 1917 года, оно (сходство – ред.) заключается в том, что и тогда, и сейчас это церковное благословение, которое дается главе государства. Но государственный строй тогда и сейчас разный, и, конечно, называть это идентичным или хотя бы очень близким по чину нельзя", - сказал Владислав Цыпин. Он напомнил, что чин помазания на царство – "сложная, длительная служба, во время которой цари, а потом императоры, помазывались миром". Миро приготовляется из чистого оливкового масла с добавлением белого виноградного вина и из разных благовонных веществ, оно считается святыней, хранится в алтаре и используется в таинстве миропомазания, завершающем таинство крещения, а также при освящении новых престолов храмов. "Этот чин впервые был совершен над Иваном Грозным. С какими-то вариациями потом совершался до Николая II включительно. По сути миропомазание – это самое высокое благословение, которое совершалось в Церкви, потому что служение царя, императора, было самым высоким. Царь помазывался миром и благословлялся для пожизненного правления", - отметил историк. Он подчеркнул, что чин, который был совершен во вторник в Благовещенском храме, называется "благодарственный молебен", "но акцент, конечно, был сделан на том, чтобы само это служение совершалось во благо народа, страны". Также, заметил священник, слова патриарха о том, что сам Бог возложил на президента это служение, отсылают к тезису, что, "с христианской точки зрения, без Божией воли ничего не бывает, тем более не может быть совершаемо высокое президентское служение". "А уж само благословение испрашивается и дается, но мы помним, что в советское время власти его не искали. В Церкви благословение принято брать мирянам – у духовенства, духовенству – у вышестоящих священнослужителей, и, конечно, оно совершается по просьбе, согласию того, кто его берет", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231002/stradaniya-1899819319.html

https://ria.ru/20240507/patriarkh-1944411482.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), инаугурация владимира путина — 2024