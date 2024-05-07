https://ria.ru/20240507/pushkov-1944283550.html

Шольц спасовал. Пушков высмеял встречу Макрона с Си Цзиньпином

Шольц спасовал. Пушков высмеял встречу Макрона с Си Цзиньпином - РИА Новости, 07.05.2024

Шольц спасовал. Пушков высмеял встречу Макрона с Си Цзиньпином

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал участвовать в "ярмарке тщеславия", которую президент Франции Эммануэль Макрон устроил во время визита в Париж председателя КНР Си РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T06:30

2024-05-07T06:30

2024-05-07T10:29

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алексей пушков

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еврокомиссия

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал участвовать в "ярмарке тщеславия", которую президент Франции Эммануэль Макрон устроил во время визита в Париж председателя КНР Си Цзиньпина, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."Макрон, претендующий на роль лидера Европы, не может сделать ни шагу без ЕС и его руководства, не говоря уже о США", — написал Пушков.По его словам, президент Франции "притащил на встречу" с китайским лидером главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую "в Пекине недолюбливают за ее настырность". При этом Макрон хотел "ощутить себя поувереннее" и намекнуть на то, что за ним "стоит вся Европа"."(Французский лидер. – ред.) очень звал Шольца, но тот не стал участвовать в макроновской ярмарке тщеславия", — сыронизировал сенатор.Представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер сообщал, что Шольц не будет участвовать во встрече Макрона с Си Цзиньпином, по его словам, данный вопрос не стоял на повестке, так как у канцлера был другой график — у него была запланирована поездка в Прибалтику.При этом перед приездом Си Цзиньпина во Францию Макрон и Шольц провели совместный ужин в Париже, в ходе которого, по данным СМИ, лидеры обсуждали грядущий визит председателя КНР.

https://ria.ru/20240507/zapad-1944279616.html

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в мире, франция, германия, эммануэль макрон, си цзиньпин, алексей пушков, евросоюз, еврокомиссия, олаф шольц, урсула фон дер ляйен, китай