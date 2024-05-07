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Шольц спасовал. Пушков высмеял встречу Макрона с Си Цзиньпином - РИА Новости, 07.05.2024
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06:30 07.05.2024 (обновлено: 10:29 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/pushkov-1944283550.html
Шольц спасовал. Пушков высмеял встречу Макрона с Си Цзиньпином
Шольц спасовал. Пушков высмеял встречу Макрона с Си Цзиньпином - РИА Новости, 07.05.2024
Шольц спасовал. Пушков высмеял встречу Макрона с Си Цзиньпином
Канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал участвовать в "ярмарке тщеславия", которую президент Франции Эммануэль Макрон устроил во время визита в Париж председателя КНР Си РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T06:30
2024-05-07T10:29
в мире
франция
германия
эммануэль макрон
си цзиньпин
алексей пушков
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еврокомиссия
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал участвовать в "ярмарке тщеславия", которую президент Франции Эммануэль Макрон устроил во время визита в Париж председателя КНР Си Цзиньпина, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."Макрон, претендующий на роль лидера Европы, не может сделать ни шагу без ЕС и его руководства, не говоря уже о США", — написал Пушков.По его словам, президент Франции "притащил на встречу" с китайским лидером главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую "в Пекине недолюбливают за ее настырность". При этом Макрон хотел "ощутить себя поувереннее" и намекнуть на то, что за ним "стоит вся Европа"."(Французский лидер. – ред.) очень звал Шольца, но тот не стал участвовать в макроновской ярмарке тщеславия", — сыронизировал сенатор.Представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер сообщал, что Шольц не будет участвовать во встрече Макрона с Си Цзиньпином, по его словам, данный вопрос не стоял на повестке, так как у канцлера был другой график — у него была запланирована поездка в Прибалтику.При этом перед приездом Си Цзиньпина во Францию Макрон и Шольц провели совместный ужин в Париже, в ходе которого, по данным СМИ, лидеры обсуждали грядущий визит председателя КНР.
https://ria.ru/20240507/zapad-1944279616.html
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в мире, франция, германия, эммануэль макрон, си цзиньпин, алексей пушков, евросоюз, еврокомиссия, олаф шольц, урсула фон дер ляйен, китай
В мире, Франция, Германия, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Алексей Пушков, Евросоюз, Еврокомиссия, Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляйен, Китай
Шольц спасовал. Пушков высмеял встречу Макрона с Си Цзиньпином

Пушков: Шольц не стал участвовать в "спектакле" Макрона на встрече с лидером КНР

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал участвовать в "ярмарке тщеславия", которую президент Франции Эммануэль Макрон устроил во время визита в Париж председателя КНР Си Цзиньпина, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"Макрон, претендующий на роль лидера Европы, не может сделать ни шагу без ЕС и его руководства, не говоря уже о США", — написал Пушков.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. 6 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
СМИ: Си Цзиньпина рассердили требования Запада по России
04:29
По его словам, президент Франции "притащил на встречу" с китайским лидером главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую "в Пекине недолюбливают за ее настырность". При этом Макрон хотел "ощутить себя поувереннее" и намекнуть на то, что за ним "стоит вся Европа".
"(Французский лидер. – ред.) очень звал Шольца, но тот не стал участвовать в макроновской ярмарке тщеславия", — сыронизировал сенатор.
Представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер сообщал, что Шольц не будет участвовать во встрече Макрона с Си Цзиньпином, по его словам, данный вопрос не стоял на повестке, так как у канцлера был другой график — у него была запланирована поездка в Прибалтику.
При этом перед приездом Си Цзиньпина во Францию Макрон и Шольц провели совместный ужин в Париже, в ходе которого, по данным СМИ, лидеры обсуждали грядущий визит председателя КНР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Тяжелый день у Макрона: фон дер Ляйен ему не поможет
Вчера, 08:00
 
В миреФранцияГерманияЭммануэль МакронСи ЦзиньпинАлексей ПушковЕвросоюзЕврокомиссияОлаф ШольцУрсула фон дер ЛяйенКитай
 
 
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