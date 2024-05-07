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Церемония инаугурации президента Российской Федерации

Церемония инаугурации президента Российской Федерации - РИА Новости, 07.05.2024

Церемония инаугурации президента Российской Федерации

Инаугурация президента – торжественная процедура вступления в должность главы государства. Слово "инаугурация" происходит от латинского inaugure - "посвящаю". РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T00:36

2024-05-07T00:36

2024-05-07T00:36

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Инаугурация президента – торжественная процедура вступления в должность главы государства. Слово "инаугурация" происходит от латинского inaugure - "посвящаю".Процедура инаугурации президента России, согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", проводится по истечении шести лет со дня вступления в должность предшественника. В случае если к этому дню назначены повторные выборы, а также при проведении досрочных выборов избранный президент вступает в должность на тридцатый день со дня официального опубликования Центральной избирательной комиссией РФ общих результатов выборов президента России.Инаугурация президента в России с 2000 года проходит 7 мая. В 2024 году она также состоится 7 мая.Российские телеканалы будут транслировать церемонию в прямом эфире. Сама торжественная церемония законом о выборах главы российского государства не расписана. В Конституции РФ только сказано, что при вступлении в должность президент Российской Федерации приносит присягу в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного суда Российской Федерации. Сценарий инаугурации был первоначально разработан еще для вступления в должность первого президента России Бориса Ельцина. Существенных изменений с того времени не вносилось. Единственное внесенное изменение было связано не с самой процедурой, а с местом ее проведения. Когда Борис Ельцин вступал в должность, церемония проходила в Кремлевском дворце съездов. Начиная с 2000 года, она проходит в парадных залах Большого Кремлевского дворца: Андреевском, Александровском и Георгиевском. С тех пор используется один и тот же сценарий церемониала, но в него могут вноситься какие-то частные изменения. Этим занимается служба протокола президента.Список присутствующих также определен службой протокола президента. На церемонии в обязательном порядке присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и Совета Федерации, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус и так далее.Приглашенные и участники по протоколу должны быть в строгих костюмах.Во время вступления в должность вновь избранного главы государства используются символы президентской власти – знак президента и его штандарт, а также особый экземпляр конституции, который обычно хранится в президентской библиотеке и на котором президент приносит присягу. Примерно в 11.15 закрывается проход в Кремль для приглашенных на церемонию. Гости заполняют три зала Большого Кремлевского дворца. В Георгиевском и Александровском залах установлены несколько больших телевизионных мониторов, по которым приглашенные смогут наблюдать за происходящим в Андреевском зале. В общей сложности, церемония укладывается в пределы часа. Сама инаугурация начинается в полдень. Могут быть отклонения по времени, но они незначительны.О ее начале диктор объявляет, когда избранного президента еще нет в Кремле. Через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский зал знаменосцы вносят государственный флаг России и штандарт президента. Затем вносятся Конституция и знак президента России, которые помещаются на трибуне, где глава государства будет принимать присягу. Президентский оркестр исполняет Встречный марш.На подиум поднимаются председатель Конституционного суда и председатели обеих палат парламента.Незадолго до полудня вступающий в должность президент России в сопровождении кортежа прибывает в Большой Кремлевский дворец. На крыльце дворца он принимает рапорт коменданта Кремля. Затем он входит в Большой Кремлевский дворец через парадный вход, поднимается по парадной лестнице, идет через аванзал, проходит мимо гостей и гвардейцев Президентского полка в Георгиевском и Александровском залах. Президентский оркестр исполняет фанфару "Наш президент", написанную специально для инаугурации. Ровно в 12.00 избранный президент входит в Андреевский зал и поднимается на подиум.Председатель КС просит избранного президента России принести присягу.Текст президентской присяги определен Конституцией РФ (статья 82): "Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".Вступающий в должность президент, положив на конституцию РФ правую руку, произносит текст присяги. Председатель КС объявляет о том, что избранный президент вступил в должность.В зале начинает звучать государственный гимн, а над куполом президентской резиденции в Кремле поднимается штандарт главы государства. После принесения присяги народу России глава государства выступает с обязательным кратким обращением к гражданам страны. По завершении речи президента звучит патриотическое произведение Михаила Глинки "Славься!".Со стороны Кремлевской набережной производится артиллерийский салют из 30 залпов. Это максимальное количество залпов в иерархии военных почестей, поскольку глава государства является верховным главнокомандующим вооруженными силами России. В завершении церемонии инаугурации президент спускается по Красному крыльцу Грановитой палаты на Соборную площадь Кремля, где проходит парад Президентского полка. По случаю инаугурации президента Патриарх Московский и всея Руси совершает молебен в Благовещенском соборе Кремля. По традиции, президент присутствует на службе. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, политика, россия, александровское, борис ельцин, совет федерации рф, госдума рф, инаугурация, инаугурация владимира путина — 2024