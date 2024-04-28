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Инаугурацию Путина 7 мая будут транслировать на канале "Россия 1" - РИА Новости, 28.04.2024
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11:58 28.04.2024 (обновлено: 12:05 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/inauguratsiya-1942903904.html
Инаугурацию Путина 7 мая будут транслировать на канале "Россия 1"
Инаугурацию Путина 7 мая будут транслировать на канале "Россия 1" - РИА Новости, 28.04.2024
Инаугурацию Путина 7 мая будут транслировать на канале "Россия 1"
Телеканал "Россия 1" объявил о прямой трансляции инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая в 12.00 мск. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T11:58
2024-04-28T12:05
политика
россия
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Телеканал "Россия 1" объявил о прямой трансляции инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая в 12.00 мск.Анонс трансляции появился в программе "Вести недели" на канале "Россия 1".Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая. Он отмечал, что время мероприятия будет известно позже.
https://ria.ru/20240427/putin-1942743582.html
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Инаугурацию Путина 7 мая будут транслировать на канале "Россия 1"

Инаугурацию Путина 7 мая будут транслировать в прямом эфире на канале "Россия 1"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Телеканал "Россия 1" объявил о прямой трансляции инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая в 12.00 мск.
Анонс трансляции появился в программе "Вести недели" на канале "Россия 1".
Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая. Он отмечал, что время мероприятия будет известно позже.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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