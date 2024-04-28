https://ria.ru/20240428/inauguratsiya-1942903904.html

Инаугурацию Путина 7 мая будут транслировать на канале "Россия 1"

Инаугурацию Путина 7 мая будут транслировать на канале "Россия 1" - РИА Новости, 28.04.2024

Инаугурацию Путина 7 мая будут транслировать на канале "Россия 1"

Телеканал "Россия 1" объявил о прямой трансляции инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая в 12.00 мск. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T11:58

2024-04-28T11:58

2024-04-28T12:05

политика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934450752_0:247:3071:1974_1920x0_80_0_0_156bea99f791e3e7b1ae6ba848d0234f.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Телеканал "Россия 1" объявил о прямой трансляции инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая в 12.00 мск.Анонс трансляции появился в программе "Вести недели" на канале "Россия 1".Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая. Он отмечал, что время мероприятия будет известно позже.

https://ria.ru/20240427/putin-1942743582.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин