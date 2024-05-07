https://ria.ru/20240507/chetyre-1944498696.html

На месте рождения Будды открыли российскую ступу

На месте рождения Будды открыли российскую ступу - РИА Новости, 07.05.2024

На месте рождения Будды открыли российскую ступу

Буддийскую ступу, построенную россиянами, открыли во вторник в Непале на месте рождения Будды Шакьямуни, рассказал РИА Новости председатель Центрального... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:35

2024-05-07T18:35

2024-05-07T18:35

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непал

россия

индия

религия

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Буддийскую ступу, построенную россиянами, открыли во вторник в Непале на месте рождения Будды Шакьямуни, рассказал РИА Новости председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов), который курировал проект создания ступы."На месте рождения Будды Шакьямуни в древнем парке Лумбини в Непале 7 мая мы с монахами из России, Непала, Сигапура, Индии открыли и освятили построенную россиянами буддийскую ступу Лотоса (ступа - сооружение, с заложенными внутрь священными для буддистов реликвиями – ред.). По традиции внутрь ступы заложены свитки с молитвами, благовония, драгоценности, злаки. Большую часть этого привезли из Калмыкии. Вокруг ступы установлены молитвенные барабаны, на которых написаны мантры на калмыцком, русском и тибетских языках. Также планируем на территории ступы установить автомат с фильтром и бесплатной питьевой водой, чтобы все паломники могли утолить жажду в жаркую погоду", - сказал геше Йонтен.По его словам, эта ступа Лотоса названа так неслучайно. "Когда Будда родился, он сделал семь шагов, и на его следах вырастали цветки лотоса. Этому событию, рождению Будды, и посвятили ступу Лотоса", - пояснил геше Йонтен.Он напомнил, что в буддийской традиции есть восемь главных мест для паломничества, из них которых самые важные – четыре: "Лумбини в Непале - место рождения Будды, Бодхгая - место просветления Будды, Сарнатх - место первой проповеди Будды и Кушинагар - место ухода Будды в паринирвану"."Многие буддийские народы стремятся построить в этих местах свои религиозные объекты, усиливая тем самым благую кармическую связь с Буддой. И вот, наконец, и российские буддисты возвели свою ступу в месте рождения Будды. Строительство российского религиозного объекта в таком важном для буддистов мира месте показывает доверие Непала к российским буддистам и ещё больше укрепляет духовные связи российских буддистов с мировым буддийским сообществом", - пояснил геше Йонтен.По его словам, автором идеи и главным спонсором строительства ступы стал меценат из Калмыкии Олег Бартунов, приняли участие и другие верующие региона. "Значительное содействие оказало посольство Непала в России. Благодаря чрезвычайному полномочному послу Непала в России господину Милан Радж Туладхар была быстро оформлена необходимая документация, получены разрешения", - добавил председатель ЦДУБ.На церемонии освящения присутствовали представитель министерства культуры, туризма и гражданской авиации правительства Непала Санураджа Шакья, постоянный представитель Калмыкии при президенте РФ Андрей Картиев и другие официальные гости и верующие из России, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240425/anokhin-1942314116.html

https://ria.ru/20240507/akademik-1944362721.html

https://ria.ru/20231231/schaste-1919284908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

непал, россия, индия, религия