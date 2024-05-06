https://ria.ru/20240506/parad-1944226294.html

Президент Узбекистана приедет в Москву на Парад Победы

Президент Узбекистана приедет в Москву на Парад Победы - РИА Новости, 06.05.2024

Президент Узбекистана приедет в Москву на Парад Победы

Среди почетных гостей на Параде Победы 9 мая будет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T18:02

2024-05-06T18:02

2024-05-06T18:09

узбекистан

москва

в мире

шавкат мирзиеев

день победы

парад победы в 2024 году

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Среди почетных гостей на Параде Победы 9 мая будет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что почетными гостями на военном параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов будут президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало."Вместе с Путиным лидеры также примут участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата", - говорится в сообщении.

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Кирилл Волков

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