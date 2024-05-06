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Президент Узбекистана приедет в Москву на Парад Победы - РИА Новости, 06.05.2024
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18:02 06.05.2024 (обновлено: 18:09 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/parad-1944226294.html
Президент Узбекистана приедет в Москву на Парад Победы
Президент Узбекистана приедет в Москву на Парад Победы - РИА Новости, 06.05.2024
Президент Узбекистана приедет в Москву на Парад Победы
Среди почетных гостей на Параде Победы 9 мая будет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T18:02
2024-05-06T18:09
узбекистан
москва
в мире
шавкат мирзиеев
день победы
парад победы в 2024 году
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Среди почетных гостей на Параде Победы 9 мая будет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что почетными гостями на военном параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов будут президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало."Вместе с Путиным лидеры также примут участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата", - говорится в сообщении.
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узбекистан, москва, в мире, шавкат мирзиеев, день победы, парад победы в 2024 году
Узбекистан, Москва, В мире, Шавкат Мирзиеев, День Победы, Парад Победы в 2024 году
Президент Узбекистана приедет в Москву на Парад Победы

Мирзиеев будет среди почетных гостей на Параде 9 мая в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Среди почетных гостей на Параде Победы 9 мая будет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что почетными гостями на военном параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов будут президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.
"Вместе с Путиным лидеры также примут участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата", - говорится в сообщении.
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