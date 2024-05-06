Президент Узбекистана приедет в Москву на Парад Победы
Мирзиеев будет среди почетных гостей на Параде 9 мая в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Среди почетных гостей на Параде Победы 9 мая будет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что почетными гостями на военном параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов будут президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.
"Вместе с Путиным лидеры также примут участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата", - говорится в сообщении.