https://ria.ru/20240505/sovet_evropy-1943650354.html

Совет Европы

Совет Европы - РИА Новости, 05.05.2024

Совет Европы

Совет Европы (Council of Europe, СЕ) – международная организация, призванная содействовать сотрудничеству между всеми странами Европы в области стандартов... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T02:05

2024-05-05T02:05

2024-05-05T02:05

справки

совет европы

европа

парламентская ассамблея совета европы

европейский суд по правам человека (еспч)

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Совет Европы (Council of Europe, СЕ) – международная организация, призванная содействовать сотрудничеству между всеми странами Европы в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного развития. Старейшая организация в Европе.Официальной датой создания Совета Европы считается 5 мая 1949 года. В этот день министры иностранных дел Бельгии, Дании, Франции, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании на конференции в Лондоне подписали соглашение о создании Совета Европы и Устав СЕ. Членами Совета Европы являются 46 государств. Статус наблюдателя при СЕ предоставлен США, Канаде, Японии, Мексике и Ватикану. Согласно Уставу организации, "целью Совета Европы является достижение большего единства между его членами во имя защиты и осуществления идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием, и содействие их экономическому и социальному прогрессу.Эта цель будет достигаться усилиями органов Совета Европы посредством рассмотрения вопросов, представляющих общий интерес, заключения соглашений и проведения совместных действий в экономической, социальной, культурной, научной, правовой и административной областях, равно как и путем поддержания и дальнейшего осуществления прав человека и основных свобод".Деятельность СЕ сконцентрирована на основных проблемах: правовое обеспечение прав человека; содействие осознанию и развитию европейской культурной самобытности; поиск совместных решений социальных проблем; развитие политического партнерства.В рамках СЕ разработано более 200 международно-правовых документов, являющихся источниками международного права. Среди них – Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950) и 16 протоколов к ней; Европейская конвенция о выдаче (1957), Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (1987) и протоколы к ней; Рамочная конвенция о защите нацменьшинств (1995) и др.В структуру основных органов Совета Европы входят Комитет министров (КМСЕ), Парламентская ассамблея (ПАСЕ), Конгресс местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) и Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ).Комитет министров является единственным органом, действующим от имени Совета Европы (статья 13 Устава). Сессии КМСЕ на уровне министров иностранных дел проводятся один раз в год в мае, как правило, в столице государства, председательствующего в СЕ. Между сессиями КМСЕ еженедельно проходят заседания КМСЕ в формате постоянных представителей стран-участниц при Совете Европы. Решения КМСЕ принимаются в основном в форме резолюций и рекомендаций. Решения КМСЕ по вопросам деятельности СЕ носят обязательный характер, тогда как рекомендации КМСЕ странам-членам СЕ являются юридически необязательными. Наиболее важные решения принимаются консенсусом. Комитет министров также принимает заявления по текущим политическим вопросам.КМСЕ контролирует и координирует разветвленную сеть рабочих органов межправительственного сотрудничества – специализированных комитетов и групп различного уровня.Председательство в КМСЕ осуществляется государствами - членами на ротационной основе в порядке английского алфавита в течение шести месяцев.Председатель КМСЕ с 15 ноября 2023 года по 17 мая 2024 года – Доминик Хаслер (Лихтенштейн).Парламентская ассамблея наделена консультативными функциями в соответствии со статьей. Она состоит из 306 представителей национальных парламентов (и стольких же заместителей). Количество мест в ПАСЕ от каждой страны варьируется от двух до 18 в зависимости от численности ее населения. Состав национальных делегаций в ПАСЕ должен пропорционально отражать все основные политические силы или группы, представленные в национальном парламенте. Израиль, Канада и Мексика имеют статус наблюдателя при Парламентской ассамблее СЕ. Члены таких делегаций могут заседать в Ассамблее, но без права голоса. Они имеют право выступать с разрешения председателя Ассамблеи.Парламенты Иордании, Киргизии, Марокко и Палестины имеют статус "партнера по демократии" ПАСЕ. Этот статус, учрежденный в 2009 году, Ассамблея вправе предоставить национальным парламентам государств в соседних регионах, не являющихся членами Совета Европы. Члены таких делегаций так же могут заседать в Ассамблее, но без права голоса. Они имеют право выступать с разрешения председателя Ассамблеи.Ассамблея принимает резолюции и рекомендации (в адрес КМСЕ) на основе докладов, которые готовятся парламентариями. Ключевые решения (заключения на проекты правовых документов и рекомендации ПАСЕ и т.д.) принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов. В остальных случаях, в том числе при принятии резолюций, требуется простое большинство.Председатель ПАСЕ – Тедорос Русопулос (Греция).Конгресс местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) – консультативный орган Совета Европы, состоящий из представителей местных и региональных органов власти государств-членов СЕ. КМРВСЕ состоит из Палаты регионов и Палаты местных властей и объединяет 306 представителей (и столько же заместителей), все они назначаются сроком на пять лет. Пленарные заседания проходят два раза в год.Председатель КМРВСЕ – Марк Кулс (Бельгия).Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге – постоянно действующий судебный орган, который призван гарантировать всем жителям Европы права, закрепленные в Европейской конвенции о защите прав человека. Судьи избираются Парламентской ассамблеей Совета Европы из списка, поданного каждым государством и включающего в себя три кандидатуры. Они избираются со сроком полномочий на девять лет и не могут быть переизбраны. Судьи участвуют в работе ЕСПЧ в личном качестве и не выступают от имени государств. Председатель ЕСПЧ с 2022 года – Сиофра О'Лири (Ирландия).Генеральный секретарь Совета Европы избирается Парламентской ассамблеей на пять лет в качестве руководителя организации. Он отвечает за стратегическое планирование, реализацию рабочих программ и исполнение бюджета Совета Европы.В июне 2019 года генеральным секретарем СЕ была избрана Мария Пейчинович-Бурич (Хорватия).В 1999 году был учрежден пост Комиссара СЕ по правам человека. Комиссар избирается Парламентской ассамблеей Совета Европы на шестилетний срок без права переизбрания из трех кандидатов, отобранных КМСЕ. Институт Комиссара рассматривается как несудебный орган, созданный для наблюдения за состоянием прав человека в государствах-членах СЕ.В январе 2024 года Комиссаром СЕ по правам человека был избран Майкл О’Флаэрти (Ирландия).Бюджет СЕ формируется на двухлетней основе за счет обязательных взносов государств-членов, добровольных взносов, взносов Европейского Союза в совместные программы и других поступлений. Бюджет Совета Европы на 2024 год составляет 624,6 миллиона евро.Официальные языки организации — английский и французский, при определенных условиях допускается использование других языков.Штаб-квартира Совета Европы находится в Страсбурге, Франция.Россия была членом Совета Европы с 28 февраля 1996 года по 16 марта 2022 года. Российская Федерация присоединилась к 68 из более чем 220 многосторонних договоров СЕ и участвовала в работе 10 из 15 автономных организаций системы Совета Европы.Россия являлась одним из пяти основных плательщиков в бюджет СЕ (наряду с Великобританией, Германией, Италией и Францией). Общая сумма взноса в 2022 году должна была составить около 33,7 миллиона евро. Этот статус давал ряд преимуществ, в том числе максимально возможное число мандатов в ПАСЕ и КМРВСЕ (по 18).Во взаимодействии со структурами СЕ участвовали многие органы власти: обе палаты Федерального Собрания, Конституционный и Верховный суды, Генеральная прокуратура, федеральные министерства и ведомства, уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, по правам предпринимателей, субъекты Российской Федерации, образовательные и экспертные учреждения.Для координации их деятельности на этом направлении в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 13 апреля 1996 года была создана Межведомственная комиссия Российской Федерации по делам Совета Европы (МВК), которую возглавлял министр иностранных дел.В 2014-2019 годах отношения России с СЕ переживали глубокий кризис, вызванный неправомерным ограничением полномочий российской делегации в ПАСЕ. Российские парламентарии были вынуждены приостановить работу в Ассамблее. В июне 2017 года в качестве ответной легитимной меры Москва "заморозила" выплату взносов в бюджет СЕ до восстановления полномочий делегации.Углубление кризиса привело к формированию в СЕ прагматичного большинства, осознавшего контрпродуктивность такого давления на Россию. 26 июня 2019 года на сессии ПАСЕ полномочия нашей делегации были восстановлены. Россия выплатила в полном объеме взносы в бюджеты СЕ и его частичных соглашений за 2017-2019 годах.МИД РФ отмечает, что за 26 лет пребывания России в СЕ многое было сделано для совершенствования российского законодательства и правоприменительной практики. Участие в конвенциях СЕ и в их разработке позволяло нашей стране вносить свой вклад в формирование общеевропейского гуманитарно-правового пространства, давало импульсы развитию российской правовой системы, укреплению основ правового государства, повышению стандартов защиты прав человека.Вместе с тем, согласно заявлению МИД РФ, в последние годы СЕ окончательно отдалился от своих уставных целей и превратился в идеологический инструмент коллективного Запада. Утратил многоотраслевой характер и трансформировался в сугубо правочеловеческую структуру, насаждающую "прогрессистские" ценности. Механизмы СЕ использовались для политического и правового обеспечения экспансии НАТО и Евросоюза на восток, системного давления на Россию. Политизировалась деятельность Европейского Суда по правам человека. Институты СЕ потакали киевскому режиму, закрывая глаза на массовую дискриминацию русского населения на Украине и военные преступления на Донбассе. Призывы к отказу от двойных стандартов и блокового мышления игнорировались. 25 февраля 2022 года КМСЕ принял решение о приостановке прав представительства России в уставных органах СЕ. Отмечалось, что данное решение связано с военной операцией на Украине.15 марта ПАСЕ проголосовала за заключение с призывом к комитету министров Совета Европы потребовать выхода России из организации.В этих условиях Россия 15 марта 2022 года уведомила генсекретаря СЕ о решении выйти из Совета Европы на основании статьи 7 Устава (регулирует порядок добровольного выхода). Согласно этой статье, членство нашей страны в СЕ должно было прекратиться с 1 января 2023 года.Однако КМСЕ 16 марта 2022 года принял резолюцию о прекращении членства России в СЕ с этой даты. С 16 марта 2022 года для России прекратили действие Устав и все договора СЕ, открытые только для государств-членов, включая Европейскую конвенцию по правам человека. С этой же даты решением КМСЕ Россия исключена из частичных соглашений СЕ. "Приостановлена" ее подпись под конвенциями и протоколами, которые еще не были ратифицированы. При этом Россия остается стороной 43 ратифицированных договоров (28 конвенций и 15 протоколов к ним), открытых для государств-нечленов СЕ.Российский МИД отмечает, что прекращение членства в СЕ не оказало неблагоприятного влияния на ситуацию с защитой прав человека в РФ. Конституция Российской Федерации гарантирует более широкий объем прав, чем ЕКПЧ. Нормы ратифицированных конвенций СЕ включены в отечественное законодательство. Россия привержена своим международным обязательствам по целому ряду заключенных в рамках ООН универсальных договоров в правочеловеческой сфере.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, совет европы, европа, парламентская ассамблея совета европы, европейский суд по правам человека (еспч)