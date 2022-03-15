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Генсек Совета Европы получила уведомление от России о выходе из организации - РИА Новости, 15.03.2022
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Генсек Совета Европы получила уведомление от России о выходе из организации
Генсек Совета Европы получила уведомление от России о выходе из организации - РИА Новости, 15.03.2022
Генсек Совета Европы получила уведомление от России о выходе из организации
Генсек Совета Европы получила уведомление от России о выходе из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека, сообщил во... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T23:58
2022-03-15T23:58
мария пейчинович-бурич
россия
совет европы
в мире
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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Генсек Совета Европы получила уведомление от России о выходе из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека, сообщил во вторник пресс-секретарь СЕ Даниэль Хёльтген."Генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич сегодня получила официальное уведомление от РФ о своем выходе из Совета Европы в соответствии со статьей 7 Устава, а также о намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека", - написал Хёльтген в своем Twitter.Ранее МИД РФ сообщил, что Россия официально выходит из Совета Европы. Соответствующее уведомление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова передали руководству организации. В ведомстве отметили, что это решение не повлияет на права и свободы россиян. Кроме того, продолжится выполнение уже принятых постановлений Европейского суда по правам человека, "если они не противоречат Конституции Российской Федерации".Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь заявил, что Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека.
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мария пейчинович-бурич, россия, совет европы, в мире
23:58 15.03.2022
 
Генсек Совета Европы получила уведомление от России о выходе из организации

Генсек СЕ Пейчинович-Бурич получила уведомление от России о выходе из организации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Генсек Совета Европы получила уведомление от России о выходе из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека, сообщил во вторник пресс-секретарь СЕ Даниэль Хёльтген.
"Генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич сегодня получила официальное уведомление от РФ о своем выходе из Совета Европы в соответствии со статьей 7 Устава, а также о намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека", - написал Хёльтген в своем Twitter.
Ранее МИД РФ сообщил, что Россия официально выходит из Совета Европы. Соответствующее уведомление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова передали руководству организации. В ведомстве отметили, что это решение не повлияет на права и свободы россиян. Кроме того, продолжится выполнение уже принятых постановлений Европейского суда по правам человека, "если они не противоречат Конституции Российской Федерации".
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь заявил, что Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 23:10
В Госдепе заявили, что Россия не должна быть членом Совета Европы
 
Мария Пейчинович-БуричРоссияСовет ЕвропыВ мире
 
 
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