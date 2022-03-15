https://ria.ru/20220315/uvedomlenie-1778360530.html

Генсек Совета Европы получила уведомление от России о выходе из организации

Генсек Совета Европы получила уведомление от России о выходе из организации - РИА Новости, 15.03.2022

Генсек Совета Европы получила уведомление от России о выходе из организации

Генсек Совета Европы получила уведомление от России о выходе из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека, сообщил во... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T23:58

2022-03-15T23:58

2022-03-15T23:58

мария пейчинович-бурич

россия

совет европы

в мире

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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Генсек Совета Европы получила уведомление от России о выходе из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека, сообщил во вторник пресс-секретарь СЕ Даниэль Хёльтген."Генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич сегодня получила официальное уведомление от РФ о своем выходе из Совета Европы в соответствии со статьей 7 Устава, а также о намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека", - написал Хёльтген в своем Twitter.Ранее МИД РФ сообщил, что Россия официально выходит из Совета Европы. Соответствующее уведомление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова передали руководству организации. В ведомстве отметили, что это решение не повлияет на права и свободы россиян. Кроме того, продолжится выполнение уже принятых постановлений Европейского суда по правам человека, "если они не противоречат Конституции Российской Федерации".Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь заявил, что Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека.

https://ria.ru/20220315/gosdep-1778356945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

мария пейчинович-бурич, россия, совет европы, в мире