https://ria.ru/20220315/uvedomlenie-1778360530.html
Генсек Совета Европы получила уведомление от России о выходе из организации
Генсек Совета Европы получила уведомление от России о выходе из организации - РИА Новости, 15.03.2022
Генсек Совета Европы получила уведомление от России о выходе из организации
Генсек Совета Европы получила уведомление от России о выходе из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека, сообщил во... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T23:58
2022-03-15T23:58
2022-03-15T23:58
мария пейчинович-бурич
россия
совет европы
в мире
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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Генсек Совета Европы получила уведомление от России о выходе из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека, сообщил во вторник пресс-секретарь СЕ Даниэль Хёльтген."Генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич сегодня получила официальное уведомление от РФ о своем выходе из Совета Европы в соответствии со статьей 7 Устава, а также о намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека", - написал Хёльтген в своем Twitter.Ранее МИД РФ сообщил, что Россия официально выходит из Совета Европы. Соответствующее уведомление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова передали руководству организации. В ведомстве отметили, что это решение не повлияет на права и свободы россиян. Кроме того, продолжится выполнение уже принятых постановлений Европейского суда по правам человека, "если они не противоречат Конституции Российской Федерации".Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь заявил, что Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека.
https://ria.ru/20220315/gosdep-1778356945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария пейчинович-бурич, россия, совет европы, в мире
Генсек Совета Европы получила уведомление от России о выходе из организации
Генсек СЕ Пейчинович-Бурич получила уведомление от России о выходе из организации