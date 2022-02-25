19:16 25.02.2022 (обновлено: 19:55 25.02.2022)
Права России в Совете Европы приостановили
Совет Европы приостановил права России в организации, но ее членство сохраняется
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
ПАРИЖ, 25 фев — РИА Новости. Права России в Совете Европы приостановлены, говорится в заявлении организации.
"Комитет министров сегодня принял решение лишить Россию права на представительство в Комитете министров и в Парламентской ассамблее. <…> Приостановление (прав) — это не окончательная мера, а временная, оставляющая открытыми каналы связи", — сообщили в СЕ.
Отмечается, что это решение связано с военной операцией на Украине.
"Принятое сегодня решение означает, что Россия остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека", — говорится в заявлении.
Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Петр Попадюк