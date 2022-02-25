https://ria.ru/20220225/svyaz-1775147946.html

Права России в Совете Европы приостановили

Права России в Совете Европы приостановили - РИА Новости, 25.02.2022

Права России в Совете Европы приостановили

Права России в Совете Европы приостановлены, говорится в заявлении организации. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T19:16

2022-02-25T19:16

2022-02-25T19:55

совет европы

россия

в мире

владимир путин

украина

донбасс

чернобыльская аэс

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ПАРИЖ, 25 фев — РИА Новости. Права России в Совете Европы приостановлены, говорится в заявлении организации.Отмечается, что это решение связано с военной операцией на Украине."Принятое сегодня решение означает, что Россия остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека", — говорится в заявлении.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/rossiya-1775138349.html

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774990672.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

совет европы, россия, в мире, владимир путин, украина, донбасс, чернобыльская аэс