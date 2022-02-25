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Права России в Совете Европы приостановили
Права России в Совете Европы приостановили - РИА Новости, 25.02.2022
Права России в Совете Европы приостановили
Права России в Совете Европы приостановлены, говорится в заявлении организации. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:16
2022-02-25T19:55
совет европы
россия
в мире
владимир путин
украина
донбасс
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ПАРИЖ, 25 фев — РИА Новости. Права России в Совете Европы приостановлены, говорится в заявлении организации.Отмечается, что это решение связано с военной операцией на Украине."Принятое сегодня решение означает, что Россия остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека", — говорится в заявлении.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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совет европы, россия, в мире, владимир путин, украина, донбасс, чернобыльская аэс
19:16 25.02.2022 (обновлено: 19:55 25.02.2022)
 
Права России в Совете Европы приостановили

Совет Европы приостановил права России в организации, но ее членство сохраняется

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 фев — РИА Новости. Права России в Совете Европы приостановлены, говорится в заявлении организации.

"Комитет министров сегодня принял решение лишить Россию права на представительство в Комитете министров и в Парламентской ассамблее. <…> Приостановление (прав) — это не окончательная мера, а временная, оставляющая открытыми каналы связи", — сообщили в СЕ.

Отмечается, что это решение связано с военной операцией на Украине.
"Принятое сегодня решение означает, что Россия остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека", — говорится в заявлении.
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Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
Совет ЕвропыРоссияВ миреВладимир ПутинУкраинаДонбассЧернобыльская АЭС
 
 
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