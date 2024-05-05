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Россия проходит через судьбоносные испытания, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 05.05.2024
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Религия
 
03:06 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/rossiya-1943924486.html
Россия проходит через судьбоносные испытания, заявил патриарх Кирилл
Россия проходит через судьбоносные испытания, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 05.05.2024
Россия проходит через судьбоносные испытания, заявил патриарх Кирилл
Россия проходит через судьбоносные испытания и в Церкви молятся, чтобы Господь защитил пределы Отечества, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T03:06
2024-05-05T03:06
религия
великий пост
россия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия проходит через судьбоносные испытания и в Церкви молятся, чтобы Господь защитил пределы Отечества, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. В ночь на воскресенье патриарх Кирилл провел пасхальное богослужение в столичном храме Христа Спасителя. "Мы молимся сегодня особенно о стране нашей российской, которая проходит через непростые, может быть, в каком-то смысле судьбоносные испытания. Мы просим Господа, чтобы он защитил священные пределы нашей земли", - отметил патриарх Кирилл. Он призвал молиться о властях и воинстве, о "тех, кто сегодня теряет здоровье и жизнь, защищая Отечество". "Да остановит Господь междоусобную брань, да укрепит он в добром здравии и сохранит от всякого зла и неприязни тех, кто сегодня служит Отечеству нашему и всем нам. А через эти испытания - еще более да укрепит нашу веру в Господа, нашу надежду на него и силу нашей молитвы... Христос Воскресе!" - заключил предстоятель Русской церкви. Воскресение Христово "По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея. Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни". Традиционно патриарх Кирилл в пасхальную ночь совершает праздничное богослужение в столичном храме Христа Спасителя. -0-
https://ria.ru/20240504/paskha-1943809402.html
https://ria.ru/20240504/patriarkh-1943858585.html
https://ria.ru/20240504/bogosluzhenie-1943908656.html
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великий пост , россия
Религия, Великий пост , Россия
Россия проходит через судьбоносные испытания, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: Россия проходит через судьбоносные испытания

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия проходит через судьбоносные испытания и в Церкви молятся, чтобы Господь защитил пределы Отечества, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь на воскресенье патриарх Кирилл провел пасхальное богослужение в столичном храме Христа Спасителя.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Воскресения Христова
Вчера, 09:11
"Мы молимся сегодня особенно о стране нашей российской, которая проходит через непростые, может быть, в каком-то смысле судьбоносные испытания. Мы просим Господа, чтобы он защитил священные пределы нашей земли", - отметил патриарх Кирилл.
Он призвал молиться о властях и воинстве, о "тех, кто сегодня теряет здоровье и жизнь, защищая Отечество".
"Да остановит Господь междоусобную брань, да укрепит он в добром здравии и сохранит от всякого зла и неприязни тех, кто сегодня служит Отечеству нашему и всем нам. А через эти испытания - еще более да укрепит нашу веру в Господа, нашу надежду на него и силу нашей молитвы... Христос Воскресе!" - заключил предстоятель Русской церкви.

Воскресение Христово

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Патриарх Кирилл совершит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Вчера, 16:10
"По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея.
Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни". Традиционно патриарх Кирилл в пасхальную ночь совершает праздничное богослужение в столичном храме Христа Спасителя. -0-
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Тысячи людей собрались на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Вчера, 23:19
 
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