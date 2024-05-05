https://ria.ru/20240505/putin-1943918489.html
Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками
Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками - РИА Новости, 05.05.2024
Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками
Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T01:03
2024-05-05T01:03
2024-05-05T01:30
религия
россия
москва
владимир путин
сергей собянин
пасха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1943919381_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e2e9c2c376bed83442121ddd85f5f294.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками. Глава государства приехал в храм Христа Спасителя около полуночи на пасхальное богослужение. Вместе с Путиным на службе был мэр Москвы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20240505/moskalkova-1943917537.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1943919381_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_fb8fea652eb4f41f46572838563ccba8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, сергей собянин, пасха
Религия, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Пасха
Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками
Путин и патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя обменялись подарками на Пасху