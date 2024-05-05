https://ria.ru/20240505/putin-1943918489.html

Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками - РИА Новости, 05.05.2024

Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T01:03

2024-05-05T01:03

2024-05-05T01:30

религия

россия

москва

владимир путин

сергей собянин

пасха

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками. Глава государства приехал в храм Христа Спасителя около полуночи на пасхальное богослужение. Вместе с Путиным на службе был мэр Москвы Сергей Собянин.

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россия, москва, владимир путин, сергей собянин, пасха