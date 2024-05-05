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Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками - РИА Новости, 05.05.2024
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Религия
 
01:03 05.05.2024 (обновлено: 01:30 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/putin-1943918489.html
Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками
Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками - РИА Новости, 05.05.2024
Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками
Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T01:03
2024-05-05T01:30
религия
россия
москва
владимир путин
сергей собянин
пасха
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками. Глава государства приехал в храм Христа Спасителя около полуночи на пасхальное богослужение. Вместе с Путиным на службе был мэр Москвы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20240505/moskalkova-1943917537.html
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россия, москва, владимир путин, сергей собянин, пасха
Религия, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Пасха
Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

Путин и патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя обменялись подарками на Пасху

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНочное Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя
Ночное Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками.
Глава государства приехал в храм Христа Спасителя около полуночи на пасхальное богослужение.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
В Пасху ярко проявляется единство народов России, отметила Москалькова
00:57
Вместе с Путиным на службе был мэр Москвы Сергей Собянин.
 
РелигияРоссияМоскваВладимир ПутинСергей СобянинПасха
 
 
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