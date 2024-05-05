https://ria.ru/20240505/putin-1943911498.html
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 05.05.2024
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает главный православный праздник. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T00:05
2024-05-05T00:05
2024-05-05T07:05
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает главный православный праздник.Вместе с главой государства в храме Христа Спасителя присутствует и мэр столицы Сергей Собянин.В кафедральном соборе на Волхонке в центре Москвы патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает пасхальную заутреню и Божественную литургию. Президент и предстоятель Русской церкви обменялись пасхальными подарками.Путин всегда посещает службы во время основных церковных праздников. Обычно на Рождество он отправляется в храмы за пределами Московского региона, на Пасху — в храм Христа Спасителя. Лишь дважды глава государства встречал этот праздник вне Москвы — в 2000 году в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга и в 2003 году в Свято-Никольском соборе в Душанбе, где находился с визитом. В 2020 году президент пропустил пасхальную службу из-за пандемии коронавируса, но поставил свечу в часовне в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.В прошлом году Путин также встретил Пасху в храме Христа Спасителя, а в Пасхальную неделю, когда посещал штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, поздравил военнослужащих с праздником, подарил им копию иконы, принадлежавшей одному из министров обороны Российской империи.Глава государства считает, что Пасха объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости.Как ранее говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на праздничном столе у Путина обычно бывают пасхальные куличи и крашеные яйца, как и у всех христиан.Светлое Христово Воскресение (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник.
https://ria.ru/20240504/paskha-1943809402.html
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россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, пасха
Религия, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Пасха
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Путин и Собянин приехали встречать Пасху в храм Христа Спасителя в Москве
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает главный православный праздник.
Вместе с главой государства в храме Христа Спасителя присутствует и мэр столицы Сергей Собянин.
В кафедральном соборе на Волхонке в центре Москвы
патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает пасхальную заутреню и Божественную литургию.
Президент и предстоятель Русской церкви обменялись пасхальными подарками.
Путин всегда посещает службы во время основных церковных праздников. Обычно на Рождество он отправляется в храмы за пределами Московского региона, на Пасху — в храм Христа Спасителя. Лишь дважды глава государства встречал этот праздник вне Москвы — в 2000 году в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга
и в 2003 году в Свято-Никольском соборе в Душанбе
, где находился с визитом. В 2020 году президент пропустил пасхальную службу из-за пандемии коронавируса, но поставил свечу в часовне в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
В прошлом году Путин также встретил Пасху в храме Христа Спасителя, а в Пасхальную неделю, когда посещал штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, поздравил военнослужащих с праздником, подарил им копию иконы, принадлежавшей одному из министров обороны Российской империи
.
Глава государства считает, что Пасха объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости.
Как ранее говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
, на праздничном столе у Путина обычно бывают пасхальные куличи и крашеные яйца, как и у всех христиан.
Светлое Христово Воскресение (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник.