https://ria.ru/20240505/putin-1943911498.html

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 05.05.2024

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает главный православный праздник. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T00:05

2024-05-05T00:05

2024-05-05T07:05

религия

россия

москва

санкт-петербург

владимир путин

дмитрий песков

пасха

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1943919537_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_7bde535eb9b1f2a846795d986eacdc03.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает главный православный праздник.Вместе с главой государства в храме Христа Спасителя присутствует и мэр столицы Сергей Собянин.В кафедральном соборе на Волхонке в центре Москвы патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает пасхальную заутреню и Божественную литургию. Президент и предстоятель Русской церкви обменялись пасхальными подарками.Путин всегда посещает службы во время основных церковных праздников. Обычно на Рождество он отправляется в храмы за пределами Московского региона, на Пасху — в храм Христа Спасителя. Лишь дважды глава государства встречал этот праздник вне Москвы — в 2000 году в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга и в 2003 году в Свято-Никольском соборе в Душанбе, где находился с визитом. В 2020 году президент пропустил пасхальную службу из-за пандемии коронавируса, но поставил свечу в часовне в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.В прошлом году Путин также встретил Пасху в храме Христа Спасителя, а в Пасхальную неделю, когда посещал штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, поздравил военнослужащих с праздником, подарил им копию иконы, принадлежавшей одному из министров обороны Российской империи.Глава государства считает, что Пасха объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости.Как ранее говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на праздничном столе у Путина обычно бывают пасхальные куличи и крашеные яйца, как и у всех христиан.Светлое Христово Воскресение (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник.

https://ria.ru/20240504/paskha-1943809402.html

https://ria.ru/20240504/patriarkh-1943858585.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, пасха