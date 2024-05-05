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Пушилин и Кириенко встретили Пасху в одном из храмов ДНР - РИА Новости, 05.05.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
03:41 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/pushilin-1943925079.html
Пушилин и Кириенко встретили Пасху в одном из храмов ДНР
Пушилин и Кириенко встретили Пасху в одном из храмов ДНР - РИА Новости, 05.05.2024
Пушилин и Кириенко встретили Пасху в одном из храмов ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с Пасхой и сообщил о том, что посетил праздничную службу в одном из храмов региона вместе с первым... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T03:41
2024-05-05T03:41
религия
донецкая народная республика
россия
донецк
сергей кириенко
денис пушилин
пасха
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с Пасхой и сообщил о том, что посетил праздничную службу в одном из храмов региона вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. "Друзья! Пусть сегодняшний день подарит вам душевное тепло и наполнит дома радостью. С Сергеем Кириенко в одном из храмов Донецка встретили праздник Светлого Христова Воскресения. Христос Воскресе!" - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240312/avdeevka-1932415527.html
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донецкая народная республика, россия, донецк, сергей кириенко, денис пушилин, пасха
Религия, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Сергей Кириенко, Денис Пушилин, Пасха
Пушилин и Кириенко встретили Пасху в одном из храмов ДНР

Пушилин поздравил жителей ДНР с Пасхой

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с Пасхой и сообщил о том, что посетил праздничную службу в одном из храмов региона вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.
"Друзья! Пусть сегодняшний день подарит вам душевное тепло и наполнит дома радостью. С Сергеем Кириенко в одном из храмов Донецка встретили праздник Светлого Христова Воскресения. Христос Воскресе!" - написал он в своем Telegram-канале.
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава республики Денис Пушилин во время посещения Авдеевки в ДНР. 12 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Пушилин вместе с Кириенко посетил Авдеевку
12 марта, 08:17
 
РелигияДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецкСергей КириенкоДенис ПушилинПасха
 
 
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