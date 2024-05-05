https://ria.ru/20240505/pushilin-1943925079.html

Пушилин и Кириенко встретили Пасху в одном из храмов ДНР

Пушилин и Кириенко встретили Пасху в одном из храмов ДНР - РИА Новости, 05.05.2024

Пушилин и Кириенко встретили Пасху в одном из храмов ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с Пасхой и сообщил о том, что посетил праздничную службу в одном из храмов региона вместе с первым... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T03:41

2024-05-05T03:41

2024-05-05T03:41

религия

донецкая народная республика

россия

донецк

сергей кириенко

денис пушилин

пасха

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с Пасхой и сообщил о том, что посетил праздничную службу в одном из храмов региона вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. "Друзья! Пусть сегодняшний день подарит вам душевное тепло и наполнит дома радостью. С Сергеем Кириенко в одном из храмов Донецка встретили праздник Светлого Христова Воскресения. Христос Воскресе!" - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240312/avdeevka-1932415527.html

донецкая народная республика

россия

донецк

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донецкая народная республика, россия, донецк, сергей кириенко, денис пушилин, пасха