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Митрополит Антоний рассказал о значении Пасхи - РИА Новости, 05.05.2024
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Религия
 
09:53 05.05.2024 (обновлено: 10:36 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/paskha-1943945636.html
Митрополит Антоний рассказал о значении Пасхи
Митрополит Антоний рассказал о значении Пасхи - РИА Новости, 05.05.2024
Митрополит Антоний рассказал о значении Пасхи
Пасха дает уверенность, что зло не победит, несмотря на происходящие в мире сложные и трагические события на политической арене, сказал в интервью РИА Новости в РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T09:53
2024-05-05T10:36
религия
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
великий пост
религия
пасха
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Пасха дает уверенность, что зло не победит, несмотря на происходящие в мире сложные и трагические события на политической арене, сказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк). "Значение Пасхи остается неизменным с того самого дня, когда Христос воскрес из мертвых… Но, поскольку 2024 год является непростым и для нашей страны, и для всего мира, то мне хотелось бы особенно отметить, что праздник Пасхи дарит нам уверенность. Уверенность в том, что зло, в какие бы одежды оно ни рядилось, каким бы сильным оно ни казалось, – никогда не победит добро. А жизнь всегда будет торжествовать над смертью. Наблюдая за тем, какие сложные и трагические события сегодня происходят на мировой политической арене, с какими бедами сталкиваются люди, мы все же знаем, что зло не вечно, что добро обязательно победит. Воскресение Христово дает нам твердую уверенность в этом", – сказал архиерей.
https://ria.ru/20240331/katoliki-1936728760.html
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отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, великий пост , религия, пасха
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Митрополит Антоний рассказал о значении Пасхи

Митрополит Антоний: Пасха дает уверенность, что зло не победит

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрихожане в храме Христа Спасителя перед началом пасхального богослужения
Прихожане в храме Христа Спасителя перед началом пасхального богослужения - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Прихожане в храме Христа Спасителя перед началом пасхального богослужения. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Пасха дает уверенность, что зло не победит, несмотря на происходящие в мире сложные и трагические события на политической арене, сказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк).
"Значение Пасхи остается неизменным с того самого дня, когда Христос воскрес из мертвых… Но, поскольку 2024 год является непростым и для нашей страны, и для всего мира, то мне хотелось бы особенно отметить, что праздник Пасхи дарит нам уверенность. Уверенность в том, что зло, в какие бы одежды оно ни рядилось, каким бы сильным оно ни казалось, – никогда не победит добро. А жизнь всегда будет торжествовать над смертью. Наблюдая за тем, какие сложные и трагические события сегодня происходят на мировой политической арене, с какими бедами сталкиваются люди, мы все же знаем, что зло не вечно, что добро обязательно победит. Воскресение Христово дает нам твердую уверенность в этом", – сказал архиерей.
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РелигияОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский ПатриархатВеликий постРелигияПасха
 
 
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