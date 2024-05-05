https://ria.ru/20240505/paskha-1943945636.html

Митрополит Антоний рассказал о значении Пасхи

Митрополит Антоний рассказал о значении Пасхи - РИА Новости, 05.05.2024

Митрополит Антоний рассказал о значении Пасхи

Пасха дает уверенность, что зло не победит, несмотря на происходящие в мире сложные и трагические события на политической арене, сказал в интервью РИА Новости в РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T09:53

2024-05-05T09:53

2024-05-05T10:36

религия

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

великий пост

религия

пасха

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Пасха дает уверенность, что зло не победит, несмотря на происходящие в мире сложные и трагические события на политической арене, сказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк). "Значение Пасхи остается неизменным с того самого дня, когда Христос воскрес из мертвых… Но, поскольку 2024 год является непростым и для нашей страны, и для всего мира, то мне хотелось бы особенно отметить, что праздник Пасхи дарит нам уверенность. Уверенность в том, что зло, в какие бы одежды оно ни рядилось, каким бы сильным оно ни казалось, – никогда не победит добро. А жизнь всегда будет торжествовать над смертью. Наблюдая за тем, какие сложные и трагические события сегодня происходят на мировой политической арене, с какими бедами сталкиваются люди, мы все же знаем, что зло не вечно, что добро обязательно победит. Воскресение Христово дает нам твердую уверенность в этом", – сказал архиерей.

https://ria.ru/20240331/katoliki-1936728760.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, великий пост , религия, пасха