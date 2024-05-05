https://ria.ru/20240505/paskha-1943945636.html
Митрополит Антоний рассказал о значении Пасхи
Митрополит Антоний рассказал о значении Пасхи - РИА Новости, 05.05.2024
Митрополит Антоний рассказал о значении Пасхи
Пасха дает уверенность, что зло не победит, несмотря на происходящие в мире сложные и трагические события на политической арене, сказал в интервью РИА Новости в РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T09:53
2024-05-05T09:53
2024-05-05T10:36
религия
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
великий пост
религия
пасха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865628022_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_291bf2827fab9338111f983051282f4a.jpg
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Пасха дает уверенность, что зло не победит, несмотря на происходящие в мире сложные и трагические события на политической арене, сказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк). "Значение Пасхи остается неизменным с того самого дня, когда Христос воскрес из мертвых… Но, поскольку 2024 год является непростым и для нашей страны, и для всего мира, то мне хотелось бы особенно отметить, что праздник Пасхи дарит нам уверенность. Уверенность в том, что зло, в какие бы одежды оно ни рядилось, каким бы сильным оно ни казалось, – никогда не победит добро. А жизнь всегда будет торжествовать над смертью. Наблюдая за тем, какие сложные и трагические события сегодня происходят на мировой политической арене, с какими бедами сталкиваются люди, мы все же знаем, что зло не вечно, что добро обязательно победит. Воскресение Христово дает нам твердую уверенность в этом", – сказал архиерей.
https://ria.ru/20240331/katoliki-1936728760.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865628022_1033:142:3072:1671_1920x0_80_0_0_2ede5ebc33292eaf9a83b52549e89ddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, великий пост , религия, пасха
Религия, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат, Великий пост , Религия, Пасха
Митрополит Антоний рассказал о значении Пасхи
Митрополит Антоний: Пасха дает уверенность, что зло не победит
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Пасха дает уверенность, что зло не победит, несмотря на происходящие в мире сложные и трагические события на политической арене, сказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк).
"Значение Пасхи остается неизменным с того самого дня, когда Христос воскрес из мертвых… Но, поскольку 2024 год является непростым и для нашей страны, и для всего мира, то мне хотелось бы особенно отметить, что праздник Пасхи дарит нам уверенность. Уверенность в том, что зло, в какие бы одежды оно ни рядилось, каким бы сильным оно ни казалось, – никогда не победит добро. А жизнь всегда будет торжествовать над смертью. Наблюдая за тем, какие сложные и трагические события сегодня происходят на мировой политической арене, с какими бедами сталкиваются люди, мы все же знаем, что зло не вечно, что добро обязательно победит. Воскресение Христово дает нам твердую уверенность в этом", – сказал архиерей.