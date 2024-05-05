https://ria.ru/20240505/kozlov-1943758497.html

Священник рассказал, о чем важно помнить в день праздника Пасхи

Священник рассказал, о чем важно помнить в день праздника Пасхи - РИА Новости, 05.05.2024

Священник рассказал, о чем важно помнить в день праздника Пасхи

Пасха - это напоминание о том, что верующие должны сохранять способность радоваться и в непростые времена, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T03:30

2024-05-05T03:30

2024-05-05T03:30

религия

религия

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Пасха - это напоминание о том, что верующие должны сохранять способность радоваться и в непростые времена, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.В этом году верующие встречают Воскресение Христово 5 мая. Позади – сорокадневный Великий пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику, а также Страстная неделя, посвященная воспоминанию о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Весь этот период, то есть в этом году с 18 марта по 4 мая включительно, те верующие, которые следуют монашескому уставу, отказывались от употребления мяса, яиц, молока и молочных продуктов, алкоголя, а также, за исключением нескольких дней, – от рыбы и морепродуктов. Впрочем, мирянам священники рекомендовали как минимум не есть мяса и молочных продуктов, а также не употреблять алкоголь."Пасха, с одной стороны, - это вечное свидетельство о главном в нашей Вере, о нашей Вере в воскресение Христа, что нам дает возможность жизни вечной с ним в добре и свете. А в непростую нынешнюю эпоху, переживаемую нами, Пасха — это еще и напоминание о том, что мы должны сохранять способность радоваться", - сказалОн напомнил призыв, содержащийся в пасхальных песнопениях: "Ни один пусть не плачет, ни один пусть не огорчается, не думает сейчас о грехах. Сумейте порадоваться этому великому событию Воскресения Христова"."Если пост давал нам школу взгляда внутрь своей души и с помощью Божьей устремления к исправлению того, что в нашей жизни не так, то теперь Церковь говорит нам радоваться. Я призываю всех суметь порадоваться и запомнить это удивительное переживание пасхальной ночи и пронести его через все дни последующего года", - заключил собеседник агентства.ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО"По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея.Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни". Традиционно патриарх Кирилл в пасхальную ночь совершает праздничное богослужение в столичном храме Христа Спасителя.

https://ria.ru/20240503/paskha-1943619933.html

https://ria.ru/20240205/paskha-1784063287.html

https://ria.ru/20240501/dozhdi-1943344453.html

https://ria.ru/20240428/paskha-1942784835.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия