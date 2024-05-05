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Патриарх Кирилл передал Казанскую икону в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 05.05.2024
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Религия
 
17:14 05.05.2024 (обновлено: 17:26 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/ikona-1943996437.html
Патриарх Кирилл передал Казанскую икону в храм Христа Спасителя
Патриарх Кирилл передал Казанскую икону в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 05.05.2024
Патриарх Кирилл передал Казанскую икону в храм Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал Казанскую икону Божией Матери, представленную им в прошлом году как чудотворный образ, пребывавший в ополчении... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T17:14
2024-05-05T17:26
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
москва
храм христа спасителя
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал Казанскую икону Божией Матери, представленную им в прошлом году как чудотворный образ, пребывавший в ополчении Минина и Пожарского, из Казанского собора на Красной площади в столичный кафедральный храм Христа Спасителя."Сегодня я бы хотел этот святой образ… передать в храм Христа Спасителя", - сказал он во время пасхальной Великой вечерни в храме.Патриарх во время богослужения помолился у установленного в храме образа и приложился к нему.Московский чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, пребывавший в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского, а затем в построенном для него Казанском соборе на Красной площади, считался похищенным и утерянным с 1918 года. В День народного единства 4 ноября 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о его обретении. Святыня, датировку которой 1580-м годом подтвердила искусствоведческая экспертиза, была передана в восстановленный Казанский собор на Красной площади.
https://ria.ru/20240504/paskha-1943809402.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, храм христа спасителя
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Москва, Храм Христа Спасителя
Патриарх Кирилл передал Казанскую икону в храм Христа Спасителя

Патриарх Кирилл передал чудотворную Казанскую икону в храм Христа Спасителя

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Патриарх Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал Казанскую икону Божией Матери, представленную им в прошлом году как чудотворный образ, пребывавший в ополчении Минина и Пожарского, из Казанского собора на Красной площади в столичный кафедральный храм Христа Спасителя.
"Сегодня я бы хотел этот святой образ… передать в храм Христа Спасителя", - сказал он во время пасхальной Великой вечерни в храме.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Воскресения Христова
4 мая, 09:11
Патриарх во время богослужения помолился у установленного в храме образа и приложился к нему.
Московский чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, пребывавший в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского, а затем в построенном для него Казанском соборе на Красной площади, считался похищенным и утерянным с 1918 года. В День народного единства 4 ноября 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о его обретении. Святыня, датировку которой 1580-м годом подтвердила искусствоведческая экспертиза, была передана в восстановленный Казанский собор на Красной площади.
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
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РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)МоскваХрам Христа Спасителя
 
 
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