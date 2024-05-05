https://ria.ru/20240505/ikona-1943996437.html

Патриарх Кирилл передал Казанскую икону в храм Христа Спасителя

Патриарх Кирилл передал Казанскую икону в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 05.05.2024

Патриарх Кирилл передал Казанскую икону в храм Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал Казанскую икону Божией Матери, представленную им в прошлом году как чудотворный образ, пребывавший в ополчении... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T17:14

2024-05-05T17:14

2024-05-05T17:26

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

москва

храм христа спасителя

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал Казанскую икону Божией Матери, представленную им в прошлом году как чудотворный образ, пребывавший в ополчении Минина и Пожарского, из Казанского собора на Красной площади в столичный кафедральный храм Христа Спасителя."Сегодня я бы хотел этот святой образ… передать в храм Христа Спасителя", - сказал он во время пасхальной Великой вечерни в храме.Патриарх во время богослужения помолился у установленного в храме образа и приложился к нему.Московский чудотворный список Казанской иконы Божией Матери, пребывавший в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского, а затем в построенном для него Казанском соборе на Красной площади, считался похищенным и утерянным с 1918 года. В День народного единства 4 ноября 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о его обретении. Святыня, датировку которой 1580-м годом подтвердила искусствоведческая экспертиза, была передана в восстановленный Казанский собор на Красной площади.

https://ria.ru/20240504/paskha-1943809402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, храм христа спасителя