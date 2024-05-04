https://ria.ru/20240504/nerpy-1943836967.html
В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы
В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы - РИА Новости, 04.05.2024
В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы
Еще одного детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области и направили в Центр реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T13:30
2024-05-04T13:30
2024-05-04T15:15
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Еще одного детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области и направили в Центр реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте". "Из города Никольское к нам приехала еще одна маленькая ладожская нерпулька", — сообщил фонд на своей странице. Сейчас в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих проходят реабилитацию более десяти животных. Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим находится на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20240502/pandy-1943479016.html
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В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы
В Ленинградской области спасли еще одного детеныша ладожской нерпы