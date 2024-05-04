https://ria.ru/20240504/nerpy-1943836967.html

В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы

В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы - РИА Новости, 04.05.2024

В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы

Еще одного детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области и направили в Центр реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T13:30

2024-05-04T13:30

2024-05-04T15:15

хорошие новости

репино

ленинградская область

санкт-петербург

фонд друзей балтийской нерпы

гуп «водоканал санкт-петербурга

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/04/1943836000_0:1158:1621:2069_1920x0_80_0_0_4e7fe0cf3b47fe41cbbbb69a96b795b5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Еще одного детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области и направили в Центр реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте". "Из города Никольское к нам приехала еще одна маленькая ладожская нерпулька", — сообщил фонд на своей странице. Сейчас в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих проходят реабилитацию более десяти животных. Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим находится на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20240502/pandy-1943479016.html

https://ria.ru/20240415/nerpa-1940254385.html

репино

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

репино, ленинградская область, санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга