https://ria.ru/20240504/ierusalim-1943811758.html

В Иерусалиме усилили меры безопасности перед схождением Благодатного огня

В Иерусалиме усилили меры безопасности перед схождением Благодатного огня - РИА Новости, 04.05.2024

В Иерусалиме усилили меры безопасности перед схождением Благодатного огня

Полиция Израиля с раннего утра Великой Субботы усилила меры безопасности вокруг Старого города в Иерусалиме и внутри него в преддверии чуда схождения... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T09:32

2024-05-04T09:32

2024-05-04T09:32

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израиль

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ИЕРУСАЛИМ, 4 мая - РИА Новости. Полиция Израиля с раннего утра Великой Субботы усилила меры безопасности вокруг Старого города в Иерусалиме и внутри него в преддверии чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня, передает корреспондент РИА Новости с места событий. У ворот на входе в Старый город ждут толпы паломников в надежде увидеть чудо схождения Благодатного огня. Полиция пока не начала пускать в Старый город организованные группы паломников. Тем не менее, количество посетителей Старого города в эту Великую Субботу существенно меньше чем годом ранее. Это связано с ситуацией в стране на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и логистических трудностей с перелетами, так как многие авиакомпании по-прежнему не летают в Израиль. Организованную группу журналистов завели в Старый город 8.45 по иерусалимскому времени (совпадает с мск). Схождение Благодатного огня, который символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, происходит только в Великую Субботу в храме Гроба Господня (Иерусалимский храм Воскресения Христова) накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха. В этот день израильские правоохранители традиционно вводят особый режим безопасности в районе Старого города. Сотни полицейских и охранников развернуты с раннего утра в историческом центре Иерусалима, для обеспечения безопасности общественности и сопровождения христианских процессий и посетителей. Накануне Иерусалимский округ полиции Израиля завершил подготовку к церемонии схождения Благодатного огня. В этот день транспортным средствам не разрешен въезд в Старый город до окончания церемонии. По словам одного из представителей израильской полиции, "в целях поддержания общественного спокойствия и безопасности в Старом городе Иерусалима будет осуществляться регулирование толпы". В полиции отметили, что в соответствии с рекомендациями "инженера от церквей", на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня был определен "максимальный лимит аудитории в зависимости от площади, плотности, запасных выходов и максимальной вместимости". В 2023 году чудо схождения смогли увидеть не более 2,4 тысячи человек. В предыдущие годы порядка 10 тысяч паломников находились внутри храма во время схождения Благодатного огня. Сошествие Благодатного огня происходит обычно между 13 и 15 часами по иерусалимскому времени. Благодатный огонь появляется в Кувуклии – часовне внутри храма Гроба Господня, который возведен над пространством, где, по преданию, был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Затем огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя. В этом году делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по традиции доставит Благодатный огонь в Москву специальным рейсом из Иерусалима накануне Пасхи. С 2003 года ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение в российскую столицу к Пасхе благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму".

https://ria.ru/20240428/verba-1942581490.html

https://ria.ru/20240502/ogon-1943440638.html

https://ria.ru/20240504/kulich-1943797213.html

https://ria.ru/20240504/paskha-1943809402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иерусалим, израиль, россия, иисус христос, пасха