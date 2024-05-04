https://ria.ru/20240504/ierusalim-1943811758.html
В Иерусалиме усилили меры безопасности перед схождением Благодатного огня
В Иерусалиме усилили меры безопасности перед схождением Благодатного огня - РИА Новости, 04.05.2024
В Иерусалиме усилили меры безопасности перед схождением Благодатного огня
Полиция Израиля с раннего утра Великой Субботы усилила меры безопасности вокруг Старого города в Иерусалиме и внутри него в преддверии чуда схождения... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T09:32
2024-05-04T09:32
2024-05-04T09:32
религия
иерусалим
израиль
россия
иисус христос
пасха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865531596_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_5e299fc1b8c6ae4e5ad7b6d2638bab44.jpg
ИЕРУСАЛИМ, 4 мая - РИА Новости. Полиция Израиля с раннего утра Великой Субботы усилила меры безопасности вокруг Старого города в Иерусалиме и внутри него в преддверии чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня, передает корреспондент РИА Новости с места событий. У ворот на входе в Старый город ждут толпы паломников в надежде увидеть чудо схождения Благодатного огня. Полиция пока не начала пускать в Старый город организованные группы паломников. Тем не менее, количество посетителей Старого города в эту Великую Субботу существенно меньше чем годом ранее. Это связано с ситуацией в стране на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и логистических трудностей с перелетами, так как многие авиакомпании по-прежнему не летают в Израиль. Организованную группу журналистов завели в Старый город 8.45 по иерусалимскому времени (совпадает с мск). Схождение Благодатного огня, который символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, происходит только в Великую Субботу в храме Гроба Господня (Иерусалимский храм Воскресения Христова) накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха. В этот день израильские правоохранители традиционно вводят особый режим безопасности в районе Старого города. Сотни полицейских и охранников развернуты с раннего утра в историческом центре Иерусалима, для обеспечения безопасности общественности и сопровождения христианских процессий и посетителей. Накануне Иерусалимский округ полиции Израиля завершил подготовку к церемонии схождения Благодатного огня. В этот день транспортным средствам не разрешен въезд в Старый город до окончания церемонии. По словам одного из представителей израильской полиции, "в целях поддержания общественного спокойствия и безопасности в Старом городе Иерусалима будет осуществляться регулирование толпы". В полиции отметили, что в соответствии с рекомендациями "инженера от церквей", на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня был определен "максимальный лимит аудитории в зависимости от площади, плотности, запасных выходов и максимальной вместимости". В 2023 году чудо схождения смогли увидеть не более 2,4 тысячи человек. В предыдущие годы порядка 10 тысяч паломников находились внутри храма во время схождения Благодатного огня. Сошествие Благодатного огня происходит обычно между 13 и 15 часами по иерусалимскому времени. Благодатный огонь появляется в Кувуклии – часовне внутри храма Гроба Господня, который возведен над пространством, где, по преданию, был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Затем огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя. В этом году делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по традиции доставит Благодатный огонь в Москву специальным рейсом из Иерусалима накануне Пасхи. С 2003 года ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение в российскую столицу к Пасхе благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму".
https://ria.ru/20240428/verba-1942581490.html
https://ria.ru/20240502/ogon-1943440638.html
https://ria.ru/20240504/kulich-1943797213.html
https://ria.ru/20240504/paskha-1943809402.html
иерусалим
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865531596_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c1f4964815ba8e1bbf9300f00977e374.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иерусалим, израиль, россия, иисус христос, пасха
Религия, Иерусалим, Израиль, Россия, Иисус Христос, Пасха
В Иерусалиме усилили меры безопасности перед схождением Благодатного огня
В Иерусалиме с утра усилили меры безопасности перед схождением Благодатного огня
ИЕРУСАЛИМ, 4 мая - РИА Новости. Полиция Израиля с раннего утра Великой Субботы усилила меры безопасности вокруг Старого города в Иерусалиме и внутри него в преддверии чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
У ворот на входе в Старый город ждут толпы паломников в надежде увидеть чудо схождения Благодатного огня. Полиция пока не начала пускать в Старый город организованные группы паломников.
Тем не менее, количество посетителей Старого города в эту Великую Субботу существенно меньше чем годом ранее. Это связано с ситуацией в стране на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и логистических трудностей с перелетами, так как многие авиакомпании по-прежнему не летают в Израиль.
Организованную группу журналистов завели в Старый город 8.45 по иерусалимскому времени (совпадает с мск).
Схождение Благодатного огня, который символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, происходит только в Великую Субботу в храме Гроба Господня (Иерусалимский храм Воскресения Христова) накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха.
В этот день израильские правоохранители традиционно вводят особый режим безопасности в районе Старого города. Сотни полицейских и охранников развернуты с раннего утра в историческом центре Иерусалима, для обеспечения безопасности общественности и сопровождения христианских процессий и посетителей.
Накануне Иерусалимский округ полиции Израиля завершил подготовку к церемонии схождения Благодатного огня. В этот день транспортным средствам не разрешен въезд в Старый город до окончания церемонии. По словам одного из представителей израильской полиции, "в целях поддержания общественного спокойствия и безопасности в Старом городе Иерусалима будет осуществляться регулирование толпы".
В полиции отметили, что в соответствии с рекомендациями "инженера от церквей", на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня был определен "максимальный лимит аудитории в зависимости от площади, плотности, запасных выходов и максимальной вместимости".
В 2023 году чудо схождения смогли увидеть не более 2,4 тысячи человек. В предыдущие годы порядка 10 тысяч паломников находились внутри храма во время схождения Благодатного огня.
Сошествие Благодатного огня происходит обычно между 13 и 15 часами по иерусалимскому времени.
Благодатный огонь появляется в Кувуклии – часовне внутри храма Гроба Господня, который возведен над пространством, где, по преданию, был распят, погребен и воскрес Иисус Христос
. Затем огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию
огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя. В этом году делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по традиции доставит Благодатный огонь в Москву
специальным рейсом из Иерусалима накануне Пасхи.
С 2003 года ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение в российскую столицу к Пасхе благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму".