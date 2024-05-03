В Кремле оценили процесс возвращения уехавших россиян
В Кремле назвали процесс возвращения уехавших россиян нормальным
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Процесс возвращения уехавших россиян абсолютно нормален, Россия предоставляет большие возможности для развития бизнеса, вести его у себя дома надежнее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Мы и раньше говорили, что это процесс разнонаправленный. Уехавшие однажды россияне по истечении какого-то времени возвращаются. Потому что в любом случае вести бизнес у нас интереснее. У нас больше возможностей. У себя дома это всегда делать надежнее... Это нормальный процесс. Кто-то уезжает, кто-то приезжает. Так работает экономика", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос видят ли в Кремле тенденцию, что уехавшие на фоне проведения СВО россияне возвращаются.
Также он отметил, что динамика развития экономики России предоставляет для бизнеса большие возможности.
"Если вы посмотрите по статистике количество субъектов малого и среднего бизнеса, которые были созданы за истекший год, собираемость налогов и так далее, это говорит о том, что деловая жизнь развивается весьма и весьма динамично", - добавил Песков.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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