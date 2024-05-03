Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили процесс возвращения уехавших россиян - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 03.05.2024 (обновлено: 12:45 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/peskov-1943657956.html
В Кремле оценили процесс возвращения уехавших россиян
В Кремле оценили процесс возвращения уехавших россиян - РИА Новости, 03.05.2024
В Кремле оценили процесс возвращения уехавших россиян
Процесс возвращения уехавших россиян абсолютно нормален, Россия предоставляет большие возможности для развития бизнеса, вести его у себя дома надежнее, заявил... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:33
2024-05-03T12:45
россия
дмитрий песков
общество
владимир путин
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_0:303:3081:2036_1920x0_80_0_0_744eff4f4fe2e076a852877ecb5a1520.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Процесс возвращения уехавших россиян абсолютно нормален, Россия предоставляет большие возможности для развития бизнеса, вести его у себя дома надежнее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы и раньше говорили, что это процесс разнонаправленный. Уехавшие однажды россияне по истечении какого-то времени возвращаются. Потому что в любом случае вести бизнес у нас интереснее. У нас больше возможностей. У себя дома это всегда делать надежнее... Это нормальный процесс. Кто-то уезжает, кто-то приезжает. Так работает экономика", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос видят ли в Кремле тенденцию, что уехавшие на фоне проведения СВО россияне возвращаются. Также он отметил, что динамика развития экономики России предоставляет для бизнеса большие возможности. "Если вы посмотрите по статистике количество субъектов малого и среднего бизнеса, которые были созданы за истекший год, собираемость налогов и так далее, это говорит о том, что деловая жизнь развивается весьма и весьма динамично", - добавил Песков.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240503/vozvraschenie-1943514204.html
https://ria.ru/20231009/izrail-1901484897.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_6a721f98fa4aed8b1e598b05f6e43930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, общество, владимир путин, украина
Россия, Дмитрий Песков, Общество, Владимир Путин, Украина
В Кремле оценили процесс возвращения уехавших россиян

В Кремле назвали процесс возвращения уехавших россиян нормальным

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Процесс возвращения уехавших россиян абсолютно нормален, Россия предоставляет большие возможности для развития бизнеса, вести его у себя дома надежнее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Мы и раньше говорили, что это процесс разнонаправленный. Уехавшие однажды россияне по истечении какого-то времени возвращаются. Потому что в любом случае вести бизнес у нас интереснее. У нас больше возможностей. У себя дома это всегда делать надежнее... Это нормальный процесс. Кто-то уезжает, кто-то приезжает. Так работает экономика", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос видят ли в Кремле тенденцию, что уехавшие на фоне проведения СВО россияне возвращаются.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
"Замучались пыль глотать": граждане России возвращаются домой
08:00
Также он отметил, что динамика развития экономики России предоставляет для бизнеса большие возможности.
"Если вы посмотрите по статистике количество субъектов малого и среднего бизнеса, которые были созданы за истекший год, собираемость налогов и так далее, это говорит о том, что деловая жизнь развивается весьма и весьма динамично", - добавил Песков.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами ряда африканских государств - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В Кремле прокомментировали возможность возвращения релокантов из Израиля
9 октября 2023, 13:02
 
РоссияДмитрий ПесковОбществоВладимир ПутинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала