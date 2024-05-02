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Россиянам рассказали, как не заразиться ВИЧ во время косметических процедур - РИА Новости, 02.05.2024
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17:29 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/vich-1943533061.html
Россиянам рассказали, как не заразиться ВИЧ во время косметических процедур
Россиянам рассказали, как не заразиться ВИЧ во время косметических процедур - РИА Новости, 02.05.2024
Россиянам рассказали, как не заразиться ВИЧ во время косметических процедур
При обращении за косметологическими процедурами, которые подразумевают нарушение целостности кожных покровов, а также за пирсингом или тату следует проверить... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:29
2024-05-02T17:29
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. При обращении за косметологическими процедурами, которые подразумевают нарушение целостности кожных покровов, а также за пирсингом или тату следует проверить медицинскую лицензию организации и квалификацию специалиста, так как нарушение технологий может привести к заражению ВИЧ или гепатитами, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус. Ранее в СМИ появилась информация о том, что несколько женщин, вероятно, заразились ВИЧ во время косметических процедур по уходу за лицом в спа-центре штата Нью-Мексико. "Важно проявлять внимательность при обращении за медицинскими процедурами, предполагающими нарушение целостности кожных покровов: пирсингом, тату или косметологическими процедурами. Нарушение технологий может привести к заражению как ВИЧ-инфекцией, так и гепатитами",- сказал Мазус. Он подчеркнул, что необходимо убедиться в том, что организация, куда человек планирует обратиться, имеет соответствующую медицинскую лицензию, а также следует уделить внимание квалификации специалиста. "Инцидент в Нью-Мексико в очередной раз доказал значимость сохранения высокой степени настороженности в отношении возможного инфицирования ВИЧ как со стороны людей, так и со стороны медицинского сообщества",- отметил специалист. Ранее Мазус сообщил РИА Новости, что количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России снизилось в 2023 году и составило менее 55 тысяч, при этом уровень охвата населения тестированием на ВИЧ постоянно растёт и значительно превышает показатель в Евросоюзе. Всего в 2023 году на диспансерном учете в России состояло почти 892,5 тысячи человек, что составило почти 97% от общего числа пациентов с ВИЧ-инфекцией в стране. При этом почти 90% пациентов под диспансерным наблюдением, по данным Федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ, в 2023 году получали антиретровирусную терапию.
https://ria.ru/20231201/vich-1912990503.html
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общество, здоровье - общество, россия, алексей мазус
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Алексей Мазус
Россиянам рассказали, как не заразиться ВИЧ во время косметических процедур

Врач Мазус: нарушение технологий может привести к заражению ВИЧ на процедурах

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. При обращении за косметологическими процедурами, которые подразумевают нарушение целостности кожных покровов, а также за пирсингом или тату следует проверить медицинскую лицензию организации и квалификацию специалиста, так как нарушение технологий может привести к заражению ВИЧ или гепатитами, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что несколько женщин, вероятно, заразились ВИЧ во время косметических процедур по уходу за лицом в спа-центре штата Нью-Мексико.
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"Важно проявлять внимательность при обращении за медицинскими процедурами, предполагающими нарушение целостности кожных покровов: пирсингом, тату или косметологическими процедурами. Нарушение технологий может привести к заражению как ВИЧ-инфекцией, так и гепатитами",- сказал Мазус.
Он подчеркнул, что необходимо убедиться в том, что организация, куда человек планирует обратиться, имеет соответствующую медицинскую лицензию, а также следует уделить внимание квалификации специалиста.
"Инцидент в Нью-Мексико в очередной раз доказал значимость сохранения высокой степени настороженности в отношении возможного инфицирования ВИЧ как со стороны людей, так и со стороны медицинского сообщества",- отметил специалист.
Ранее Мазус сообщил РИА Новости, что количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России снизилось в 2023 году и составило менее 55 тысяч, при этом уровень охвата населения тестированием на ВИЧ постоянно растёт и значительно превышает показатель в Евросоюзе. Всего в 2023 году на диспансерном учете в России состояло почти 892,5 тысячи человек, что составило почти 97% от общего числа пациентов с ВИЧ-инфекцией в стране. При этом почти 90% пациентов под диспансерным наблюдением, по данным Федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ, в 2023 году получали антиретровирусную терапию.
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