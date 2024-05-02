https://ria.ru/20240502/sadykov-1943543098.html

Столетнего ветерана ВОВ из Дагестана удостоили звания Героя России

Столетнего ветерана ВОВ из Дагестана удостоили звания Героя России - РИА Новости, 02.05.2024

Столетнего ветерана ВОВ из Дагестана удостоили звания Героя России

Столетний ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков удостоен звания Героя России, сообщил в четверг глава республики Сергей Меликов... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T18:07

2024-05-02T18:07

2024-05-02T18:41

общество

россия

сергей меликов

республика дагестан

великая отечественная война (1941-1945)

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МАХАЧКАЛА, 2 мая - РИА Новости. Столетний ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков удостоен звания Героя России, сообщил в четверг глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале."Ибрагим-Паша Садыков – Герой России! Мне только что позвонили и сообщили, что наше ходатайство удовлетворено. Указ уже подписал президент", - написал Меликов. Он добавил, что ветеран, который совсем недавно отметил свое 100-летие, "удостоен этого звания за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны".Ибрагим-Паша Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул Рутульского района Дагестана. На фронт отправился добровольцем в 1941 году. Участвовал в том числе в битве за Сталинград и Курской битве, несколько раз был ранен. За мужество и героизм, проявленные на фронтах, Садыков награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией", медалью Жукова и другими.

россия

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Кирилл Волков

общество, россия, сергей меликов, республика дагестан, великая отечественная война (1941-1945)