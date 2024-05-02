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Столетнего ветерана ВОВ из Дагестана удостоили звания Героя России
Столетнего ветерана ВОВ из Дагестана удостоили звания Героя России - РИА Новости, 02.05.2024
Столетнего ветерана ВОВ из Дагестана удостоили звания Героя России
Столетний ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков удостоен звания Героя России, сообщил в четверг глава республики Сергей Меликов... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T18:07
2024-05-02T18:07
2024-05-02T18:41
общество
россия
сергей меликов
республика дагестан
великая отечественная война (1941-1945)
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МАХАЧКАЛА, 2 мая - РИА Новости. Столетний ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков удостоен звания Героя России, сообщил в четверг глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале."Ибрагим-Паша Садыков – Герой России! Мне только что позвонили и сообщили, что наше ходатайство удовлетворено. Указ уже подписал президент", - написал Меликов. Он добавил, что ветеран, который совсем недавно отметил свое 100-летие, "удостоен этого звания за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны".Ибрагим-Паша Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул Рутульского района Дагестана. На фронт отправился добровольцем в 1941 году. Участвовал в том числе в битве за Сталинград и Курской битве, несколько раз был ранен. За мужество и героизм, проявленные на фронтах, Садыков награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией", медалью Жукова и другими.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей меликов, республика дагестан, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Россия, Сергей Меликов, Республика Дагестан, Великая Отечественная война (1941-1945)
Столетнего ветерана ВОВ из Дагестана удостоили звания Героя России
Меликов: ветеран ВОВ из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков стал Героем России
МАХАЧКАЛА, 2 мая - РИА Новости.
Столетний ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков удостоен звания Героя России, сообщил в четверг глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале
.
"Ибрагим-Паша Садыков – Герой России! Мне только что позвонили и сообщили, что наше ходатайство удовлетворено. Указ уже подписал президент", - написал Меликов. Он добавил, что ветеран, который совсем недавно отметил свое 100-летие, "удостоен этого звания за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны".
Ибрагим-Паша Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул Рутульского района Дагестана. На фронт отправился добровольцем в 1941 году. Участвовал в том числе в битве за Сталинград и Курской битве, несколько раз был ранен. За мужество и героизм, проявленные на фронтах, Садыков награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией", медалью Жукова и другими.