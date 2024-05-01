https://ria.ru/20240501/polsha-1943323609.html
В Варшаве неизвестные бросили коктейль Молотова в здание синагоги
В Варшаве неизвестные бросили коктейль Молотова в здание синагоги - РИА Новости, 01.05.2024
В Варшаве неизвестные бросили коктейль Молотова в здание синагоги
Неизвестные бросили коктейль Молотова в здание синагоги в Варшаве, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на платформе Х. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T15:40
2024-05-01T15:40
2024-05-01T16:15
религия
в мире
варшава
польша
радослав сикорский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943329086_0:59:3072:1786_1920x0_80_0_0_c5f38891535b358a87ffdc0cccc812a9.jpg
ВАРШАВА, 1 мая - РИА Новости. Неизвестные бросили коктейль Молотова в здание синагоги в Варшаве, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на платформе Х. "Равин Шудрих сообщил. что кто-то пытался поджечь синагогу Ножикув с помощью коктейля Молотова. Слава Богу, никто не пострадал", - написал Сикорский."Интересно, кто пытается сорвать годовщину нашего вступления в ЕС", - добавил он. Глава МИД отметил, что дело расследует варшавская полиция.Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время на месте работает полиция.Работник магазина при синагоге рассказал корреспонденту РИА Новости, что ночью "три молодых негодяя бросили в синагогу бутылки, наполненные бензином".По его словам, серьезного ущерба зданию не причинено."К счастью, бутылки попали в стену, а не в окно. Стена немного закоптилась. Если бы попали в окно, то все бы сгорело. Там находится библиотека. Ущерб был бы огромным", - сказал собеседник агентства."Синагога пережила войну, а тут какие-то негодяи…" - добавил он.
https://ria.ru/20240408/vilnyus-1938503179.html
https://ria.ru/20240405/podzhog-1937952798.html
варшава
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943329086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac491d14928cb2abe89606051669d73c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава, польша, радослав сикорский, евросоюз
Религия, В мире, Варшава, Польша, Радослав Сикорский, Евросоюз
В Варшаве неизвестные бросили коктейль Молотова в здание синагоги
Сикорский: неизвестные пытались поджечь синагогу в Варшаве коктейлем Молотова
ВАРШАВА, 1 мая - РИА Новости.
Неизвестные бросили коктейль Молотова в здание синагоги в Варшаве, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на платформе Х
.
"Равин Шудрих сообщил. что кто-то пытался поджечь синагогу Ножикув с помощью коктейля Молотова. Слава Богу, никто не пострадал", - написал Сикорский.
"Интересно, кто пытается сорвать годовщину нашего вступления в ЕС", - добавил он.
Глава МИД отметил, что дело расследует варшавская полиция.
Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время на месте работает полиция.
Работник магазина при синагоге рассказал корреспонденту РИА Новости, что ночью "три молодых негодяя бросили в синагогу бутылки, наполненные бензином".
По его словам, серьезного ущерба зданию не причинено.
"К счастью, бутылки попали в стену, а не в окно. Стена немного закоптилась. Если бы попали в окно, то все бы сгорело. Там находится библиотека. Ущерб был бы огромным", - сказал собеседник агентства.
"Синагога пережила войну, а тут какие-то негодяи…" - добавил он.