https://ria.ru/20240501/polsha-1943323609.html

В Варшаве неизвестные бросили коктейль Молотова в здание синагоги

В Варшаве неизвестные бросили коктейль Молотова в здание синагоги - РИА Новости, 01.05.2024

В Варшаве неизвестные бросили коктейль Молотова в здание синагоги

Неизвестные бросили коктейль Молотова в здание синагоги в Варшаве, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на платформе Х. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T15:40

2024-05-01T15:40

2024-05-01T16:15

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варшава

польша

радослав сикорский

евросоюз

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ВАРШАВА, 1 мая - РИА Новости. Неизвестные бросили коктейль Молотова в здание синагоги в Варшаве, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на платформе Х. "Равин Шудрих сообщил. что кто-то пытался поджечь синагогу Ножикув с помощью коктейля Молотова. Слава Богу, никто не пострадал", - написал Сикорский."Интересно, кто пытается сорвать годовщину нашего вступления в ЕС", - добавил он. Глава МИД отметил, что дело расследует варшавская полиция.Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время на месте работает полиция.Работник магазина при синагоге рассказал корреспонденту РИА Новости, что ночью "три молодых негодяя бросили в синагогу бутылки, наполненные бензином".По его словам, серьезного ущерба зданию не причинено."К счастью, бутылки попали в стену, а не в окно. Стена немного закоптилась. Если бы попали в окно, то все бы сгорело. Там находится библиотека. Ущерб был бы огромным", - сказал собеседник агентства."Синагога пережила войну, а тут какие-то негодяи…" - добавил он.

https://ria.ru/20240408/vilnyus-1938503179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, варшава, польша, радослав сикорский, евросоюз