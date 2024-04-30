https://ria.ru/20240430/psikholog-1943096485.html
Психолог рассказала, как быть эффективным на двухдневной рабочей неделе
Психолог рассказала, как быть эффективным на двухдневной рабочей неделе - РИА Новости, 30.04.2024
Психолог рассказала, как быть эффективным на двухдневной рабочей неделе
Чтобы быть эффективным на двухдневной рабочей неделе, нужно выделить приоритетные дела, снизить требования к себе и работать короткими фазами, советует... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T02:48
2024-04-30T02:48
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Чтобы быть эффективным на двухдневной рабочей неделе, нужно выделить приоритетные дела, снизить требования к себе и работать короткими фазами, советует клинический психолог Дарья Яушева. В честь Праздника весны и труда россияне в этом году отдыхают четыре дня подряд – с 28 апреля по 1 мая. Таким образом, на этой неделе граждан ждут лишь два рабочих дня - 2 и 3 мая. "Двухдневная рабочая неделя — это спринт. Нужно сделать многое за короткое время", - сообщила РИА Новости Яушева. Чтобы быть эффективным, специалист рекомендует соблюдать следующие правила. "Выделить приоритеты. Вы не сможете успеть всё, но важно определить то, что точно стоит сделать. Три–пять дел, которые нельзя или сложно отложить. Здорово, если эти дела будут еще и приятными. Это важная характеристика для поддержания мотивации", - отметила Яушева Также она советует помнить, что во времени и ресурсах в эти дни ограничены все, и не требовать от себя много. "Снизьте требования к себе для того, чтобы определить упомянутые выше приоритеты и получить от короткой рабочей недели удовлетворение, а не тревогу. Все ограничены во времени и ресурсах — не только вы", - подчеркнула Яушева. Причиной эффективности также могут быть мысли о запланированном отдыхе. "Буквально можно сказать себе: "В эти два дня я постараюсь поработать, зато позже погуляю в другом городе, отдохну на даче, полежу на пляже", - отметила Яушева. Кроме того, она рекомендует работать короткими фазами и делать паузы - например, использовать метод "Помодоро", который предполагает чередование 25 минут работы с перерывами на пять минут. "Это поможет фокусироваться на ключевом и повысить общую эффективность. В эти 25 минут важно не отвлекаться", - добавила психолог.
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Психолог рассказала, как быть эффективным на двухдневной рабочей неделе
Психолог Яушева: на двухдневной рабочей неделе нужно выделить приоритетные дела
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Чтобы быть эффективным на двухдневной рабочей неделе, нужно выделить приоритетные дела, снизить требования к себе и работать короткими фазами, советует клинический психолог Дарья Яушева.
В честь Праздника весны и труда россияне в этом году отдыхают четыре дня подряд – с 28 апреля по 1 мая. Таким образом, на этой неделе граждан ждут лишь два рабочих дня - 2 и 3 мая.
"Двухдневная рабочая неделя — это спринт. Нужно сделать многое за короткое время", - сообщила РИА Новости Яушева.
Чтобы быть эффективным, специалист рекомендует соблюдать следующие правила.
"Выделить приоритеты. Вы не сможете успеть всё, но важно определить то, что точно стоит сделать. Три–пять дел, которые нельзя или сложно отложить. Здорово, если эти дела будут еще и приятными. Это важная характеристика для поддержания мотивации", - отметила Яушева
Также она советует помнить, что во времени и ресурсах в эти дни ограничены все, и не требовать от себя много.
"Снизьте требования к себе для того, чтобы определить упомянутые выше приоритеты и получить от короткой рабочей недели удовлетворение, а не тревогу. Все ограничены во времени и ресурсах — не только вы", - подчеркнула Яушева.
Причиной эффективности также могут быть мысли о запланированном отдыхе. "Буквально можно сказать себе: "В эти два дня я постараюсь поработать, зато позже погуляю в другом городе, отдохну на даче, полежу на пляже", - отметила Яушева.
Кроме того, она рекомендует работать короткими фазами и делать паузы - например, использовать метод "Помодоро", который предполагает чередование 25 минут работы с перерывами на пять минут.
"Это поможет фокусироваться на ключевом и повысить общую эффективность. В эти 25 минут важно не отвлекаться", - добавила психолог.