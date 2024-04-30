https://ria.ru/20240430/bolezn-1943166424.html
Последствия на всю жизнь. Врачи раскрыли, как действовать после укуса клеща
Последствия на всю жизнь. Врачи раскрыли, как действовать после укуса клеща - РИА Новости, 30.04.2024
Последствия на всю жизнь. Врачи раскрыли, как действовать после укуса клеща
Клещи могут переносить боррилиоз, который необходимо своевременно диагностировать, пишет Interia. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T15:25
2024-04-30T15:25
2024-04-30T16:06
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Клещи могут переносить боррилиоз, который необходимо своевременно диагностировать, пишет Interia."Боррелиоз — это заболевание с серьезными симптомами, которое может оставить последствия на всю жизнь и которое начинается с незаметного укуса крошечного клеща. <…> Лаборатории проводят двухэтапную диагностику боррелиоза: на первом этапе проводится ИФА-тест, положительный результат которого затем требует подтверждения с помощью вестерн-блоттинга", — говорится в материале.Отмечается, что самая обильная передача бактерий человеку происходит через 72 часа, поэтому важно, как можно быстрее обнаружить укус и удалить паразита, поясняет автор статьи.В публикации также напоминают о базовых мерах профилактики. Она заключается в ношении соответствующей одежды и использовании репеллентов, отпугивающих клещей. Нужно внимательно осмотреть все тело после возвращения из леса или с луга, после пикника на траве или даже обычной прогулки, а замеченных, уже впившихся клещей, удалить немедленно и полностью, резюмируется в статье.Ранее 19 апреля на официальном портале управления Роспотребнадзора по Москве сообщалось, что случаи присасывания клещей регистрировались в Москве при посещении парков Измайловского, Ботанического, Крылатские холмы и лесопарков Лосиный остров, Сокольники, лесопарковых зон в Зеленограде и ТиНАО.Отмечается, что при выявлении клещей в парках и лесопарковых зонах балансодержателям этих территорий даются предписания на проведение акарицидных (противоклещевых) обработок. С начала сезона обработано 683,15 гектара территории, что в три раза превышает объем обработок, проведенных в 2023 году.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://ria.ru/20240429/klesch-1943074340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, зеленоград, тинао, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), невролог, здоровье - общество
Москва, Зеленоград, ТиНАО, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), невролог, Здоровье - Общество
Последствия на всю жизнь. Врачи раскрыли, как действовать после укуса клеща
Interia: укус клеща может развить боррелиоз, требующий своевременной диагностики
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Клещи могут переносить боррилиоз, который необходимо своевременно диагностировать, пишет Interia
.
"Боррелиоз — это заболевание с серьезными симптомами, которое может оставить последствия на всю жизнь и которое начинается с незаметного укуса крошечного клеща. <…> Лаборатории проводят двухэтапную диагностику боррелиоза: на первом этапе проводится ИФА-тест, положительный результат которого затем требует подтверждения с помощью вестерн-блоттинга", — говорится в материале.
Отмечается, что самая обильная передача бактерий человеку происходит через 72 часа, поэтому важно, как можно быстрее обнаружить укус и удалить паразита, поясняет автор статьи.
В публикации также напоминают о базовых мерах профилактики. Она заключается в ношении соответствующей одежды и использовании репеллентов, отпугивающих клещей. Нужно внимательно осмотреть все тело после возвращения из леса или с луга, после пикника на траве или даже обычной прогулки, а замеченных, уже впившихся клещей, удалить немедленно и полностью, резюмируется в статье.
Ранее 19 апреля на официальном портале управления Роспотребнадзора
по Москве
сообщалось, что случаи присасывания клещей регистрировались в Москве при посещении парков Измайловского, Ботанического, Крылатские холмы и лесопарков Лосиный остров, Сокольники, лесопарковых зон в Зеленограде
и ТиНАО
.
Отмечается, что при выявлении клещей в парках и лесопарковых зонах балансодержателям этих территорий даются предписания на проведение акарицидных (противоклещевых) обработок. С начала сезона обработано 683,15 гектара территории, что в три раза превышает объем обработок, проведенных в 2023 году.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>