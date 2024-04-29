https://ria.ru/20240429/strastnaya-1942579772.html

"Сделать нужно обязательно". Чего православные не знают о Страстной неделе

"Сделать нужно обязательно". Чего православные не знают о Страстной неделе - РИА Новости, 29.04.2024

"Сделать нужно обязательно". Чего православные не знают о Страстной неделе

У православных началась Страстная седмица. Каждый ее день наполнен особыми смыслами и церковными предписаниями. О некоторых верующие, правда, не знают. О самом... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T08:00

2024-04-29T08:00

2024-04-29T08:04

религия

иерусалим

великий пост

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных началась Страстная седмица. Каждый ее день наполнен особыми смыслами и церковными предписаниями. О некоторых верующие, правда, не знают. О самом важном отрезке церковного календаря — в материале РИА Новости.Иная цельВ Священном Писании весьма подробно рассказывается о конце земной жизни Спасителя. Например, в Евангелии от Иоанна этому посвящено восемь глав из двадцати одной, а у Марка — пять из шестнадцати.Вопреки расхожему убеждению, Страстная неделя не является частью Великого поста, это особый период. Но воздержание от скоромной пищи и всяких увеселений сохраняется.Это древняя традиция. Первые христиане в преддверии Воскресения Христова накладывали на себя добровольный пост. А позже это стало правилом.Если во время святой Четыредесятницы (40 дней Великого поста) ограничения помогают человеку обуздать свои страсти, то у говения на последней неделе перед Пасхой иная цель — "сопереживать Спасителю и его страданиям".Предшествует Страстной седмице праздник Входа Господня в Иерусалим. Народное название — Вербное воскресенье. Бурые ивовые веточки освящают в храмах в субботу вечером на всенощном бдении.Это большой двунадесятый праздник. Со Страстной неделей он связан еще и тем, что те же, кто кричал въезжавшему в город Христу "Осанна!", спустя пять дней призывали: "Распни Его".Значимость Вербного подчеркивается и пищевыми послаблениями. Впервые с Благовещения (7 апреля) верующим дозволяется вкушать рыбу и вино.Главное — успетьВсе дни Страстной наполнены особым смыслом и именуются Великими. В первые два, согласно учению Церкви, Иисус поведал ученикам притчи — о злых виноградарях, о десяти девах, о неплодной смоковнице.Эти истории послужили основой многих шедевров мировой культуры. Богословы подчеркивают: притчи даны в помощь верующим, чтобы быть готовым ко второму пришествию, когда Христос будет судить всех людей по их делам.В Великую среду вспоминают предательство Иуды. Евангелисты не говорят о глубинных мотивах, побудивших его на такой поступок. Ограничиваются лишь несколькими фразами."Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников; и с того времени он искал удобного случая предать Его", — свидетельствует Матфей.Это событие в христианской истории считается одним из самых скорбных. И в память о нем каждая среда, если не выпадает на многодневное говение или праздник, — постный день. А уж на Страстной неделе воздержание особенно строго: монастырский устав велит придерживаться сухоядения, исключить растительное масло и вареную пищу.Однако духовенство рекомендует соблюдать это правило лишь воцерковленным людям: у кого есть "закалка". Остальные же могут питаться, как и в любой другой великопостный день.Обычно в первые дни Страстной готовят пасхальный стол: пекут куличи и красят яйца. Главное, успеть до четверга, когда в храмах начинают совершать самые важные богослужения.Это — суевериеМногие думают, что причащаться следует именно на Христово Воскресение. Конечно, это не запрещено. Но большинство прихожан старается сделать это в Великий четверг. Ведь именно тогда на Тайной вечери Спаситель установил таинство Евхаристии — важнейшее в христианстве."И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов", — повествует евангелист Матфей.На патриаршем богослужении вспоминают еще один эпизод того дня — как Иисус омыл ноги ученикам. Патриарх собственноручно совершает то же с двенадцатью избранными священниками.Поэтому четверг и именуют чистым. В народе название переосмыслили: мол, нужно непременно помыться, тогда весь год будет благополучным. Однако духовенство подчеркивает: это чистой воды суеверие.Тем же вечером совершается одно из самых скорбных богослужений. Прихожане стоят в полной темноте с зажженными свечками, а священники читают "Двенадцать Евангелий" — эпизоды, посвященные последним часам земной жизни Христа.Финальный аккордНе менее, а то и более эмоциональна Страстная пятница — день страданий и крестной смерти Спасителя. Нет даже литургии. Ведь причастие — радостное событие для христиан.Вместо этого — особая служба, Царские часы. В Византии на ней присутствовал император с семьей. Читают псалмы и отрывки из Ветхого Завета, где предсказана казнь Христа, а также соответствующие места из Евангелия.Позже в центр храма под особые песнопения выносят Плащаницу — большую икону с изображением умершего Иисуса. Его, по древнееврейскому обычаю, перед тем как положить в гробницу, омыли маслами и обернули погребальной тканью.Вечером — чин погребения Плащаницы. Читают "Плач Марии". А после молящиеся обходят храм, как бы участвуя в положении Спасителя в гроб. Страстная пятница — день самого строгого поста: либо полное воздержание от пищи до захода солнца, либо сухоядение.А уже в Великую субботу, по сути, наступает Пасха. На утренней литургии вспоминают "сошествие Христа во ад" — когда он освободил заключенные там души праведников. На богослужении звучат пасхальные гимны, а священники меняют черные облачения на белые — символ Воскресения Господня.Последняя служба Страстной недели совершается непосредственно перед ночной, пасхальной: во время чтения книги Деяний апостолов под особые песнопения Плащаницу уносят в алтарь — до следующего года.Также в субботний день в церкви освящают куличи, яйца, творожные пасхи и другие праздничные блюда, которые приносят верующие.

https://ria.ru/20240318/post-1933299511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, великий пост , аналитика - религия и мировоззрение