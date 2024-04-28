https://ria.ru/20240428/latviya-1942899030.html
Заменителей нет. В Латвии сделали неожиданное признание о товаре из России
Заменителей нет. В Латвии сделали неожиданное признание о товаре из России - РИА Новости, 28.04.2024
Заменителей нет. В Латвии сделали неожиданное признание о товаре из России
Министерство здравоохранения Латвии не поддержало идею о запрете медикаментов из России и Белоруссии, передает латвийский телеканал TV3. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T10:54
2024-04-28T10:54
2024-04-28T13:55
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здоровье - общество
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олег зыков
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министерство здравоохранения Латвии не поддержало идею о запрете медикаментов из России и Белоруссии, передает латвийский телеканал TV3."В Латвию по-прежнему поступают медицинские товары и лекарства или их сырье, произведенные в России. Но заменителей им нет, поэтому Минздрав не поддерживает план запретить товары, произведенные в России и Белоруссии, в государственных и муниципальных публичных закупках", — говорится в материале.Отмечается, что порядка десяти процентов лекарств, которые не имеют регистрации в Латвии, но при этом необходимы для пациентов, поступают из России или Белоруссии.В феврале временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков в интервью РИА Новости заявил, что введенные Ригой санкции против России нанесли значительный урон экономике республики, двусторонний товарооборот за девять месяцев прошлого года упал на 68% по сравнению с тем же периодом 2022-го.
https://ria.ru/20240426/pribaltika-1942414152.html
https://ria.ru/20240423/latviya-1941795083.html
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россия, латвия, здоровье - общество, белоруссия, олег зыков
Россия, Латвия, Здоровье - Общество, Белоруссия, Олег Зыков
Заменителей нет. В Латвии сделали неожиданное признание о товаре из России
TV3: в Латвии не нашли замены российским лекарствам