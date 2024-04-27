Священник рассказал, чем заменяли куличи в СССР в праздник Пасхи
Священник: в СССР православные люди в праздник Пасхи заменяли куличи на кекс
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПасхальные куличи во время освящения в Свято-Екатерининском кафедральном соборе в Краснодаре
Пасхальные куличи во время освящения в Свято-Екатерининском кафедральном соборе в Краснодаре . Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В советское время православные люди в праздник Пасхи заменяли куличи на кекс, а яйца варили, но не красили, рассказал руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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"И в советское время наши русские православные люди праздновали Пасху. Это было очень важно в таком вот внешнем проявлении – приготовлении пасх, украшении яиц. Я знаю по свидетельству многих церковных людей того времени, что само по себе безобидное приготовление пасхальных яств преследовалось стойкими атеистами. И люди, чтобы скрыть свою причастность к празднику, отваривали яйца, но не красили их. Вместо куличей покупали кекс "Весенний", но это был кекс, купленный специально к Пасхе", - рассказал Волков.
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Праздник Светлой Пасхи православные отмечают в этом году 5 мая.
Он отметил, что добрые традиции во все времена помогают встретить праздник, но, тем не менее, не стоит из них делать культ и им поклоняться. Человек, который приносит на освящение пасхальные яства должен понимать, что это лишь начало его пути, у праздника должно быть не только внешнее, но внутреннее наполнение, пояснил Волков.
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