https://ria.ru/20240427/paskha-1942829505.html

Священник рассказал, чем заменяли куличи в СССР в праздник Пасхи

Священник рассказал, чем заменяли куличи в СССР в праздник Пасхи - РИА Новости, 27.04.2024

Священник рассказал, чем заменяли куличи в СССР в праздник Пасхи

В советское время православные люди в праздник Пасхи заменяли куличи на кекс, а яйца варили, но не красили, рассказал руководитель информационной службы... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T18:57

2024-04-27T18:57

2024-04-27T18:57

религия

пасха

россия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В советское время православные люди в праздник Пасхи заменяли куличи на кекс, а яйца варили, но не красили, рассказал руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "И в советское время наши русские православные люди праздновали Пасху. Это было очень важно в таком вот внешнем проявлении – приготовлении пасх, украшении яиц. Я знаю по свидетельству многих церковных людей того времени, что само по себе безобидное приготовление пасхальных яств преследовалось стойкими атеистами. И люди, чтобы скрыть свою причастность к празднику, отваривали яйца, но не красили их. Вместо куличей покупали кекс "Весенний", но это был кекс, купленный специально к Пасхе", - рассказал Волков. Он отметил, что добрые традиции во все времена помогают встретить праздник, но, тем не менее, не стоит из них делать культ и им поклоняться. Человек, который приносит на освящение пасхальные яства должен понимать, что это лишь начало его пути, у праздника должно быть не только внешнее, но внутреннее наполнение, пояснил Волков.

https://ria.ru/20240418/yaytsa-1865335811.html

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пасха, россия