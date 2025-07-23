https://ria.ru/20250723/post-1887830750.html

Успенский пост в 2025 году: когда начинается, подробный календарь питания

Успенский пост 2025: когда начинается, суть, что можно есть

Успенский пост в 2025 году: когда начинается, подробный календарь питания

Успенский пост — один из многодневных православных постов, установленный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Когда его начало и какого числа он... РИА Новости, 23.07.2025

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Успенский пост — один из многодневных православных постов, установленный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Когда его начало и какого числа он заканчивается в 2025 году, какие продукты можно употреблять — в материале РИА Новости.Успенский пост — 2025Какого числа начинается и заканчиваетсяКаждый год Успенский пост приходится на одни и те же дни: начинается 14 и заканчивается 27 августа. Дату начала верующие называют Медовым Спасом, поскольку в храмах принято освящать мед. Его активный сбор начинается как раз в середине последнего летнего месяца.Церковь же отмечает 14 августа другой праздник — Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня.Церковное торжество в честь Креста Господня, знаменующее начало Успенского поста, было установлено в IX веке в Византии. В этот день, перед началом говения, на поклонение верующим выставлялись частицы креста, на котором был распят Христос, и фрагмент ризы Пресвятой Богородицы. Реликвии народной веры торжественно выносили из алтаря Влахернского храма в Константинополе.Успенский пост — самый короткий из числа многодневных, которые соблюдают верующие. Для сравнения: Петров пост может длиться месяц, а продолжительность Великого и Рождественского — 40 и более дней. В последний день поста священнослужители в храмах меняют свои облачения с белых на голубые. Этот цвет символизирует торжества в честь Пресвятой Богородицы.Суть и историяУспенский пост предваряет большой церковный праздник, один из двунадесятых (двенадцати главных в году в честь святых) — Успение Пресвятой Богородицы. Православные отмечают его 28 августа и часто называют "богородичной Пасхой". Согласно преданию, Божья Матерь не умерла, а "уснула" (отсюда и название праздника — Успение, а не смерть), а ее душу взял на небо спаситель Иисус Христос.Произошло это в середине I века. Однако христиане не сразу поняли значимость данного события, как и роль самой Девы Марии. Почти пятьсот лет верующие спорили о ней. Поэтому из четырех многодневных постов Успенский был установлен позже остальных.Все дело в том, что ранняя Церковь долгое время была занята обсуждением других, более фундаментальных вопросов. Богословские диспуты велись преимущественно о Боге и его триединстве.Как следствие, возникали многочисленные ереси, которые всячески занижали роль Девы Марии в христианской истории. Только в V веке на Вселенских соборах в Эфесе и Халкидоне — 431 и 451 годы соответственно — духовному догмату о Богородице наконец уделили должное внимание и серьезно осмыслили его.Примерно столетие спустя христиане начали праздновать день ее Успения. Он предварялся постом, суть которого — молиться и духовно подготовиться к торжеству. Посредством усиленной молитвы, покаяния и гастрономических ограничений.Правила и традицииПоначалу длительность воздержания разнилась в зависимости от общины. Западные христиане, например, говели не больше трех дней. Традиция эта сохраняется до сих пор — католики перед Успением, которое у них приходится на 15 августа, постятся лишь сутки.По словам священнослужителей, воздержание в пище — лишь одна из составляющих смысла говения. В первую очередь пост предполагает воздержание духом и телом — от дурных помыслов и поступков.В целом духовенство советует сделать больший акцент на свою внутреннюю жизнь. Без этого пост превратится в обычную диету.Поскольку на период Успенского поста приходятся два Спаса — Медовый и Яблочный, возникла народная традиция приносить в церковь на освящение урожай: яблоки и другие фрукты, мед, хлебные колосья.Что можно и нельзя естьВ первую очередь постящимся предписано отказаться от продуктов животного происхождения. На протяжении двух недель нельзя есть мясо, яйца, творог и другие молочные продукты (в том числе пить молоко).Дозволяется есть крупы, макароны, овощи, фрукты, грибы, ягоды, сухофрукты, орехи, мед, хлеб и постную выпечку.В понедельник, среду и пятницу устав предписывает сухоядение — можно употреблять только пищу растительного происхождения, которая не поддавалась термической обработке: невареная пища, свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты.Во вторник и четверг допускается вареная пища без растительного масла.По субботам и воскресеньям можно готовить блюда с растительным маслом. Также в эти дни разрешается употребление вина в небольших количествах.Однако важно понимать, что этот устав — монашеский. Ограничения в трапезе для мирян не так строги. Священники отмечают: как именно поститься и состав меню на каждый день нужно обсуждать со своим духовником.14 августа (среда) Медовый Спас: сухоядение — потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.15 августа (четверг): горячая пища без масла — дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).16 августа (пятница): сухоядение — потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.17 августа (суббота): горячая пища с маслом — разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.18 августа (воскресенье): горячая пища с маслом — разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.19 августа (понедельник) Преображение Господне (Яблочный Спас): в честь праздника разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.20 августа (вторник): горячая пища без масла — дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).21 августа (среда): сухоядение — потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.22 августа (четверг): горячая пища без масла — дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).23 августа (пятница): сухоядение — потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.24 августа (суббота): горячая пища с маслом — разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.25 августа (воскресенье): горячая пища с маслом — разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.26 августа (понедельник): сухоядение — потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.27 августа (вторник): горячая пища без масла — дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).Рыба разрешается в праздник Преображения Господня (19 августа). К слову, в этот день Русской православной церковью допускается употребление вина в малых количествах. Пить его также можно по субботам и воскресеньям.Для регулярно говеющих Успенский пост не требует особо тщательной физической подготовки и сил. Однако для людей, которые постятся впервые или по состоянию здоровья тяжело переносят гастрономические ограничения, не будет лишним придерживаться некоторых правил.Подготовку к посту лучше начать за одну-две недели. Можно постепенно исключать из рациона мясные и молочные продукты. Наедаться ими впрок не стоит.Основа постного меню — растительная пища, которая в немалом количестве содержит клетчатку. К такой еде нужно привыкнуть. Чтобы избежать дискомфорта, связанного с пищеварением, следует ежедневно есть салаты, добавлять в готовые блюда отруби.Не менее важно потреблять достаточное количество жидкости. Полтора-два литра воды каждый день улучшат работу кишечника, притупят чувство голода и минимизируют риск обезвоживания.Резкая перемена в рационе питания может нарушить состояние микрофлоры кишечника. Ежедневное потребление кисломолочных продуктов — закваски, бифидойогуртов, кефира, ряженки, простокваши — способствует тому, что в кишечнике постоянно и в нужном количестве находятся полезные бактерии.Кроме того, постная пища — менее калорийная. Чтобы не испытывать чувства голода в первые дни поста, можно увеличить порции, добавить дополнительные приемы пищи или перекусы из фруктов, овощей, орехов.Отличие от других постовОсновное отличие Успенского от других постов заключается в парадоксе: длится он меньше, чем любой другой период говения, а по строгости не уступает даже Великому. Кроме того, церковный устав не разрешает во время Успенского поста есть не только мясо и молочные продукты, но и рыбу.Какие еще праздники приходятся на Успенский постНа Успенский пост приходятся сразу три больших торжества. Четырнадцатого августа отмечается Изнесение Честных Древ Животворящего Креста — праздник, посвященный традиции Крестного хода, а также победе князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в XII веке.Следующий важный праздник — Преображение Господне — 19 августа. В народе он известен как Яблочный Спас. В этот день верующие вспоминают Преображение Господа Иисуса Христа, которое, по преданию, произошло на горе Фавор. Именно после этого апостолы поняли, что Иисус — Сын Божий и мессия, а не просто духовный наставник.А 29 августа (уже после Успенского поста) православная церковь отмечает Перенесение Нерукотворного Образа Христа из Едессы в Константинополь. Этот день посвящен изображению Иисуса Христа, которое отпечаталось на холсте после того, как он вытер им свое лицо по пути на Голгофу.В эти дни в храмах проводят богослужения.Популярные вопросыДля многих верующих очень важно знать, как правильно следует провести дни поста. А у недавно воцерковленных есть даже список наиболее популярных вопросов.Часто спрашивают, можно ли в Успенский пост играть свадьбу. Тут главное помнить: для церкви брак невозможен без венчания. В посты это таинство не совершается.Кроме того, в период говения вообще не стоит устраивать пышных и шумных застолий, гуляний. Конечно, если регистрацию в загсе по каким-то причинам перенести с постных недель нельзя, духовенство не будет против. Но уже венчаться и гулять придется потом, после Успения Богородицы.Церковный обряд крещения осуществляется круглогодично, в том числе и во время любого поста.Поминать усопших верующие могут каждый день — в личных молитвах дома и на панихидах в священном месте — в храме. В отличие от Великого поста, в период Успенского нет специально отведенных для поминовения усопших дней — Родительских суббот.

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https://ria.ru/20250722/1574790775.html

https://ria.ru/20250708/pravoslavnyy-1881267316.html

https://ria.ru/20240828/uspenie-1968927732.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, религиозные праздники