Россияне рассказали, куда поедут на майские праздники
"Работа.ру": каждый восьмой на праздники собирается в путешествие по России
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДевушка с чемоданом на территории Северного речного вокзала в Москве
Девушка с чемоданом на территории Северного речного вокзала в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Каждый восьмой россиянин (12%) собирается на майские праздники в путешествие по России, из них более четверти отправятся в Московский регион, чуть меньше – в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, говорится в исследовании компаний "Работа.ру" и "СберАвто", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Каждый восьмой россиянин (12%) собирается выехать за пределы места проживания. В лидерах по ожидаемой посещаемости в майские праздники (можно было выбрать несколько вариантов ответа) — Москва и Подмосковье (27%), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (23%)", - выяснили аналитики.
Каждый девятый респондент (11%) поедет в Нижний Новгород, 8% — в Сочи, а 7% — в Ярославль. По 6% участников исследования выделили в качестве точки назначения Екатеринбург, Краснодар, Псков и Коломну.
Еще по 4% опрошенных поедут в Суздаль, Владимир и Калининград. Также респонденты отметили следующие города: Казань и Волгоград (по 3%), Ростов-на-Дону, Тулу и Воронеж (по 1%).
Еще 46% россиян выбрали другие варианты, в том числе называли Тверь, Севастополь и Владикавказ.
Компании проводили исследование в марте 2024 года по всей России среди экономически активного населения старше 18 лет. Были опрошены более 1000 граждан, планирующих отправиться в путешествие на майские праздники.