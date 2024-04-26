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Россияне рассказали, куда поедут на майские праздники - РИА Новости, 26.04.2024
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Туризм
 
04:39 26.04.2024 (обновлено: 04:40 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/puteshestvie-1942396221.html
Россияне рассказали, куда поедут на майские праздники
Россияне рассказали, куда поедут на майские праздники - РИА Новости, 26.04.2024
Россияне рассказали, куда поедут на майские праздники
Каждый восьмой россиянин (12%) собирается на майские праздники в путешествие по России, из них более четверти отправятся в Московский регион, чуть меньше – в... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T04:39
2024-04-26T04:40
туризм
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
отдых в россии
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Каждый восьмой россиянин (12%) собирается на майские праздники в путешествие по России, из них более четверти отправятся в Московский регион, чуть меньше – в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, говорится в исследовании компаний "Работа.ру" и "СберАвто", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Каждый восьмой россиянин (12%) собирается выехать за пределы места проживания. В лидерах по ожидаемой посещаемости в майские праздники (можно было выбрать несколько вариантов ответа) — Москва и Подмосковье (27%), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (23%)", - выяснили аналитики. Каждый девятый респондент (11%) поедет в Нижний Новгород, 8% — в Сочи, а 7% — в Ярославль. По 6% участников исследования выделили в качестве точки назначения Екатеринбург, Краснодар, Псков и Коломну. Еще по 4% опрошенных поедут в Суздаль, Владимир и Калининград. Также респонденты отметили следующие города: Казань и Волгоград (по 3%), Ростов-на-Дону, Тулу и Воронеж (по 1%). Еще 46% россиян выбрали другие варианты, в том числе называли Тверь, Севастополь и Владикавказ. Компании проводили исследование в марте 2024 года по всей России среди экономически активного населения старше 18 лет. Были опрошены более 1000 граждан, планирующих отправиться в путешествие на майские праздники.
https://ria.ru/20240409/puteshestviya-1938641560.html
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московская область (подмосковье)
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москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, отдых в россии
Туризм, Москва, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, отдых в России
Россияне рассказали, куда поедут на майские праздники

"Работа.ру": каждый восьмой на праздники собирается в путешествие по России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДевушка с чемоданом на территории Северного речного вокзала в Москве
Девушка с чемоданом на территории Северного речного вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Девушка с чемоданом на территории Северного речного вокзала в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Каждый восьмой россиянин (12%) собирается на майские праздники в путешествие по России, из них более четверти отправятся в Московский регион, чуть меньше – в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, говорится в исследовании компаний "Работа.ру" и "СберАвто", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Каждый восьмой россиянин (12%) собирается выехать за пределы места проживания. В лидерах по ожидаемой посещаемости в майские праздники (можно было выбрать несколько вариантов ответа) — Москва и Подмосковье (27%), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (23%)", - выяснили аналитики.
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Каждый девятый респондент (11%) поедет в Нижний Новгород, 8% — в Сочи, а 7% — в Ярославль. По 6% участников исследования выделили в качестве точки назначения Екатеринбург, Краснодар, Псков и Коломну.
Еще по 4% опрошенных поедут в Суздаль, Владимир и Калининград. Также респонденты отметили следующие города: Казань и Волгоград (по 3%), Ростов-на-Дону, Тулу и Воронеж (по 1%).
Еще 46% россиян выбрали другие варианты, в том числе называли Тверь, Севастополь и Владикавказ.
Компании проводили исследование в марте 2024 года по всей России среди экономически активного населения старше 18 лет. Были опрошены более 1000 граждан, планирующих отправиться в путешествие на майские праздники.
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