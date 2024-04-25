https://ria.ru/20240425/anokhin-1942314116.html

Академик Анохин: декларация о сознании животных поможет изучать разум

Академик Анохин: декларация о сознании животных поможет изучать разум - РИА Новости, 25.04.2024

Академик Анохин: декларация о сознании животных поможет изучать разум

Нью-Йоркская декларация о сознании животных, принятая десятками ученых из разных стран, может способствовать расширению исследований вопроса о наличии... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:04

2024-04-25T17:04

2024-04-25T18:12

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости, Ольга Липич. Нью-Йоркская декларация о сознании животных, принятая десятками ученых из разных стран, может способствовать расширению исследований вопроса о наличии субъективного опыта у разных видов животных, а в дальнейшем изменению этических норм по отношению к животным, рассказал РИА Новости подписавший документ ведущий российский исследователь сознания, директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин.Декларация о сознании животных, опубликованная Нью-Йоркским университетом на минувшей неделе, включает три основных тезиса. Первый – о сильных научных аргументах в пользу присутствия сознательного опыта у млекопитающих и птиц. Второй – что эмпирические данные указывают также на существование реальной возможности наличия сознательного опыта у всех позвоночных (включая рептилий, амфибий и рыб) и многих беспозвоночных (включая, как минимум, головоногих моллюсков, ракообразных и насекомых). Третий тезис гласит, что поскольку существует реальная возможность наличия сознательного опыта у животного, безответственно игнорировать это при принятии влияющих на животное решений. Документ завершается призывом учитывать риски и угрозы благополучию (животного – ред.) и опираться на научные свидетельства при выработке ответов на них."На мой взгляд, самая важная задача декларации - привлечь внимание к тому, что мы пока очень мало знаем о разуме и сознании у животных, особенно тех, что мало похожи на нас. Однако, накапливающиеся сведения указывают на настоятельную необходимость серьезных научных исследований в этом направлении, результаты которых могут изменить наши представления об уникальности человека и этические нормы по отношению к животным", - сказал РИА Новости академик Анохин.Он отметил, что участвовал в подготовке Нью-Йоркской декларации и материалов, документирующих ее научными фактами. Первоначально декларацию подписали 39 человек, а на следующее утро, по словам Анохина, у декларации было уже 140 подписей. И сейчас всем неравнодушным специалистам в области исследования сознания животных предлагается подписать этот документ. "Но именно специалистам. Составители декларации внимательно проверяют аффилиации подписавших и оставляют лишь те подписи, за которыми стоит действительный профессиональный опыт в изучении этой проблемы", - добавил собеседник агентства.Среди подписавших декларацию - ученые с мировым именем. В частности: кембриджский психолог и мировой эксперт в области поведения животных, член Королевского общества Никола Клейтон; профессор Исследовательского центра психологии Лондонского университета Ларс Читтка, более 20 лет изучающий шмелей и пчел; американская исследовательница когнитивных способностей у попугаев и других видов животных Ирен Пепперберг; известный исследователь сознания, директор Института Аллена по изучению мозга, американский нейробиолог Кристоф Кох; австралийский философ сознания Дэвид Чалмерс; профессор Института истории и философии науки из Тель-Авивского университета, эволюционист Ева Яблонка; профессор истории и философии науки Сиднейского университета Питер Годфри-Смит."Декларация может способствовать расширению научных исследований субъективного опыта у разных видов животных. Нужно ясно понимать, что без глубокого научного проникновения в этот вопрос любые преждевременные заявления о сознании у тех или иных видов животных могут не только не помочь, а во многом повредить, на годы дискредитировать всю эту область. Если же наука серьезно возьмется за изучение этой проблемы и сможет найти обоснованные критерии сущестования сознания у животных, это может изменить понимание человеком его собственного места в природе и его поведение в отношении животных, обладающих внутренним субъективным миром", - пояснил Анохин.В мае прошлого года он выступил научным организатором Первой международной конференции "Сознание животных" в индийском городе Дхарамсала с участием Далай-ламы XIV. В ней принимали участие ведущие мировые нейроученые, биологи и философы из России и еще более десяти стран. Имена некоторых из них стоят под Нью-Йоркской декларацией. В организации Первой международной конференции о сознании животных наряду с возглавляемым Анохиным Институтом перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова участвовали московский фонд "Сохраним Тибет", Библиотека тибетских трудов и архивов (Дхарамсала) и Фонд содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" (Москва).

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Никита Бизин

россия, москва, интервью, наука, религия