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СБУ завела дело против настоятеля Святогорской лавры УПЦ - РИА Новости, 24.04.2024
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Религия
 
17:22 24.04.2024 (обновлено: 17:25 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942099551.html
СБУ завела дело против настоятеля Святогорской лавры УПЦ
СБУ завела дело против настоятеля Святогорской лавры УПЦ - РИА Новости, 24.04.2024
СБУ завела дело против настоятеля Святогорской лавры УПЦ
Служба безопасности Украины заявила в среду, что завела уголовное дело против настоятеля Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:22
2024-04-24T17:25
религия
украина
киев
донецкая народная республика
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
украинская православная церковь
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в среду, что завела уголовное дело против настоятеля Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви митрополита Арсения по статье "Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Ранее в среду Союз православных журналистов сообщил, что СБУ задержала митрополита Арсения. "Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность со стороны настоятеля Святогорской лавры УПЦ митрополита Арсения. По данным следствия, клирик "сдал" оккупантам расположение блокпостов сил обороны в Краматорском районе (подконтрольной Киеву части ДНР – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В ведомстве утверждают, что митрополит якобы во время литургии, видео которой опубликовали на сайте лавры и группе в Telegram, назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск. "Следователи Службы безопасности предъявили митрополиту обвинение по части 2 статьи 114-2 уголовного кодекса Украины "Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ". Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы", - добавили в СБУ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231213/ukraina-1915502534.html
https://ria.ru/20240411/raskolniki-1939310408.html
https://ria.ru/20240314/svyaschennik-1933027589.html
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украина, киев, донецкая народная республика, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, украинская православная церковь, в мире
Религия, Украина, Киев, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Украинская православная церковь, В мире
СБУ завела дело против настоятеля Святогорской лавры УПЦ

СБУ завела уголовное дело против настоятеля Святогорской лавры УПЦ

© Фото : СБУСБУ в Донецкой области задержала митрополита Святогорской лавры
СБУ в Донецкой области задержала митрополита Святогорской лавры - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : СБУ
СБУ в Донецкой области задержала митрополита Святогорской лавры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в среду, что завела уголовное дело против настоятеля Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви митрополита Арсения по статье "Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее в среду Союз православных журналистов сообщил, что СБУ задержала митрополита Арсения.
Задержание сотрудниками СБУ жены настоятеля храма УПЦ под Запорожьем - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Под Запорожьем СБУ задержала жену настоятеля храма УПЦ
13 декабря 2023, 12:54
"Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность со стороны настоятеля Святогорской лавры УПЦ митрополита Арсения. По данным следствия, клирик "сдал" оккупантам расположение блокпостов сил обороны в Краматорском районе (подконтрольной Киеву части ДНР – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
В ведомстве утверждают, что митрополит якобы во время литургии, видео которой опубликовали на сайте лавры и группе в Telegram, назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск.
Захват Петропавловского храма в селе Хоров Ровненской области, Украина - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
В УПЦ назвали число храмов, захваченных раскольниками
11 апреля, 12:27
"Следователи Службы безопасности предъявили митрополиту обвинение по части 2 статьи 114-2 уголовного кодекса Украины "Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ". Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы", - добавили в СБУ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
СБУ задержала священника УПЦ в Закарпатской области
14 марта, 18:11
 
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