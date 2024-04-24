https://ria.ru/20240424/ukraina-1942099551.html

СБУ завела дело против настоятеля Святогорской лавры УПЦ

СБУ завела дело против настоятеля Святогорской лавры УПЦ - РИА Новости, 24.04.2024

СБУ завела дело против настоятеля Святогорской лавры УПЦ

Служба безопасности Украины заявила в среду, что завела уголовное дело против настоятеля Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:22

2024-04-24T17:22

2024-04-24T17:25

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в среду, что завела уголовное дело против настоятеля Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви митрополита Арсения по статье "Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Ранее в среду Союз православных журналистов сообщил, что СБУ задержала митрополита Арсения. "Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность со стороны настоятеля Святогорской лавры УПЦ митрополита Арсения. По данным следствия, клирик "сдал" оккупантам расположение блокпостов сил обороны в Краматорском районе (подконтрольной Киеву части ДНР – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В ведомстве утверждают, что митрополит якобы во время литургии, видео которой опубликовали на сайте лавры и группе в Telegram, назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск. "Следователи Службы безопасности предъявили митрополиту обвинение по части 2 статьи 114-2 уголовного кодекса Украины "Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ". Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы", - добавили в СБУ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231213/ukraina-1915502534.html

https://ria.ru/20240411/raskolniki-1939310408.html

https://ria.ru/20240314/svyaschennik-1933027589.html

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украина, киев, донецкая народная республика, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, украинская православная церковь, в мире