СБУ завела дело против настоятеля Святогорской лавры УПЦ
СБУ завела уголовное дело против настоятеля Святогорской лавры УПЦ
© Фото : СБУСБУ в Донецкой области задержала митрополита Святогорской лавры
© Фото : СБУ
СБУ в Донецкой области задержала митрополита Святогорской лавры
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в среду, что завела уголовное дело против настоятеля Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви митрополита Арсения по статье "Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее в среду Союз православных журналистов сообщил, что СБУ задержала митрополита Арсения.
Под Запорожьем СБУ задержала жену настоятеля храма УПЦ
13 декабря 2023, 12:54
"Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность со стороны настоятеля Святогорской лавры УПЦ митрополита Арсения. По данным следствия, клирик "сдал" оккупантам расположение блокпостов сил обороны в Краматорском районе (подконтрольной Киеву части ДНР – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
В ведомстве утверждают, что митрополит якобы во время литургии, видео которой опубликовали на сайте лавры и группе в Telegram, назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск.
В УПЦ назвали число храмов, захваченных раскольниками
11 апреля, 12:27
"Следователи Службы безопасности предъявили митрополиту обвинение по части 2 статьи 114-2 уголовного кодекса Украины "Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ". Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы", - добавили в СБУ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
СБУ задержала священника УПЦ в Закарпатской области
14 марта, 18:11