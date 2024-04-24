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В РПЦ призвали ввести наказание за ложные доносы на семью - РИА Новости, 24.04.2024
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04:14 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/donos-1941909155.html
В РПЦ призвали ввести наказание за ложные доносы на семью
В РПЦ призвали ввести наказание за ложные доносы на семью - РИА Новости, 24.04.2024
В РПЦ призвали ввести наказание за ложные доносы на семью
Нужно законодательно установить ответственность за ложные доносы на семью, а также за ошибки сотрудников опеки, заявил РИА Новости председатель патриаршей... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T04:14
2024-04-24T04:14
общество
россия
санкт-петербург
федор лукьянов
русская православная церковь
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Нужно законодательно установить ответственность за ложные доносы на семью, а также за ошибки сотрудников опеки, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. "Требуется установить сегодня ответственность за ложный донос на семью. В настоящее время отсутствуют нормы законодательства, предусматривающие ответственность за предоставление должностным лицам, правоохранительным органам, органам опеки и попечительства, учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних заведомо недостоверных, ложных сведений, которые становятся основанием для вмешательства в семейную жизнь", - сказал Лукьянов. Он отметил, что в результате такие семьи вынуждены "многие месяцы подвергаться унизительным проверкам, нападкам, угрозам, вымогательству". "Такая ситуация способствует процветанию практики ложных доносов на семьи, в том числе использованию их в целях мести, для выяснения отношений в "соседских войнах" и при бракоразводных процессах", - пояснил глава патриаршей комиссии. Священник обратил внимание, что сотрудники опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних наделены "широкими полномочиями и правами при отсутствии ответственности за чрезмерное и неправомерное вмешательство в семьи". "В законодательстве в настоящее время отсутствуют специальные нормы, устанавливающие ответственность за нарушение предусмотренных законом прав родителей (законных представителей) или воспрепятствование их осуществлению со стороны различных должностных лиц и организаций, что способствует нарушению этих прав. Ответственность должностных лиц за нарушение прав семьи и родителей может в таких случаях наступать лишь в виде дисциплинарной, по служебной линии, однако на практике в подобных случаях взыскания используются редко", - уточил Лукьянов. Таким образом, продолжил он, зачастую единственным механизмом защиты, доступным гражданам, "оказывается обращение в прокуратуру или суд, а конкретной ответственности должностные лица и организации, допустившие нарушения прав семьи и родителей, не несут". "С учетом того, что ответственность для родителей, нарушающих свои обязанности и права детей, напротив, в явной форме предусмотрена нормами действующего законодательства (ст. 5.35 КоАП РФ, ст. ст. 156-157 УК РФ), семья и родители фактически оказываются в неравном, уязвимом положении по отношению к соответствующим должностным лицам и организациям. В связи с этим назрела необходимость введения в законодательство специальных норм, устанавливающих ответственность за нарушение предусмотренных законом прав родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей в области образования, здравоохранения и иных областях", - заключил собеседник агентства. Ранее Лукьянов в беседе с РИА Новости призвал уточнить в законодательстве или отменить формулировку о ненадлежащем исполнении обязательств родителями, в частности, в статье 5.35 КоАП. По его словам, защищать нужно права не только ребенка, но и его родителей, семьи в целом, а также рассказал, что предлагаемое увеличение штрафов по этой неоднозначно трактуемой статье повлечет негативные последствия для семей, ухудшит положение родителей, зачастую нуждающихся в помощи. Ранее в подвале одного из домов в Петербурге обнаружили трех мальчиков 2017, 2020 и 2022 годов рождения. Дети проживали в антисанитарных условиях с 41-летним мужчиной, назвавшимся их биологическим отцом. Сейчас они изъяты и находятся в медицинском учреждении. После СМИ сообщали, что заксобрание Петербурга разрабатывает предложение о внесении изменений в КОАП, чтобы увеличить штрафы за неисполнение родительских обязанностей.
https://ria.ru/20240423/shtraf-1941663028.html
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общество, россия, санкт-петербург, федор лукьянов, русская православная церковь
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Федор Лукьянов, Русская православная церковь
В РПЦ призвали ввести наказание за ложные доносы на семью

Иерей Лукьянов предложил установить ответственность за ложные доносы на семью

© iStock.com / 24K-ProductionСемья в музее
Семья в музее - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© iStock.com / 24K-Production
Семья в музее . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Нужно законодательно установить ответственность за ложные доносы на семью, а также за ошибки сотрудников опеки, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
"Требуется установить сегодня ответственность за ложный донос на семью. В настоящее время отсутствуют нормы законодательства, предусматривающие ответственность за предоставление должностным лицам, правоохранительным органам, органам опеки и попечительства, учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних заведомо недостоверных, ложных сведений, которые становятся основанием для вмешательства в семейную жизнь", - сказал Лукьянов.
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Он отметил, что в результате такие семьи вынуждены "многие месяцы подвергаться унизительным проверкам, нападкам, угрозам, вымогательству". "Такая ситуация способствует процветанию практики ложных доносов на семьи, в том числе использованию их в целях мести, для выяснения отношений в "соседских войнах" и при бракоразводных процессах", - пояснил глава патриаршей комиссии.
Священник обратил внимание, что сотрудники опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних наделены "широкими полномочиями и правами при отсутствии ответственности за чрезмерное и неправомерное вмешательство в семьи".
"В законодательстве в настоящее время отсутствуют специальные нормы, устанавливающие ответственность за нарушение предусмотренных законом прав родителей (законных представителей) или воспрепятствование их осуществлению со стороны различных должностных лиц и организаций, что способствует нарушению этих прав. Ответственность должностных лиц за нарушение прав семьи и родителей может в таких случаях наступать лишь в виде дисциплинарной, по служебной линии, однако на практике в подобных случаях взыскания используются редко", - уточил Лукьянов.
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Таким образом, продолжил он, зачастую единственным механизмом защиты, доступным гражданам, "оказывается обращение в прокуратуру или суд, а конкретной ответственности должностные лица и организации, допустившие нарушения прав семьи и родителей, не несут".
"С учетом того, что ответственность для родителей, нарушающих свои обязанности и права детей, напротив, в явной форме предусмотрена нормами действующего законодательства (ст. 5.35 КоАП РФ, ст. ст. 156-157 УК РФ), семья и родители фактически оказываются в неравном, уязвимом положении по отношению к соответствующим должностным лицам и организациям. В связи с этим назрела необходимость введения в законодательство специальных норм, устанавливающих ответственность за нарушение предусмотренных законом прав родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей в области образования, здравоохранения и иных областях", - заключил собеседник агентства.
Ранее Лукьянов в беседе с РИА Новости призвал уточнить в законодательстве или отменить формулировку о ненадлежащем исполнении обязательств родителями, в частности, в статье 5.35 КоАП. По его словам, защищать нужно права не только ребенка, но и его родителей, семьи в целом, а также рассказал, что предлагаемое увеличение штрафов по этой неоднозначно трактуемой статье повлечет негативные последствия для семей, ухудшит положение родителей, зачастую нуждающихся в помощи.
Ранее в подвале одного из домов в Петербурге обнаружили трех мальчиков 2017, 2020 и 2022 годов рождения. Дети проживали в антисанитарных условиях с 41-летним мужчиной, назвавшимся их биологическим отцом. Сейчас они изъяты и находятся в медицинском учреждении. После СМИ сообщали, что заксобрание Петербурга разрабатывает предложение о внесении изменений в КОАП, чтобы увеличить штрафы за неисполнение родительских обязанностей.
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