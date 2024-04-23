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Оппозиционер рассказал о дополнительных проверках в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 23.04.2024
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12:48 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/shikolay-1941746837.html
Оппозиционер рассказал о дополнительных проверках в аэропорту Кишинева
Оппозиционер рассказал о дополнительных проверках в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 23.04.2024
Оппозиционер рассказал о дополнительных проверках в аэропорту Кишинева
Несколько вернувшихся из Москвы в Молдавию делегатов учредительного съезда блока "Победа-Виктория" подверглись усиленным проверкам в аэропорту Кишинева, сообщил РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:48
2024-04-23T12:48
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здоровье - общество
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молдавия
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КИШИНЕВ, 23 апр – РИА Новости. Несколько вернувшихся из Москвы в Молдавию делегатов учредительного съезда блока "Победа-Виктория" подверглись усиленным проверкам в аэропорту Кишинева, сообщил журналистам на выходе из зоны контроля активист оппозиционной партии "Возрождение" Николай Шиколай. Ранее в понедельник в кишиневском аэропорту задерживали пассажиров, участвовавших в московском съезде молдавских оппозиционеров. Некоторых из них выпустили только через три часа после прибытия. Во вторник возвращаются из Москвы еще несколько групп. "Примерно человек пять остановили пограничники, увели для дополнительного контроля. Среди них (пассажиров, вернувшихся из Москвы - ред.) были ребята из Гагаузии", - сказал Шиколай. Он отметил, что прибывшие во вторник пассажиры проходят таможенный и пограничный контроль в целом без проблем. В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, он объединил партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор.
https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941640151.html
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в мире, здоровье - общество, москва, молдавия, кишинев, илан шор, возрождение, евразийский экономический союз
В мире, Здоровье - Общество, Москва, Молдавия, Кишинев, Илан Шор, Возрождение, Евразийский экономический союз
Оппозиционер рассказал о дополнительных проверках в аэропорту Кишинева

Активист Шиколай: в аэропорту Кишинева особо проверяли пассажиров из Гагаузии

© Кадр из видео Sputnik МолдоваРодственники встречают пассажиров, задержанных после возвращения со съезда в Москве
Родственники встречают пассажиров, задержанных после возвращения со съезда в Москве
© Кадр из видео Sputnik Молдова
Родственники встречают пассажиров, задержанных после возвращения со съезда в Москве
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КИШИНЕВ, 23 апр – РИА Новости. Несколько вернувшихся из Москвы в Молдавию делегатов учредительного съезда блока "Победа-Виктория" подверглись усиленным проверкам в аэропорту Кишинева, сообщил журналистам на выходе из зоны контроля активист оппозиционной партии "Возрождение" Николай Шиколай.
Ранее в понедельник в кишиневском аэропорту задерживали пассажиров, участвовавших в московском съезде молдавских оппозиционеров. Некоторых из них выпустили только через три часа после прибытия. Во вторник возвращаются из Москвы еще несколько групп.
«
"Примерно человек пять остановили пограничники, увели для дополнительного контроля. Среди них (пассажиров, вернувшихся из Москвы - ред.) были ребята из Гагаузии", - сказал Шиколай.
Он отметил, что прибывшие во вторник пассажиры проходят таможенный и пограничный контроль в целом без проблем.
В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, он объединил партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор.
Наталья Параска - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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В миреЗдоровье - ОбществоМоскваМолдавияКишиневИлан ШорВозрождениеЕвразийский экономический союз
 
 
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