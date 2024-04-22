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Главный раввин России рассказал о смысле праздника Песах - РИА Новости, 22.04.2024
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Религия
 
13:12 22.04.2024 (обновлено: 13:46 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/ravvin-1941496310.html
Главный раввин России рассказал о смысле праздника Песах
Главный раввин России рассказал о смысле праздника Песах - РИА Новости, 22.04.2024
Главный раввин России рассказал о смысле праздника Песах
Главный раввин России Берл Лазар поздравил еврейскую общину с праздником Песах, напомнив о том, что в праздник нужно понять важность обретения внутренней... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:12
2024-04-22T13:46
религия
египет
россия
берл лазар
религия
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар поздравил еврейскую общину с праздником Песах, напомнив о том, что в праздник нужно понять важность обретения внутренней свободы.Традиции Песаха, напоминающие ветхозаветную историю о быстром исходе евреев из Египта, возвращают людей к идее скромности и того, что для успеха в начинаниях необходимо всецело полагаться на Бога, сказал раввин.“Сегодня эти уроки Песах особенно актуальны. И дело даже не только в террористах, которые пытаются вселить во всех нас страх и неуверенность, заставить бояться и прятаться. И не только в разного рода тиранах, которые этот терроризм поддерживают. Несвобода пытается наступать и в обществе, даже в семейных отношениях: это и рост насилия внутри семьи, и рост числа так называемых абьюзеров – дома, на работе, на улице… А Песах учит нас, что прежде всего надо обрести внутреннюю свободу. И первый шаг здесь – четко сказать себе, что никакой Египет, никакой фараон не сможет заставить нас идти против своей совести, против своей души, против того, что соединяет нас с Б-гом!”, – говорится в поздравлении раввина, предоставленном его пресс-службой.На закате 22 апреля наступает один из главных еврейских праздников Песах (его также называют еврейской Пасхой), он длится 8 дней – до 30 апреля вечера. Праздник отмечается в память об исходе еврейского народа из Египта.К празднованию готовятся заранее: тщательно убирают дома от всего квасного, так как всю неделю действует строгий запрет на употребление в пищу и владение квасным. Это распространяется на все продукты, куда входят пять видов злаков: пшеница, ячмень, рожь, овес.Первые два вечера праздника Песах проводят специальную пасхальную трапезу - седер. На столе обязательно присутствует особое блюдо (кеара), на котором расположены основные символы праздника: зажаренное на кости мясо (зроа), символизирующее пасхальную жертву; вареное яйцо – символ праздничного жертвоприношения; растертый хрен и салат (марор) – горькие травы говорят о горечи рабства; смесь из тертых яблок и орехов (харосет), которая напоминает глину – рабский труд; лук или картофель (карпас) как символ возрождения и плодородия. В этот вечер каждый участник трапезы должен есть мацу, рассказывать о выходе из Египта, выпить 4 бокала вина и съесть горькую зелень.
https://ria.ru/20240422/pesakh-1941054685.html
https://ria.ru/20240422/pesakh-1941423760.html
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египет, россия, берл лазар, религия
Религия, Египет, Россия, Берл Лазар, Религия
Главный раввин России рассказал о смысле праздника Песах

Раввин Берл Лазар: Песах учит необходимости обрести внутреннюю свободу

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка к празднику еврейской Пасхи - Песах в Еврейской общине Симферополя
Подготовка к празднику еврейской Пасхи - Песах в Еврейской общине Симферополя - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Подготовка к празднику еврейской Пасхи - Песах в Еврейской общине Симферополя. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар поздравил еврейскую общину с праздником Песах, напомнив о том, что в праздник нужно понять важность обретения внутренней свободы.
Традиции Песаха, напоминающие ветхозаветную историю о быстром исходе евреев из Египта, возвращают людей к идее скромности и того, что для успеха в начинаниях необходимо всецело полагаться на Бога, сказал раввин.
Женщины зажигают свечи в Новосибирском еврейском общинном культурном центре перед началом пасхального седера во время иудейского праздника Песах - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Иудейская Пасха – Песах
Вчера, 01:53
“Сегодня эти уроки Песах особенно актуальны. И дело даже не только в террористах, которые пытаются вселить во всех нас страх и неуверенность, заставить бояться и прятаться. И не только в разного рода тиранах, которые этот терроризм поддерживают. Несвобода пытается наступать и в обществе, даже в семейных отношениях: это и рост насилия внутри семьи, и рост числа так называемых абьюзеров – дома, на работе, на улице… А Песах учит нас, что прежде всего надо обрести внутреннюю свободу. И первый шаг здесь – четко сказать себе, что никакой Египет, никакой фараон не сможет заставить нас идти против своей совести, против своей души, против того, что соединяет нас с Б-гом!”, – говорится в поздравлении раввина, предоставленном его пресс-службой.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Путин поздравил российских евреев с праздником Песах
Вчера, 09:06
На закате 22 апреля наступает один из главных еврейских праздников Песах (его также называют еврейской Пасхой), он длится 8 дней – до 30 апреля вечера. Праздник отмечается в память об исходе еврейского народа из Египта.
К празднованию готовятся заранее: тщательно убирают дома от всего квасного, так как всю неделю действует строгий запрет на употребление в пищу и владение квасным. Это распространяется на все продукты, куда входят пять видов злаков: пшеница, ячмень, рожь, овес.
Президент Федерации еврейских общин России, директор и основатель Еврейского музея и центра толерантности, член Общественной палаты РФ, раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Раввин рассказал о сути праздника Пурим
17 марта 2022, 20:56
Первые два вечера праздника Песах проводят специальную пасхальную трапезу - седер. На столе обязательно присутствует особое блюдо (кеара), на котором расположены основные символы праздника: зажаренное на кости мясо (зроа), символизирующее пасхальную жертву; вареное яйцо – символ праздничного жертвоприношения; растертый хрен и салат (марор) – горькие травы говорят о горечи рабства; смесь из тертых яблок и орехов (харосет), которая напоминает глину – рабский труд; лук или картофель (карпас) как символ возрождения и плодородия. В этот вечер каждый участник трапезы должен есть мацу, рассказывать о выходе из Египта, выпить 4 бокала вина и съесть горькую зелень.
Ультраортодоксальные евреи читают свитки Эстер во время праздника Пурим в синагоге Бней-Брака, Израиль - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Иудейский праздник Пурим
6 марта 2023, 04:07
 
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