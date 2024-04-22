https://ria.ru/20240422/ravvin-1941496310.html

Главный раввин России рассказал о смысле праздника Песах

Главный раввин России рассказал о смысле праздника Песах - РИА Новости, 22.04.2024

Главный раввин России рассказал о смысле праздника Песах

Главный раввин России Берл Лазар поздравил еврейскую общину с праздником Песах, напомнив о том, что в праздник нужно понять важность обретения внутренней... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:12

2024-04-22T13:12

2024-04-22T13:46

религия

египет

россия

берл лазар

религия

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар поздравил еврейскую общину с праздником Песах, напомнив о том, что в праздник нужно понять важность обретения внутренней свободы.Традиции Песаха, напоминающие ветхозаветную историю о быстром исходе евреев из Египта, возвращают людей к идее скромности и того, что для успеха в начинаниях необходимо всецело полагаться на Бога, сказал раввин.“Сегодня эти уроки Песах особенно актуальны. И дело даже не только в террористах, которые пытаются вселить во всех нас страх и неуверенность, заставить бояться и прятаться. И не только в разного рода тиранах, которые этот терроризм поддерживают. Несвобода пытается наступать и в обществе, даже в семейных отношениях: это и рост насилия внутри семьи, и рост числа так называемых абьюзеров – дома, на работе, на улице… А Песах учит нас, что прежде всего надо обрести внутреннюю свободу. И первый шаг здесь – четко сказать себе, что никакой Египет, никакой фараон не сможет заставить нас идти против своей совести, против своей души, против того, что соединяет нас с Б-гом!”, – говорится в поздравлении раввина, предоставленном его пресс-службой.На закате 22 апреля наступает один из главных еврейских праздников Песах (его также называют еврейской Пасхой), он длится 8 дней – до 30 апреля вечера. Праздник отмечается в память об исходе еврейского народа из Египта.К празднованию готовятся заранее: тщательно убирают дома от всего квасного, так как всю неделю действует строгий запрет на употребление в пищу и владение квасным. Это распространяется на все продукты, куда входят пять видов злаков: пшеница, ячмень, рожь, овес.Первые два вечера праздника Песах проводят специальную пасхальную трапезу - седер. На столе обязательно присутствует особое блюдо (кеара), на котором расположены основные символы праздника: зажаренное на кости мясо (зроа), символизирующее пасхальную жертву; вареное яйцо – символ праздничного жертвоприношения; растертый хрен и салат (марор) – горькие травы говорят о горечи рабства; смесь из тертых яблок и орехов (харосет), которая напоминает глину – рабский труд; лук или картофель (карпас) как символ возрождения и плодородия. В этот вечер каждый участник трапезы должен есть мацу, рассказывать о выходе из Египта, выпить 4 бокала вина и съесть горькую зелень.

https://ria.ru/20240422/pesakh-1941054685.html

https://ria.ru/20240422/pesakh-1941423760.html

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https://ria.ru/20230306/purim-1855625394.html

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Никита Бизин

египет, россия, берл лазар, религия