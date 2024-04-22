https://ria.ru/20240422/rak-1941512357.html

В России вырос показатель выживаемости среди детей с онкозаболеваниями

В России вырос показатель выживаемости среди детей с онкозаболеваниями - РИА Новости, 22.04.2024

В России вырос показатель выживаемости среди детей с онкозаболеваниями

За последние пять лет показатель выживаемости в России при диагнозе детской онкологии вырос с 80% до 85%, заявил завотделением детской трансплантации костного... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T14:03

2024-04-22T14:03

2024-04-22T14:16

общество

россия

ммпц

рак

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155681/09/1556810924_0:184:2970:1855_1920x0_80_0_0_0272e1490cb0c0cd80d1ca93db229ee7.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. За последние пять лет показатель выживаемости в России при диагнозе детской онкологии вырос с 80% до 85%, заявил завотделением детской трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Кирилл Киргизов. Пресс-конференция, посвящённая открытию фотовыставки "Вылечено в России: история крупным планом", прошла в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня". "У нас пять лет назад общая выживаемость была 80%, а сейчас 85%. Мы за год, условно, прибавляем по 1%. По всей Российской Федерации", - сказал он. Киргизов также отметил, что технологии лечения раковых заболеваний постоянно развиваются, появляются новые методы. "Все, что было в прошлом году, можно стереть ластиком и практически заново начать... Все, что было в 2016 году, уже скомкано и выброшено", - добавил врач.

https://ria.ru/20230914/rak-1896184861.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, ммпц, рак, здоровье - общество