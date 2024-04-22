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В России вырос показатель выживаемости среди детей с онкозаболеваниями - РИА Новости, 22.04.2024
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14:03 22.04.2024 (обновлено: 14:16 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/rak-1941512357.html
В России вырос показатель выживаемости среди детей с онкозаболеваниями
В России вырос показатель выживаемости среди детей с онкозаболеваниями - РИА Новости, 22.04.2024
В России вырос показатель выживаемости среди детей с онкозаболеваниями
За последние пять лет показатель выживаемости в России при диагнозе детской онкологии вырос с 80% до 85%, заявил завотделением детской трансплантации костного... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:03
2024-04-22T14:16
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. За последние пять лет показатель выживаемости в России при диагнозе детской онкологии вырос с 80% до 85%, заявил завотделением детской трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Кирилл Киргизов. Пресс-конференция, посвящённая открытию фотовыставки "Вылечено в России: история крупным планом", прошла в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня". "У нас пять лет назад общая выживаемость была 80%, а сейчас 85%. Мы за год, условно, прибавляем по 1%. По всей Российской Федерации", - сказал он. Киргизов также отметил, что технологии лечения раковых заболеваний постоянно развиваются, появляются новые методы. "Все, что было в прошлом году, можно стереть ластиком и практически заново начать... Все, что было в 2016 году, уже скомкано и выброшено", - добавил врач.
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общество, россия, ммпц, рак, здоровье - общество
Общество, Россия, ММПЦ, Рак, Здоровье - Общество
В России вырос показатель выживаемости среди детей с онкозаболеваниями

Врач Киргизов: показатель выживаемости у больных раком детей вырос с 80% до 85%

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкДеткое онкологическое отделение больницы
Деткое онкологическое отделение больницы - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Деткое онкологическое отделение больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. За последние пять лет показатель выживаемости в России при диагнозе детской онкологии вырос с 80% до 85%, заявил завотделением детской трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Кирилл Киргизов.
Пресс-конференция, посвящённая открытию фотовыставки "Вылечено в России: история крупным планом", прошла в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня".
«
"У нас пять лет назад общая выживаемость была 80%, а сейчас 85%. Мы за год, условно, прибавляем по 1%. По всей Российской Федерации", - сказал он.
Киргизов также отметил, что технологии лечения раковых заболеваний постоянно развиваются, появляются новые методы. "Все, что было в прошлом году, можно стереть ластиком и практически заново начать... Все, что было в 2016 году, уже скомкано и выброшено", - добавил врач.
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