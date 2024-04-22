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На Бали призвали туристов быть благодарными за заражение лихорадкой денге - РИА Новости, 22.04.2024
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12:49 22.04.2024 (обновлено: 12:51 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/denge-1941488605.html
На Бали призвали туристов быть благодарными за заражение лихорадкой денге
На Бали призвали туристов быть благодарными за заражение лихорадкой денге - РИА Новости, 22.04.2024
На Бали призвали туристов быть благодарными за заражение лихорадкой денге
Комментируя недавней случай заражения уроженца Австралии на острове Бали, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садыкин заявил, что турист "должен быть... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:49
2024-04-22T12:51
здоровье - общество
индонезия
австралия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Комментируя недавней случай заражения уроженца Австралии на острове Бали, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садыкин заявил, что турист "должен быть благодарен", что заразился болезнью именно в Индонезии, так как больницы в стране "более квалифицированы в лечении лихорадки". Ранее индонезийские СМИ сообщили, что турист из Квинсленда, Австралия заразился геморрагической лихорадкой денге (острой формой заболевания) на Бали. Комментируя произошедшее, Садыкин отметил, что если турист, в том числе и австралиец, заболеет лихорадкой денге в Индонезии, он "должен быть благодарен" за это, потому что "больницы в Индонезии более квалифицированы в лечении лихорадки денге". Слова министра приводит индонезийское агентство ANTARA. Садыкин добавил, что случаи лихорадки денге для Индонезии не являются чем-то необычным: ежегодно в стране фиксируются "сотни тысяч случаев заражения и около 400 смертей". По оценке министра, это означает, что в стране есть опыт работы с пациентами с лихорадкой денге. "Я уже рассказывал, что главный директор крупной компании в Индонезии заразился лихорадкой денге и был отправлен (на лечение - ред.)в Сингапур, но умер, потому что там нет лихорадки денге", - пояснил чиновник. По его словам, в настоящее время в Индонезии не рассматривается вопрос о том, чтобы сделать программу вакцинации от лихорадки денге обязательной, так как масштабы заболевания все еще сравнительно малы. "На самом деле, у геморрагической лихорадки денге низкий уровень смертности, если вы сравните его, например, со смертностью от туберкулеза в Индонезии - она составляет 100 тысяч, а смертность от лихорадки денге составляет около 400", - пояснил глава минздрава. Лихорадка денге - тяжелое вирусное заболевание, разносчиками которого являются дневные полосатые комары Aedes Aegypti. Болезнь характеризуется высокой температурой, мышечными и головным болями, а в тяжелой форме - внутренними кровоизлияниями, которые в самых тяжелых случаях приводят к полиорганной недостаточности и смерти пациента. У переболевших лихорадкой денге образуется иммунитет к тому ее подтипу, которым переболел пациент, однако от остальных трех ее подтипов он не застрахован. Чаще всего в тяжелой форме проходит вторичное, а не первичное заражение.
https://ria.ru/20230927/turist-1898923469.html
https://ria.ru/20240206/likhoradka-1925742662.html
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здоровье - общество, индонезия, австралия, бали, в мире
Здоровье - Общество, Индонезия, Австралия, Бали, В мире
На Бали призвали туристов быть благодарными за заражение лихорадкой денге

Минздрав: туристы должны быть "благодарны" заражению лихорадкой денге на Бали

© РИА Новости / Михаил ЦыгановБерег Индийского океана на Бали
Берег Индийского океана на Бали - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Берег Индийского океана на Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Комментируя недавней случай заражения уроженца Австралии на острове Бали, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садыкин заявил, что турист "должен быть благодарен", что заразился болезнью именно в Индонезии, так как больницы в стране "более квалифицированы в лечении лихорадки".
Ранее индонезийские СМИ сообщили, что турист из Квинсленда, Австралия заразился геморрагической лихорадкой денге (острой формой заболевания) на Бали. Комментируя произошедшее, Садыкин отметил, что если турист, в том числе и австралиец, заболеет лихорадкой денге в Индонезии, он "должен быть благодарен" за это, потому что "больницы в Индонезии более квалифицированы в лечении лихорадки денге". Слова министра приводит индонезийское агентство ANTARA.
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Садыкин добавил, что случаи лихорадки денге для Индонезии не являются чем-то необычным: ежегодно в стране фиксируются "сотни тысяч случаев заражения и около 400 смертей". По оценке министра, это означает, что в стране есть опыт работы с пациентами с лихорадкой денге.
«
"Я уже рассказывал, что главный директор крупной компании в Индонезии заразился лихорадкой денге и был отправлен (на лечение - ред.)в Сингапур, но умер, потому что там нет лихорадки денге", - пояснил чиновник.
По его словам, в настоящее время в Индонезии не рассматривается вопрос о том, чтобы сделать программу вакцинации от лихорадки денге обязательной, так как масштабы заболевания все еще сравнительно малы.
"На самом деле, у геморрагической лихорадки денге низкий уровень смертности, если вы сравните его, например, со смертностью от туберкулеза в Индонезии - она составляет 100 тысяч, а смертность от лихорадки денге составляет около 400", - пояснил глава минздрава.
Лихорадка денге - тяжелое вирусное заболевание, разносчиками которого являются дневные полосатые комары Aedes Aegypti. Болезнь характеризуется высокой температурой, мышечными и головным болями, а в тяжелой форме - внутренними кровоизлияниями, которые в самых тяжелых случаях приводят к полиорганной недостаточности и смерти пациента. У переболевших лихорадкой денге образуется иммунитет к тому ее подтипу, которым переболел пациент, однако от остальных трех ее подтипов он не застрахован. Чаще всего в тяжелой форме проходит вторичное, а не первичное заражение.
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