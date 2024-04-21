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Глава Гагаузии приехала с визитом в Москву - РИА Новости, 21.04.2024
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11:41 21.04.2024 (обновлено: 15:34 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/gutsul-1941325921.html
Глава Гагаузии приехала с визитом в Москву
Глава Гагаузии приехала с визитом в Москву - РИА Новости, 21.04.2024
Глава Гагаузии приехала с визитом в Москву
Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву на съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС, передает... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T11:41
2024-04-21T15:34
москва
молдавия
евразийский экономический союз
евгения гуцул
гагаузия
в мире
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву на съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС, передает корреспондент РИА Новости.Съезд проходит в одной из гостиниц в центре Москвы. Среди участников заявлены известные молдавские политики, включая Илана Шора и лидеров партий "Возрождение" и VICTORIE. Первой выступила депутат парламента Марина Таубер, которая раскритиковала политику нынешних властей республики.Гуцул в марте уже приезжала в Россию с рабочим визитом. Тогда у нее состоялись встречи с президентом Владимиром Путиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко и другими представителями власти. Кроме того, глава Гагаузии приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи и провела переговоры с руководством российских регионов, с которыми у автономии действуют соглашения о партнерстве.Весной прошлого года Гуцул победила на выборах главы Гагаузии. Ее поддержала партия "Шор", которую в Кишиневе объявили антиконституционной, обвинив в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.
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москва, молдавия, евразийский экономический союз, евгения гуцул, гагаузия, в мире
Москва, Молдавия, Евразийский экономический союз, Евгения Гуцул, Гагаузия, В мире
Глава Гагаузии приехала с визитом в Москву

Гуцул прибыла в Москву на съезд сторонников вступления Молдавии в ЕАЭС

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул выступает на съезде молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в ЕАЭС
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул выступает на съезде молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул выступает на съезде молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в ЕАЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву на съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС, передает корреспондент РИА Новости.
Съезд проходит в одной из гостиниц в центре Москвы. Среди участников заявлены известные молдавские политики, включая Илана Шора и лидеров партий "Возрождение" и VICTORIE. Первой выступила депутат парламента Марина Таубер, которая раскритиковала политику нынешних властей республики.
Гуцул в марте уже приезжала в Россию с рабочим визитом. Тогда у нее состоялись встречи с президентом Владимиром Путиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко и другими представителями власти. Кроме того, глава Гагаузии приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи и провела переговоры с руководством российских регионов, с которыми у автономии действуют соглашения о партнерстве.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум о выборе вектора внешней политики, более 98 процентов участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

Весной прошлого года Гуцул победила на выборах главы Гагаузии. Ее поддержала партия "Шор", которую в Кишиневе объявили антиконституционной, обвинив в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.
Изображение сгенерировано ИИ
Майя Санду готовит новый "поход на Гагаузию"
19 апреля, 08:00
 
МоскваМолдавияЕвразийский экономический союзЕвгения ГуцулГагаузияВ мире
 
 
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