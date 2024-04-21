Глава Гагаузии приехала с визитом в Москву
Гуцул прибыла в Москву на съезд сторонников вступления Молдавии в ЕАЭС
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул выступает на съезде молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в ЕАЭС
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул выступает на съезде молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в ЕАЭС
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву на съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС, передает корреспондент РИА Новости.
Съезд проходит в одной из гостиниц в центре Москвы. Среди участников заявлены известные молдавские политики, включая Илана Шора и лидеров партий "Возрождение" и VICTORIE. Первой выступила депутат парламента Марина Таубер, которая раскритиковала политику нынешних властей республики.
Гуцул в марте уже приезжала в Россию с рабочим визитом. Тогда у нее состоялись встречи с президентом Владимиром Путиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко и другими представителями власти. Кроме того, глава Гагаузии приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи и провела переговоры с руководством российских регионов, с которыми у автономии действуют соглашения о партнерстве.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум о выборе вектора внешней политики, более 98 процентов участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Весной прошлого года Гуцул победила на выборах главы Гагаузии. Ее поддержала партия "Шор", которую в Кишиневе объявили антиконституционной, обвинив в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.
Майя Санду готовит новый "поход на Гагаузию"
19 апреля, 08:00