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Глава Гагаузии приехала с визитом в Москву

Глава Гагаузии приехала с визитом в Москву - РИА Новости, 21.04.2024

Глава Гагаузии приехала с визитом в Москву

Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву на съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС, передает... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T11:41

2024-04-21T11:41

2024-04-21T15:34

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву на съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС, передает корреспондент РИА Новости.Съезд проходит в одной из гостиниц в центре Москвы. Среди участников заявлены известные молдавские политики, включая Илана Шора и лидеров партий "Возрождение" и VICTORIE. Первой выступила депутат парламента Марина Таубер, которая раскритиковала политику нынешних властей республики.Гуцул в марте уже приезжала в Россию с рабочим визитом. Тогда у нее состоялись встречи с президентом Владимиром Путиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко и другими представителями власти. Кроме того, глава Гагаузии приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи и провела переговоры с руководством российских регионов, с которыми у автономии действуют соглашения о партнерстве.Весной прошлого года Гуцул победила на выборах главы Гагаузии. Ее поддержала партия "Шор", которую в Кишиневе объявили антиконституционной, обвинив в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

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москва, молдавия, евразийский экономический союз, евгения гуцул, гагаузия, в мире