https://ria.ru/20240420/odkb-1940755964.html

Договор о коллективной безопасности ОДКБ

Договор о коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 20.04.2024

Договор о коллективной безопасности ОДКБ

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте (Узбекистан) главами шести государств-участников СНГ – Армении, Казахстана,... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T00:26

2024-04-20T00:26

2024-04-20T00:26

справки

россия

армения

казахстан

имангали тасмагамбетов

касым-жомарт токаев

никол пашинян

одкб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911408666_0:350:3020:2048_1920x0_80_0_0_3253cba6309b88b055b98214026bf9dc.jpg

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте (Узбекистан) главами шести государств-участников СНГ – Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана. В сентябре 1993 года к нему присоединился Азербайджан, в декабре того же года – Грузия и Белоруссия. Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года. В Договоре государства-участники приняли на себя следующие обязательства:– воздерживаться от применения силы или угрозы силой в межгосударственных отношениях;– решать все разногласия между собой и с другими государствами мирными средствами;– не вступать в военные союзы и не участвовать в каких-либо группировках государств, а также в действиях, направленных против другого государства-участника;– консультироваться друг с другом по всем важным вопросам международной безопасности, затрагивающим их интересы, и согласовывать свои позиции по этим вопросам.Ключевая статья 4 Договора гласит: "Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора. В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН".Договор также предусматривал создание Совета коллективной безопасности(СКВ) в составе глав государств-участников и главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами Содружества Независимых Государств.Договор о коллективной безопасности заключался сроком на пять лет с возможностью последующего продления. В 1999 году Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном был подписан Протокол о продлении Договора о коллективной безопасности, на основании которого сформировался новый состав стран-участниц и установлен автоматический порядок продления действия Договора на пятилетние периоды (Азербайджан, Грузия и Узбекистан прекратили свое членство в Договоре).До 2002 года Договор по своей сути представлял собой региональное соглашение, которое сыграло важную роль в поддержании тесного сотрудничества и взаимопонимания в военно-политической области.14 мая 2002 года в Москве Советом коллективной безопасности было принято Решение о придании Договору о коллективной безопасности статуса международной региональной организации, объединившей Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. В июне 2006 года было принято решение "О восстановлении членства Республики Узбекистан в ОДКБ", однако в декабре 2012 года членство этой страны было приостановлено. В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть государств – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.7 октября 2002 года был принят Устав ОДКБ. В соответствии с ним основными целями Организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам.Высшим органом ОДКБ, рассматривающим принципиальные вопросы деятельности организации, является Совет коллективной безопасности (СКБ), состоящий из глав государств-членов. Председателем совета является глава государства, на территории которого проходит очередная сессия, если совет не примет иного решения. Его права и обязанности сохраняются за ним на период до следующей очередной сессии совета. Если председатель не может выполнять свои функции, то на оставшийся период избирается новый председатель.В заседаниях СКБ могут принимать участие министры иностранных дел, министры обороны, секретари советов безопасности государств-членов, генеральный секретарь организации и приглашенные лица. Сессии СКБ ОДКБ проводятся не реже одного раза в год. В 2024 году в ОДКБ председательствует Казахстан.Консультативными и исполнительными органами ОДКБ являются Совет министров иностранных дел (СМИД), осуществляющий координацию внешнеполитической деятельности государств-членов ОДКБ; Совет министров обороны (СМО), обеспечивающий взаимодействие государств-членов в области военной политики, военного строительства и военно-технического сотрудничества; Комитет секретарей советов безопасности (КССБ), курирующий вопросы обеспечения национальной безопасности. Заседания данных органов проводятся не реже двух раз в год.В период между сессиями СКБ координация реализации решений органов ОДКБ возлагается на постоянный совет, который состоит из полномочных представителей государств-членов.Постоянно действующими рабочими органами ОДКБ являются секретариат и объединенный штаб, высшее административное должностное лицо ОДКБ – генеральный секретарь. С 1 января 2023 года этот пост занимает Имангали Тасмагамбетов.Парламентская Ассамблея ОДКБ (ПА ОДКБ) является органом межпарламентского сотрудничества организации. С ноября 2016 года должность председателя ПА ОДКБ занимает председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Статус наблюдателей при ПА ОДКБ имеют парламентское собрание Союза Беларуси и России, Народная скупщина Сербии, нижняя палата Национальной ассамблеи Афганистана. В формате ОДКБ осуществляется военное сотрудничество. В 2001 году были сформированы Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-азиатского региона (КСБР ЦАР). В 2009 году созданы Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР), предназначенные для оперативного реагирования на вызовы и угрозы безопасности государств-членов ОДКБ. В 2007 году было принято решение о создании миротворческих сил ОДКБ, в 2014 году – Коллективных авиационных сил ОДКБ. Регулярно проводятся совместные комплексные учения с участием контингентов и оперативных групп государств-членов ОДКБ. С 2006 года работает Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ. В 2005 году был создан Координационный совет руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-членов ОДКБ (КСОПН). С 2003 года на территории государств-членов ОДКБ проводится международная комплексная антинаркотическая операция "Канал" (с 2008 года преобразована в постоянно действующую). В сфере противодействия незаконной миграции граждан третьих (по отношению к ОДКБ) стран под эгидой Организации функционирует Координационный совет руководителей компетентных органов государств-членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией (КСБНМ). С 2008 года с целью выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства проводятся оперативно-профилактические мероприятия "Нелегал". С 2018 года "Нелегалу" придан статус постоянно действующей операции.В 2007 году был создан Координационный совет по чрезвычайным ситуациям ОДКБ (КСЧС ОДКБ). В 2014 году был образован консультационный Координационный центр ОДКБ по вопросам реагирования на компьютерные инциденты (ККЦ ОДКБ). В целях борьбы с преступлениями в информационной среде осуществляется операция "ПРОКСИ".В 2022 года по инициативе российской стороны был учрежден новый механизм взаимодействия в рамках Организации – Координационный совет уполномоченных органов государств-членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности. Основная задача новой структуры – координация деятельности и сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия биологическим угрозам с целью создания надежной системы обеспечения биологической безопасности государств-членов ОДКБ.В области внешнеполитической координации традиционный характер приобрели рабочие встречи на уровне министров иностранных дел государств-членов ОДКБ на "полях" крупных международных форумов для выработки согласованных позиций.ОДКБ осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с различными международными и региональными организациями.В 2022 году в Казахстане впервые были успешно использованы силы ОДКБ. 5 января на фоне массовых протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. 19 января Генсек ОДКБ сообщил о полном выводе миротворцев из Казахстана.Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоялась 23 ноября 2023 года в Минске. По итогам мероприятия был подписан ряд документов, включая итоговую Декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ. В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заморозил свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности. Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, комментируя заявление Никола Пашиняна, отметил, что понятие "заморозка" не отражено в документах ОДКБ, при этом Армения существенно сократила объем деятельности в качестве члена ОДКБ.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

армения

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, армения, казахстан, имангали тасмагамбетов, касым-жомарт токаев, никол пашинян, одкб, снг