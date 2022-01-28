https://ria.ru/20220128/kazakhstan-1769917173.html

В Казахстане впервые были успешно использованы силы ОДКБ, заявил Медведев

В Казахстане впервые были успешно использованы силы ОДКБ, заявил Медведев - РИА Новости, 28.01.2022

В Казахстане впервые были успешно использованы силы ОДКБ, заявил Медведев

В Казахстане впервые были весьма успешно использованы силы ОДКБ, всем были продемонстрированы возможности Организации, заявил зампредседателя Совета... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T10:12

2022-01-28T10:12

2022-01-28T17:38

беспорядки в казахстане

в мире

киргизия

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актау

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Казахстане впервые были весьма успешно использованы силы ОДКБ, всем были продемонстрированы возможности Организации, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ.Медведев вспомнил события в Киргизии 2010 года, когда, "к сожалению, может быть, для Киргизии самой не удалось достичь согласия среди членов ОДКБ, для того чтобы помочь им в этой ситуации". "И это привело, кстати, к тому, что там происходили бесконечные смены власти и проблемы экономические", - заметил он.В случае Казахстана позиция стран ОДКБ была единой, после обращения президента Касым-Жомарт Кемелевича Токаева к странам ОДКБ, соответствующий контингент был введен, свою миссию с успехом исполнил и вернулся, отметил Медведев. "Всем были продемонстрированы возможности, которые существуют в рамках ОДКБ. Это тоже позволило, как мне представляется, навести порядок в стране", - сказал он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Девятнадцатого января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220119/kazakhstan-1768647635.html

https://ria.ru/20220120/kazakhstan-1768697031.html

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в мире, киргизия, оон, одкб, дмитрий медведев, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев