Медведев: напряженность в мире зашкаливает, хотелось бы, чтобы она ослабла

– Но когда?



— Я не знаю. Там всяких умников хватает, палок в колеса можно много разных вставить, тоже правда. Я же не говорю, что они обязательно это сделают к такому-то числу. Хотя, подчеркиваю, с точки зрения экономической логики, интересов собственных граждан, избирателей тех же самых в Германии и других странах это нужно сделать как можно скорее. Еще даже некоторое время назад можно было порассуждать: "Да нет, мы и так выдержим, надо диверсифицировать поставки" и так далее. Но если газ стоит таких денег, ну о чем тут говорить. Я считаю, что они должны это сделать as soon, as possible.