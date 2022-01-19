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Генсек ОДКБ сообщил о полном выводе миротворцев из Казахстана

Генсек ОДКБ сообщил о полном выводе миротворцев из Казахстана - РИА Новости, 19.01.2022

Генсек ОДКБ сообщил о полном выводе миротворцев из Казахстана

После миссии миротворцев ОДКБ в Казахстане потерь среди личного состава, вооружения и военной техники нет, заявил генсек организации Станислав Зась. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:15

2022-01-19T16:15

2022-01-19T16:16

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. После миссии миротворцев ОДКБ в Казахстане потерь среди личного состава, вооружения и военной техники нет, заявил генсек организации Станислав Зась.Как сообщила пресс-служба ОДКБ в Telegram-канале организации, в среду Зась проинформировал членов Совета коллективной безопасности ОДКБ о завершении вывода контингентов Коллективных миротворческих сил организации с территории Казахстана."Во исполнение решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О завершении миротворческой операции в Республике Казахстан" вывод воинских контингентов государств - членов ОДКБ с территории Республики Казахстан завершен, подразделения организованы, в установленные сроки прибыли в места постоянной дислокации. Потерь личного состава, вооружения и военной техники нет", - приводит пресс-служба ОДКБ слава Зася, направленные в телеграмме лидерам стран-членов организации.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.

https://ria.ru/20220119/nazarbaev-1768518054.html

https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768505555.html

https://ria.ru/20220119/otstavka-1768554505.html

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в мире, казахстан, алма-ата, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, станислав зась