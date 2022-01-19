16:15 19.01.2022 (обновлено: 16:16 19.01.2022)
Генсек ОДКБ сообщил о полном выводе миротворцев из Казахстана
Генсек ОДКБ Зась: потерь личного состава и техники миротворческой миссии в Казахстане нет
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский, вернувшиеся после выполнения задач в Республике Казахстан
Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме Чкаловский, вернувшиеся после выполнения задач в Республике Казахстан
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. После миссии миротворцев ОДКБ в Казахстане потерь среди личного состава, вооружения и военной техники нет, заявил генсек организации Станислав Зась.
Как сообщила пресс-служба ОДКБ в Telegram-канале организации, в среду Зась проинформировал членов Совета коллективной безопасности ОДКБ о завершении вывода контингентов Коллективных миротворческих сил организации с территории Казахстана.
"Во исполнение решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О завершении миротворческой операции в Республике Казахстан" вывод воинских контингентов государств - членов ОДКБ с территории Республики Казахстан завершен, подразделения организованы, в установленные сроки прибыли в места постоянной дислокации. Потерь личного состава, вооружения и военной техники нет", - приводит пресс-служба ОДКБ слава Зася, направленные в телеграмме лидерам стран-членов организации.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.