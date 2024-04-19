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В Приморье арестовали фигурантов дела о вспышке туберкулеза в школе - РИА Новости, 19.04.2024
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10:47 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/tuberkulez-1940985003.html
В Приморье арестовали фигурантов дела о вспышке туберкулеза в школе
В Приморье арестовали фигурантов дела о вспышке туберкулеза в школе - РИА Новости, 19.04.2024
В Приморье арестовали фигурантов дела о вспышке туберкулеза в школе
Суд отправил под домашний арест бизнесмена и его сотрудницу, организовавших питание в школе приморского Дальнегорска, где выявили четыре случая туберкулеза... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:47
2024-04-19T10:47
происшествия
здоровье - общество
дальнегорск
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Суд отправил под домашний арест бизнесмена и его сотрудницу, организовавших питание в школе приморского Дальнегорска, где выявили четыре случая туберкулеза среди детей, сообщает краевая прокуратура. Во вторник центральная городская больница Дальнегорска сообщила, что в школе №17 было подтверждено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей. Сейчас они проходят лечение. Источник распространения инфекции идентифицирован, его лечат в Приморском краевом противотуберкулезном диспансере, отмечала больница. Всего было выявлено 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. Их глубоко обследовали, часть их них проходит бесплатное оздоровление в реабилитационных центрах. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Прокуратура сообщала, что отдельно будет проверена информация о том, что это мог быть сотрудник пищеблока - работник индивидуального предпринимателя, организующего школьное питание. В среду СУСК сообщило, что по уголовному делу задержаны индивидуальный предприниматель, не обеспечивший безопасность оказываемой услуги по контракту на организацию питания в школе, Юрий Кононенко, а также работник его организации - Надежда Стожарова. "С учетом позиции прокурора в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 28 суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что индивидуальный предприниматель и его работник подозреваются в том, что при организации питания школьников "нарушили прямой запрет на выполнение соответствующих работ человеком, имеющим серьезное медицинское противопоказание, в результате чего в школе выявлены 4 случая заболевания туберкулезом".
https://ria.ru/20240418/tuberkulez-1940722269.html
https://ria.ru/20240416/proverka-1940460406.html
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происшествия, здоровье - общество, дальнегорск, надежда (оренбург)
Происшествия, Здоровье - Общество, Дальнегорск, Надежда (Оренбург)
В Приморье арестовали фигурантов дела о вспышке туберкулеза в школе

Фигурантов дела о вспышке туберкулеза в школе отправили под домашний арест

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Суд отправил под домашний арест бизнесмена и его сотрудницу, организовавших питание в школе приморского Дальнегорска, где выявили четыре случая туберкулеза среди детей, сообщает краевая прокуратура.
Во вторник центральная городская больница Дальнегорска сообщила, что в школе №17 было подтверждено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей. Сейчас они проходят лечение. Источник распространения инфекции идентифицирован, его лечат в Приморском краевом противотуберкулезном диспансере, отмечала больница. Всего было выявлено 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. Их глубоко обследовали, часть их них проходит бесплатное оздоровление в реабилитационных центрах. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
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Прокуратура сообщала, что отдельно будет проверена информация о том, что это мог быть сотрудник пищеблока - работник индивидуального предпринимателя, организующего школьное питание. В среду СУСК сообщило, что по уголовному делу задержаны индивидуальный предприниматель, не обеспечивший безопасность оказываемой услуги по контракту на организацию питания в школе, Юрий Кононенко, а также работник его организации - Надежда Стожарова.
"С учетом позиции прокурора в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 28 суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что индивидуальный предприниматель и его работник подозреваются в том, что при организации питания школьников "нарушили прямой запрет на выполнение соответствующих работ человеком, имеющим серьезное медицинское противопоказание, в результате чего в школе выявлены 4 случая заболевания туберкулезом".
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