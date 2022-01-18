https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768344987.html

Симптомы “омикрона”: отличия от других штаммов, как защититься

Симптомы омикрона: основные признаки заболевания новым штаммом коронавируса

Симптомы “омикрона”: отличия от других штаммов, как защититься

Новый штамм коронавируса быстро распространяется во всем мире, в том числе и в России. Какие признаки и симптомы “омикрона” у взрослых и детей специалисты... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T12:58

2022-01-18T12:58

2022-01-18T15:12

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

распространение коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/59/1548245981_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_086828151e27609aa334f0c43591c274.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Новый штамм коронавируса быстро распространяется во всем мире, в том числе и в России. Какие признаки и симптомы “омикрона” у взрослых и детей специалисты называют основными, а какие — необычными и что еще известно о течении заболевания — в материале РИА Новости.Штамм "омикрон""Мнения врачей в отношении штамма сегодня противоречивые: одни утверждают, что у детей заболевание протекает легче, чем при “дельте”, другие не считают его менее опасным, потому что он может вызвать серьезные осложнения, особенно у маленьких пациентов в возрасте до двух лет", — говорит врач Инесса Мисюра.По словам Инессы Мисюры, ранее на это обратил внимание и глава Минздрава России Михаил Мурашко. "Маленькие дети наиболее уязвимы перед “омикроном”", — сказал он. Министр также подчеркнул, что защитить новорожденного и ребенка в первые годы жизни может вакцинированная мама, у которой есть антитела к коронавирусу. Однако все специалисты сходятся в том, что "омикрон" чрезвычайно заразен, именно поэтому он так быстро распространяется. Некоторые ученые считают, он даже более заразен, чем корь.СимптомыЭксперты считают, что симптомы нового штамма коронавируса схожи с признаками респираторных инфекций.ОсновныеНиколай Дубинин, санитарный врач, дезинфектолог, директор по качеству компании "Добролов" отмечает, что для COVID-19 и нового штамма "омикрон" характерно наличие клинических симптомов ОРВИ. Их распространенность среди заболевших, по данным эксперта, следующая:Врач также говорит, что при заражении новым штаммом у больных появляются:Реже проявляются такие симптомы, как нарушение или потеря обоняния (гипосмия или аносмия), потеря вкуса (дисгевзия), снижение аппетита, рвота, диарея.НеобычныеПо словам Инессы Мисюры, в отличие от симптомов, вызываемых дельта-штаммом, при заражении "омикроном" пациентов сильнее беспокоят пульсирующая головная боль, слабость и миалгия (боль в мышцах), у некоторых отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей — высыпания. У маленьких пациентов наблюдаются симптомы крупа, бронхиальной обструкции, а также бронхиолиты (поражение мелких бронхиол, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью).ПризнакиБольшинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме. Однако особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и легкие, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к "омикрону", чем к предыдущим штаммам, заключили специалисты.Инкубационный периодВладимир Сибирский отмечает, что принципиальное отличие штамма "омикрон" заключается в том, что у него меньший инкубационный период (три-пять дней с момента заражения), чем у ранее регистрируемых штаммов, и он намного более заразный.Тестирование на "омикрон""Установить вариант коронавируса можно путем секвенирования — расшифровки генома вируса или его фрагмента (гена S-белка) в лабораторных условиях. Это позволит определить наличие ключевых мутаций — и затем идентифицировать сам штамм", — объясняет Николай Дубинин. По его словам, на сегодняшний день создана тест-система для экспресс-определения данного варианта вируса, ожидается ее регистрация.В домашних условиях пока определить конкретный штамм COVID-19 невозможно.Диагностика"Тесты, которые применяют в РФ, чувствительны к омикрон-штамму, поэтому с диагностикой в лабораториях проблем не будет", — отмечает Инесса Мисюра.ЛечениеПо словам специалистов, методы терапии "омикрона" ничем не отличаются от лечения других штаммов коронавирусной инфекции. По крайней мере, пока нет других, утвержденных Минздравом РФ, протоколов диагностики и лечения пациентов с COVID-19.Профилактика"Так как заразность “омикрона” выше, профилактика коронавируса в целом выходит на первый план", — подчеркивает Владимир Сибирский. Врачи отмечают, что для всего общества в целом и каждого его члена крайне важно соблюдать уже установленные санитарные и гигиенические правила: Советы врачейВладимир Сибирский говорит о необходимости вакцинации и ревакцинации для защиты от новых штаммов коронавируса. "Директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что “Спутник V” и “Спутник-Лайт” дают большую защиту именно от “омикрона”, это очень важно. Он не уточняет, произведена ли какая-то модификация препаратов, и пока что мы рекомендуем пациентам “Спутник-Лайт”. Ревакцинироваться советуем не позже, чем через шесть месяцев после предыдущей прививки. От пяти месяцев уже считаем, что ревакцинация вполне целесообразна", — поясняет врач.Считается что "омикрон" предполагает более легкое течение. Но специалисты подчеркивают, что клиническая картина на самом деле одна и та же. "Мы имеем дело с заболеванием большого количества людей либо уже переболевших, либо вакцинированных, или переболевших, вакцинированных и ревакцинированных. Это так называемый случай “прорывной инфекции”: пациенты болеют легче, и это не зависит от штамма. Просто у людей уже есть иммунный ответ", — говорит Владимир Сибирский.

https://radiosputnik.ria.ru/20220118/omikron-1768329337.html

https://ria.ru/20220117/omikron-1767895404.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220118/omikron-1768311400.html

https://ria.ru/20220117/omikron-1768179867.html

https://ria.ru/20220112/oznob-1767563024.html

https://ria.ru/20211221/omikron-1764797838.html

https://ria.ru/20220118/omikron-1768293973.html

https://ria.ru/20220111/adenovirus-1767347752.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса