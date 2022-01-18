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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768344987.html
Симптомы “омикрона”: отличия от других штаммов, как защититься
Симптомы омикрона: основные признаки заболевания новым штаммом коронавируса
Симптомы “омикрона”: отличия от других штаммов, как защититься
Новый штамм коронавируса быстро распространяется во всем мире, в том числе и в России. Какие признаки и симптомы “омикрона” у взрослых и детей специалисты... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:58
2022-01-18T15:12
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
распространение коронавируса
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Новый штамм коронавируса быстро распространяется во всем мире, в том числе и в России. Какие признаки и симптомы “омикрона” у взрослых и детей специалисты называют основными, а какие — необычными и что еще известно о течении заболевания — в материале РИА Новости.Штамм "омикрон""Мнения врачей в отношении штамма сегодня противоречивые: одни утверждают, что у детей заболевание протекает легче, чем при “дельте”, другие не считают его менее опасным, потому что он может вызвать серьезные осложнения, особенно у маленьких пациентов в возрасте до двух лет", — говорит врач Инесса Мисюра.По словам Инессы Мисюры, ранее на это обратил внимание и глава Минздрава России Михаил Мурашко. "Маленькие дети наиболее уязвимы перед “омикроном”", — сказал он. Министр также подчеркнул, что защитить новорожденного и ребенка в первые годы жизни может вакцинированная мама, у которой есть антитела к коронавирусу. Однако все специалисты сходятся в том, что "омикрон" чрезвычайно заразен, именно поэтому он так быстро распространяется. Некоторые ученые считают, он даже более заразен, чем корь.СимптомыЭксперты считают, что симптомы нового штамма коронавируса схожи с признаками респираторных инфекций.ОсновныеНиколай Дубинин, санитарный врач, дезинфектолог, директор по качеству компании "Добролов" отмечает, что для COVID-19 и нового штамма "омикрон" характерно наличие клинических симптомов ОРВИ. Их распространенность среди заболевших, по данным эксперта, следующая:Врач также говорит, что при заражении новым штаммом у больных появляются:Реже проявляются такие симптомы, как нарушение или потеря обоняния (гипосмия или аносмия), потеря вкуса (дисгевзия), снижение аппетита, рвота, диарея.НеобычныеПо словам Инессы Мисюры, в отличие от симптомов, вызываемых дельта-штаммом, при заражении "омикроном" пациентов сильнее беспокоят пульсирующая головная боль, слабость и миалгия (боль в мышцах), у некоторых отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей — высыпания. У маленьких пациентов наблюдаются симптомы крупа, бронхиальной обструкции, а также бронхиолиты (поражение мелких бронхиол, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью).ПризнакиБольшинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме. Однако особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и легкие, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к "омикрону", чем к предыдущим штаммам, заключили специалисты.Инкубационный периодВладимир Сибирский отмечает, что принципиальное отличие штамма "омикрон" заключается в том, что у него меньший инкубационный период (три-пять дней с момента заражения), чем у ранее регистрируемых штаммов, и он намного более заразный.Тестирование на "омикрон""Установить вариант коронавируса можно путем секвенирования — расшифровки генома вируса или его фрагмента (гена S-белка) в лабораторных условиях. Это позволит определить наличие ключевых мутаций — и затем идентифицировать сам штамм", — объясняет Николай Дубинин. По его словам, на сегодняшний день создана тест-система для экспресс-определения данного варианта вируса, ожидается ее регистрация.В домашних условиях пока определить конкретный штамм COVID-19 невозможно.Диагностика"Тесты, которые применяют в РФ, чувствительны к омикрон-штамму, поэтому с диагностикой в лабораториях проблем не будет", — отмечает Инесса Мисюра.ЛечениеПо словам специалистов, методы терапии "омикрона" ничем не отличаются от лечения других штаммов коронавирусной инфекции. По крайней мере, пока нет других, утвержденных Минздравом РФ, протоколов диагностики и лечения пациентов с COVID-19.Профилактика"Так как заразность “омикрона” выше, профилактика коронавируса в целом выходит на первый план", — подчеркивает Владимир Сибирский. Врачи отмечают, что для всего общества в целом и каждого его члена крайне важно соблюдать уже установленные санитарные и гигиенические правила: Советы врачейВладимир Сибирский говорит о необходимости вакцинации и ревакцинации для защиты от новых штаммов коронавируса. "Директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что “Спутник V” и “Спутник-Лайт” дают большую защиту именно от “омикрона”, это очень важно. Он не уточняет, произведена ли какая-то модификация препаратов, и пока что мы рекомендуем пациентам “Спутник-Лайт”. Ревакцинироваться советуем не позже, чем через шесть месяцев после предыдущей прививки. От пяти месяцев уже считаем, что ревакцинация вполне целесообразна", — поясняет врач.Считается что "омикрон" предполагает более легкое течение. Но специалисты подчеркивают, что клиническая картина на самом деле одна и та же. "Мы имеем дело с заболеванием большого количества людей либо уже переболевших, либо вакцинированных, или переболевших, вакцинированных и ревакцинированных. Это так называемый случай “прорывной инфекции”: пациенты болеют легче, и это не зависит от штамма. Просто у людей уже есть иммунный ответ", — говорит Владимир Сибирский.
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здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
12:58 18.01.2022 (обновлено: 15:12 18.01.2022)
 

Симптомы “омикрона”: отличия от других штаммов, как защититься

© Depositphotos / stokketeСимптомы омикрона
Симптомы омикрона - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Depositphotos / stokkete
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Новый штамм коронавируса быстро распространяется во всем мире, в том числе и в России. Какие признаки и симптомы “омикрона” у взрослых и детей специалисты называют основными, а какие — необычными и что еще известно о течении заболевания — в материале РИА Новости.

Штамм "омикрон"

"Мнения врачей в отношении штамма сегодня противоречивые: одни утверждают, что у детей заболевание протекает легче, чем при “дельте”, другие не считают его менее опасным, потому что он может вызвать серьезные осложнения, особенно у маленьких пациентов в возрасте до двух лет", — говорит врач Инесса Мисюра.
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По словам Инессы Мисюры, ранее на это обратил внимание и глава Минздрава России Михаил Мурашко. "Маленькие дети наиболее уязвимы перед “омикроном”", — сказал он. Министр также подчеркнул, что защитить новорожденного и ребенка в первые годы жизни может вакцинированная мама, у которой есть антитела к коронавирусу. Однако все специалисты сходятся в том, что "омикрон" чрезвычайно заразен, именно поэтому он так быстро распространяется. Некоторые ученые считают, он даже более заразен, чем корь.

"”Омикрон” сейчас завоевывает Россию по аналогии с США, Африкой и Европой. Эпидемическая опасность нового штамма повышена, большее число людей потенциально заболеют, и это может привести к перегрузке системы здравоохранения", — говорит заслуженный врач РФ, к.м.н., кардиолог Владимир Сибирский.

Симптомы

Эксперты считают, что симптомы нового штамма коронавируса схожи с признаками респираторных инфекций.
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Россию накрывает волна COVID-19 из-за "омикрона": кто заболеет, симптомы

Основные

Николай Дубинин, санитарный врач, дезинфектолог, директор по качеству компании "Добролов" отмечает, что для COVID-19 и нового штамма "омикрон" характерно наличие клинических симптомов ОРВИ. Их распространенность среди заболевших, по данным эксперта, следующая:
  • повышение температуры тела выше 37,5 °C — более 90 %;
  • кашель, сухой или со скудной мокротой — 80 %;
  • одышка — 30 %;
  • утомляемость — 40 %;
  • ощущение тяжести в грудной клетке — более 20 %.
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Врач также говорит, что при заражении новым штаммом у больных появляются:
  • мышечная и головная боли;
  • заложенность носа или умеренная ринорея (выделения);
  • першение и боль в горле;
  • конъюнктивит;
  • кожная сыпь;
  • сатурация SpO2 (насыщение кислородом) меньше или на уровне 95 %.
Реже проявляются такие симптомы, как нарушение или потеря обоняния (гипосмия или аносмия), потеря вкуса (дисгевзия), снижение аппетита, рвота, диарея.
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВрач осматривает пациента
Врач осматривает пациента - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Врач осматривает пациента

Необычные

По словам Инессы Мисюры, в отличие от симптомов, вызываемых дельта-штаммом, при заражении "омикроном" пациентов сильнее беспокоят пульсирующая головная боль, слабость и миалгия (боль в мышцах), у некоторых отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей — высыпания. У маленьких пациентов наблюдаются симптомы крупа, бронхиальной обструкции, а также бронхиолиты (поражение мелких бронхиол, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью).
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Признаки

Большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме. Однако особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и легкие, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к "омикрону", чем к предыдущим штаммам, заключили специалисты.
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Инкубационный период

Владимир Сибирский отмечает, что принципиальное отличие штамма "омикрон" заключается в том, что у него меньший инкубационный период (три-пять дней с момента заражения), чем у ранее регистрируемых штаммов, и он намного более заразный.
"Однако пока мы не располагаем цифрами, насколько именно: штамм “дельта” считался почти в два раза более заразным, чем предшественник, а “омикрон” превосходит его. С этим связано существенное отличие течения заболевания — меньше вероятность развития цитокинового шторма (реакция иммунной системы, потенциально летальная)", — утверждает эксперт.
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Тестирование на "омикрон"

"Установить вариант коронавируса можно путем секвенирования — расшифровки генома вируса или его фрагмента (гена S-белка) в лабораторных условиях. Это позволит определить наличие ключевых мутаций — и затем идентифицировать сам штамм", — объясняет Николай Дубинин. По его словам, на сегодняшний день создана тест-система для экспресс-определения данного варианта вируса, ожидается ее регистрация.
В домашних условиях пока определить конкретный штамм COVID-19 невозможно.

Диагностика

"Тесты, которые применяют в РФ, чувствительны к омикрон-штамму, поэтому с диагностикой в лабораториях проблем не будет", — отмечает Инесса Мисюра.
© Depositphotos / fpphotobank@gmail.comДевушка во время ПЦР-теста на COVID-19
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Depositphotos / fpphotobank@gmail.com
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19

Лечение

По словам специалистов, методы терапии "омикрона" ничем не отличаются от лечения других штаммов коронавирусной инфекции. По крайней мере, пока нет других, утвержденных Минздравом РФ, протоколов диагностики и лечения пациентов с COVID-19.
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Профилактика

"Так как заразность “омикрона” выше, профилактика коронавируса в целом выходит на первый план", — подчеркивает Владимир Сибирский. Врачи отмечают, что для всего общества в целом и каждого его члена крайне важно соблюдать уже установленные санитарные и гигиенические правила:
  • носить индивидуальные средства защиты;
  • мыть и дезинфицировать руки;
  • выдерживать социальную дистанцию;
  • вакцинироваться и своевременно ревакцинироваться.
© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России / Перейти в фотобанкТест-система ФМБА "АмплиТест" для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов "Омикрон" и "Дельта"
Тест-система ФМБА АмплиТест для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов Омикрон и Дельта - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России
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Тест-система ФМБА "АмплиТест" для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов "Омикрон" и "Дельта"

Советы врачей

Владимир Сибирский говорит о необходимости вакцинации и ревакцинации для защиты от новых штаммов коронавируса. "Директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что “Спутник V” и “Спутник-Лайт” дают большую защиту именно от “омикрона”, это очень важно. Он не уточняет, произведена ли какая-то модификация препаратов, и пока что мы рекомендуем пациентам “Спутник-Лайт”. Ревакцинироваться советуем не позже, чем через шесть месяцев после предыдущей прививки. От пяти месяцев уже считаем, что ревакцинация вполне целесообразна", — поясняет врач.
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Считается что "омикрон" предполагает более легкое течение. Но специалисты подчеркивают, что клиническая картина на самом деле одна и та же. "Мы имеем дело с заболеванием большого количества людей либо уже переболевших, либо вакцинированных, или переболевших, вакцинированных и ревакцинированных. Это так называемый случай “прорывной инфекции”: пациенты болеют легче, и это не зависит от штамма. Просто у людей уже есть иммунный ответ", — говорит Владимир Сибирский.
 
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