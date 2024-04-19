https://ria.ru/20240419/putin-1940996299.html

Путин рассказал о позитивных изменениях в здравоохранении

Путин рассказал о позитивных изменениях в здравоохранении - РИА Новости, 19.04.2024

Путин рассказал о позитивных изменениях в здравоохранении

Позитивные изменения в здравоохранении затронули все регионы России, включая новые территории, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина, которое... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:27

2024-04-19T11:27

2024-04-19T11:40

общество

россия

владимир путин

татьяна голикова

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Позитивные изменения в здравоохранении затронули все регионы России, включая новые территории, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина, которое зачитала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании расширенной коллегии Минздрава."Позитивные изменения затронули все регионы страны, включая наши исторические территории. Практически везде открываются после капитального ремонта и строятся новые детские больницы реабилитационные центры, кардиологические отделения, онкологические диспансеры, создаются новые российские лекарственные препараты, тест-системы, отечественное медицинское оборудование", - отметил Путин.

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество