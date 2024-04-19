https://ria.ru/20240419/putin-1940996299.html
Путин рассказал о позитивных изменениях в здравоохранении
Путин рассказал о позитивных изменениях в здравоохранении - РИА Новости, 19.04.2024
Путин рассказал о позитивных изменениях в здравоохранении
Позитивные изменения в здравоохранении затронули все регионы России, включая новые территории, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина, которое... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:27
2024-04-19T11:27
2024-04-19T11:40
общество
россия
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Позитивные изменения в здравоохранении затронули все регионы России, включая новые территории, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина, которое зачитала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании расширенной коллегии Минздрава."Позитивные изменения затронули все регионы страны, включая наши исторические территории. Практически везде открываются после капитального ремонта и строятся новые детские больницы реабилитационные центры, кардиологические отделения, онкологические диспансеры, создаются новые российские лекарственные препараты, тест-системы, отечественное медицинское оборудование", - отметил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество
Общество, Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Здоровье - Общество
Путин рассказал о позитивных изменениях в здравоохранении
Путин: позитивные изменения в здравоохранении затронули все регионы
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Позитивные изменения в здравоохранении затронули все регионы России, включая новые территории, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина, которое зачитала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании расширенной коллегии Минздрава.
"Позитивные изменения затронули все регионы страны, включая наши исторические территории. Практически везде открываются после капитального ремонта и строятся новые детские больницы реабилитационные центры, кардиологические отделения, онкологические диспансеры, создаются новые российские лекарственные препараты, тест-системы, отечественное медицинское оборудование", - отметил Путин.