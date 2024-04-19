https://ria.ru/20240419/kishka-1941025443.html

В России впервые за десять лет успешно пересадили тонкую кишку

В России впервые за десять лет успешно пересадили тонкую кишку - РИА Новости, 19.04.2024

В России впервые за десять лет успешно пересадили тонкую кишку

В Институте Склифосовского провели первую за десять лет успешную пересадку тонкой кишки, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского департамента... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:50

2024-04-19T12:50

2024-04-19T13:35

хорошие новости

здоровье - общество

россия

могели хубутия

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

российская академия наук

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Институте Склифосовского провели первую за десять лет успешную пересадку тонкой кишки, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского департамента здравоохранения."В НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского успешно проведена пересадка тонкой кишки. Это самый редкий вид трансплантации органов — всего в России было удачно проведено две такие операции, при этом первая из них — десять лет назад тоже в "Склифе". Программа пересадки тонкой кишки существует только в Институте Склифосовского, и специалисты уверены: теперь, после новой успешной трансплантации, количество операций будет только расти", — заявили в депздраве.В ведомстве рассказали, что 48-летняя женщина страдала генетическим заболеванием — транзиторным тромбоцитозом неуточненного генеза. Болезнь привела к тромбозу важных артерий, питавших тонкую кишку."Четыре года назад женщина прошла через резекцию тонкой кишки — часть органа была удалена. Пациентка наблюдалась у медицинских специалистов по месту жительства в одном из регионов страны. В 2024 году, после планового обращения в клинику, у нее был выявлен тотальный некроз тонкой кишки. В такой ситуации единственный способ спасения пациента — пересадка тонкой кишки", — отметили в пресс-службе. В департаменте уточнили, что лечащий врач женщины, узнав, что специалисты "Склифа" владеют методикой, направил запрос в институт. В течение месяца она проходила обследование и готовилась к операции."Несмотря на технические сложности трансплантации тонкой кишки, Институт Склифосовского обладает всеми необходимыми возможностями: оборудованием, квалифицированными специалистами, для проведения операции. Вмешательство, которое предстояло провести женщине, было действительно непростым. Тотальный некроз тонкой кишки, обнаруженный у пациентки, приводит к интоксикации организма, от которого потенциальный реципиент может умереть в течение суток. Кроме того, требуется специальное парентеральное питание, которое подается внутривенно через катетер", — подчеркнул академик РАН, президент НИИ СП имени Н. В. Склифосовского Могели Хубутия, чьи слова приводят в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что донорский орган для пациентки был подобран в течение недели, и, после оценки совместимости, выполнена трансплантация. Основной этап операции продолжался шесть часов и был завершен без осложнений.Послеоперационный период у пациентки проходил без осложнений: она достаточно быстро начала самостоятельно питаться и передвигаться по палате. В Институте Склифосовского пациентка встретила свой 49-й день рождения.

https://ria.ru/20240122/nauka-1922314175.html

https://ria.ru/20231226/operatsiya-1918077658.html

https://ria.ru/20231025/peresadka-1905071168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, россия, могели хубутия, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, российская академия наук