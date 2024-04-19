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В России впервые за десять лет успешно пересадили тонкую кишку - РИА Новости, 19.04.2024
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12:50 19.04.2024 (обновлено: 13:35 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/kishka-1941025443.html
В России впервые за десять лет успешно пересадили тонкую кишку
В России впервые за десять лет успешно пересадили тонкую кишку - РИА Новости, 19.04.2024
В России впервые за десять лет успешно пересадили тонкую кишку
В Институте Склифосовского провели первую за десять лет успешную пересадку тонкой кишки, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского департамента... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:50
2024-04-19T13:35
хорошие новости
здоровье - общество
россия
могели хубутия
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
российская академия наук
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Институте Склифосовского провели первую за десять лет успешную пересадку тонкой кишки, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского департамента здравоохранения."В НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского успешно проведена пересадка тонкой кишки. Это самый редкий вид трансплантации органов — всего в России было удачно проведено две такие операции, при этом первая из них — десять лет назад тоже в "Склифе". Программа пересадки тонкой кишки существует только в Институте Склифосовского, и специалисты уверены: теперь, после новой успешной трансплантации, количество операций будет только расти", — заявили в депздраве.В ведомстве рассказали, что 48-летняя женщина страдала генетическим заболеванием — транзиторным тромбоцитозом неуточненного генеза. Болезнь привела к тромбозу важных артерий, питавших тонкую кишку."Четыре года назад женщина прошла через резекцию тонкой кишки — часть органа была удалена. Пациентка наблюдалась у медицинских специалистов по месту жительства в одном из регионов страны. В 2024 году, после планового обращения в клинику, у нее был выявлен тотальный некроз тонкой кишки. В такой ситуации единственный способ спасения пациента — пересадка тонкой кишки", — отметили в пресс-службе. В департаменте уточнили, что лечащий врач женщины, узнав, что специалисты "Склифа" владеют методикой, направил запрос в институт. В течение месяца она проходила обследование и готовилась к операции."Несмотря на технические сложности трансплантации тонкой кишки, Институт Склифосовского обладает всеми необходимыми возможностями: оборудованием, квалифицированными специалистами, для проведения операции. Вмешательство, которое предстояло провести женщине, было действительно непростым. Тотальный некроз тонкой кишки, обнаруженный у пациентки, приводит к интоксикации организма, от которого потенциальный реципиент может умереть в течение суток. Кроме того, требуется специальное парентеральное питание, которое подается внутривенно через катетер", — подчеркнул академик РАН, президент НИИ СП имени Н. В. Склифосовского Могели Хубутия, чьи слова приводят в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что донорский орган для пациентки был подобран в течение недели, и, после оценки совместимости, выполнена трансплантация. Основной этап операции продолжался шесть часов и был завершен без осложнений.Послеоперационный период у пациентки проходил без осложнений: она достаточно быстро начала самостоятельно питаться и передвигаться по палате. В Институте Склифосовского пациентка встретила свой 49-й день рождения.
https://ria.ru/20240122/nauka-1922314175.html
https://ria.ru/20231226/operatsiya-1918077658.html
https://ria.ru/20231025/peresadka-1905071168.html
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здоровье - общество, россия, могели хубутия, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, российская академия наук
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Россия, Могели Хубутия, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Российская академия наук
В России впервые за десять лет успешно пересадили тонкую кишку

В Институте Склифосовского провели успешную пересадку тонкой кишки

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Институте Склифосовского провели первую за десять лет успешную пересадку тонкой кишки, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского департамента здравоохранения.
НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского успешно проведена пересадка тонкой кишки. Это самый редкий вид трансплантации органов — всего в России было удачно проведено две такие операции, при этом первая из них — десять лет назад тоже в "Склифе". Программа пересадки тонкой кишки существует только в Институте Склифосовского, и специалисты уверены: теперь, после новой успешной трансплантации, количество операций будет только расти", — заявили в депздраве.
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В ведомстве рассказали, что 48-летняя женщина страдала генетическим заболеванием — транзиторным тромбоцитозом неуточненного генеза. Болезнь привела к тромбозу важных артерий, питавших тонкую кишку.
"Четыре года назад женщина прошла через резекцию тонкой кишки — часть органа была удалена. Пациентка наблюдалась у медицинских специалистов по месту жительства в одном из регионов страны. В 2024 году, после планового обращения в клинику, у нее был выявлен тотальный некроз тонкой кишки. В такой ситуации единственный способ спасения пациента — пересадка тонкой кишки", — отметили в пресс-службе.
В департаменте уточнили, что лечащий врач женщины, узнав, что специалисты "Склифа" владеют методикой, направил запрос в институт. В течение месяца она проходила обследование и готовилась к операции.
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"Несмотря на технические сложности трансплантации тонкой кишки, Институт Склифосовского обладает всеми необходимыми возможностями: оборудованием, квалифицированными специалистами, для проведения операции. Вмешательство, которое предстояло провести женщине, было действительно непростым. Тотальный некроз тонкой кишки, обнаруженный у пациентки, приводит к интоксикации организма, от которого потенциальный реципиент может умереть в течение суток. Кроме того, требуется специальное парентеральное питание, которое подается внутривенно через катетер", — подчеркнул академик РАН, президент НИИ СП имени Н. В. Склифосовского Могели Хубутия, чьи слова приводят в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что донорский орган для пациентки был подобран в течение недели, и, после оценки совместимости, выполнена трансплантация. Основной этап операции продолжался шесть часов и был завершен без осложнений.
Послеоперационный период у пациентки проходил без осложнений: она достаточно быстро начала самостоятельно питаться и передвигаться по палате. В Институте Склифосовского пациентка встретила свой 49-й день рождения.
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