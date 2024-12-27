Как правильно мыть руки: способы, техника и рекомендации
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Мытье рук — самый бюджетный способ профилактики различных заболеваний. В данном материале РИА Новости рассказываем об уровнях обработки кожи, на что обратить внимание при выборе гигиенического средства и составляем алгоритм, который поможет научиться правильно мыть руки.
Мытье рук
Рука человека — главный переносчик бактерий и вирусов. Согласно исследованию ученых из University of Coloradoот 2008 года, на ладонях среднестатистического мужчины можно обнаружить около 3,2 тысячи бактерий 150 видов. У женщины данные показатели чуть меньше из-за разности pH кожи ладоней и отсутствия привычки рукопожатия. При этом различные социальные опросы и научные исследования, проводившиеся до и во время пандемии, показали, что 95% населения всей планеты уделяет гигиене рук недостаточно внимания. И проблема не только в частоте мытья, но и в его качестве.
© Pixabay / CouleurМытье рук
© Pixabay / Couleur
Уровни и способы
В определенных ситуациях необходимо мыть руки по строгой инструкции и использовать специальные антисептические средства. В зависимости от поставленной задачи, выделяют три уровня обработки рук:
- Бытовой (механическая обработка);
- Гигиенический (обработка с применением антисептиков);
- Хирургический (обработка, необходимая для стерильности кожи рук).
Каждый из способов имеет свои особенности.
Бытовой
Это обычное мытье рук без обработки антисептиком с использованием теплой воды и нейтрального жидкого мыла без запаха с дозатором. Механический способ удаляет с кожи загрязнения, пот и частично патогенную микрофлору. Для тщательной обработки нужно снять украшения, часы и действовать по следующей схеме:
- 1.Распределить мыло по коже рук, растирая одну ладонь о другую возвратно-поступательными движениями.
- 2.Ладонью растереть тыльную сторону ладони другой руки. Поменять руки.
- 3.Соединить пальцы одной руки в межпальцевых промежутках другой. Тереть внутренние поверхности пальцев движениями вверх и вниз.
- 4.Соединить пальцы в "замок". Тыльной стороной согнутых пальцев растирать ладонь другой руки.
- 5.Охватить большой палец между большим и указательным пальцем правой кисти. Растереть мыло вращательными движениями. Поменять руку.
- 6.Тереть ладонь левой кисти кончиками пальцев правой руки круговым движением. Поменять руки.
Далее мыльную пену смывают водой и протирают руки насухо бумажным полотенцем или гигиеническими салфетками. Использовать обычное полотенце нежелательно, так как ткань не успевает просушиться. Влажная ткань — идеальная среда для размножения бактерий.
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Гигиенический
Проводится в два этапа: мытье и дезинфекция. Схема мытья аналогична механическому способу, только каждое движение нужно повторить 4-5 раз. По завершению смыть мыло, высушить руки бумажным полотенцем и нанести порцию антисептика в виде геля или дезинфицирующего раствора. Средство нужно тщательно втереть в кожу, не забывая об обработке подногтевого пространства, ногтей и межпальцевых промежутков.
Хирургический
Используется медперсоналом в основном перед проведением операции или процедуры, включающей хирургическое вмешательство. Способ предполагает полную стерильность кожи и проводится в 3 этапа: мытье, дезинфекция, закрытие рук одноразовыми стерильными перчатками.
Мытье проводится механическим способом с включением предплечий и длится не менее двух минут. Далее руки промакиваются стерильными салфетками и обрабатываются антисептиком — не менее 10 мл. Средство нужно втирать в кожу в течение 5 минут, не допуская высыхания. Иногда для обработки ногтей используются деревянные палочки, смоченные в дезинфицирующем растворе, и щетки. После того как антисептик впитается в кожу, надеваются стерильные перчатки и медперсонал приступает к выполнению операции.
Когда необходимо
После посещения туалета или рукопожатия, при различных загрязнениях, перед контактом с пациентом или приготовлением/употреблением еды и в любой бытовой ситуации подойдет обычное мытье рук. Гигиенический способ обработки требуется при проведении медицинских манипуляций, а также рекомендуется в целях профилактики коронавируса. Хирургическое мытье рук используется врачами-хирургами и медперсоналом, ассистирующим специалиста во время проведения операции.
Важность
Кожа ладоней является одной из самых заселенных бактериями части тела. При контакте с поверхностями на работе, в общественном транспорте или общественном туалете увеличивается риск заражения другими ОРВИ, гриппом и ротавирусных инфекций. Обычное рукопожатие с больным человеком без последующей обработки рук может заразить организм:
- Вирусом герпеса;
- Сифилисом;
- Вирусом папилломы человека;
- Кожными грибковыми заболеваниями;
- Чесоткой.
Недостаточная обработка рук перед приготовлением пищи или перед едой может стать причиной заражения гельминтозом, сальмонеллезом, клебсиеллезом, лямблиозом, дизентерией и стоматитом. Касание кожи лица грязными руками провоцирует появление акне, а если почесать глаза или надеть контактные линзы без предварительной обработки рук, можно вызвать воспаление слизистой оболочки глаза, иными словами — конъюнктивит.
Гепатит А — частая болезнь грязных рук, которая наблюдается у детей младшего дошкольного возраста. К этой категории также относится ветрянка, корь и чесотка. Чтобы избежать заражения перечисленными заболеваниями, важно постоянно следить за гигиеной рук. Согласно данным Роспотребнадзора, гигиена рук снижает распространение кишечных инфекций на 31% и на 21% передачу респираторных инфекций.
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Как правильно мыть руки
Кажется, что мытье рук — самая простая манипуляция. Большинство людей действует по схеме "намочить, намылить, смыть и вытереть", хотя этого не всегда достаточно для полной обработки кожи.
Минимальная продолжительность
По данным Роспотребнадзора, минимальная продолжительность мытья рук для тщательного очищения кожи — 30 секунд, по данным ВОЗ — 20 секунд. Специалисты рекомендуют для отсчета времени пропеть песню "Happy Birthday", часть песни "В лесу родилась елочка" или считать про себя "и раз, и два, и три...".
Как часто
Многие моют руки после прихода с улицы или после посещения туалета и считают это достаточным для гигиены. На самом деле руки необходимо мыть:
- Перед, во время и после приготовления пищи;
- Перед едой;
- Перед посещением туалета и после;
- После прихода домой;
- После общественного транспорта;
- После контакта с больным;
- После уборки дома;
- После мытья посуды;
- Перед и после обработки открытой раны, надеванием и сниманием контактных линз;
- При уходе за больным;
- После посещения магазина.
Если нет возможности помыть руки сразу после контакта с грязной поверхностью (поручень в автобусе, ручка двери магазина), кожу нужно обработать влажными салфетками и антисептиком.
© Depositphotos.com / drmadraМытье рук с мылом
© Depositphotos.com / drmadra
Выбор мыла
Сегодня в магазинах представлен широкий ассортимент твердого и жидкого мыла. Каждое средство различается между собой по наличию отдельных ингредиентов в составе, ухаживающим свойствам и цене. Твердое изготавливается на основе пальмового масла с добавлением растительных компонентов и выпускается в форме бруска. Состав жидкого мыла более щадящий, так как содержит поверхностно-активные вещества (ПАВ). Они могут быть синтетическими или натуральными — полученными из сахарного тростника или пальмового масла. Жидкое очищающее средство выпускается во флаконах с дозаторами, что делает его более безопасным в применении, когда на кусковом мыле, находящемся на открытом воздухе, могут скопиться бактерии. Плюс оно может потрескаться из-за долгого использования или размякнуть из-за неправильного хранения.
Также есть классификация мыла по назначению:
- 1.Гигиеническое — самый распространенный вид, предназначенный для ежедневного использования.
- 2.Косметическое — средство с добавлением глицерина, эфирных масел и крема. Подходит для деликатного очищения кожи рук.
- 3.Специальное (дегтярное, серное) — содержит серу, деготь и дезинфицирующие компоненты. Предназначено для лечения различных заболеваний кожи.
- 4.Детское — предназначено для очищения нежной детской кожи без агрессивного воздействия. Отличается низким pH, наличием натуральных растительных компонентов.
- 5.Антибактериальное — очищающее средство, содержащее химические вещества триклозан или триклокарбан для полного уничтожения микробов и дезинфекции кожи.
Для ежедневного использования подойдет обычное гигиеническое жидкое мыло или косметическое крем-мыло. Они не сушат и хорошо очищают кожу, не удаляя защитный жировой слой. Антибактериальное мыло, которое сегодня стало особо популярным, не подходит для ежедневного использования. Также, как показало исследование Центра по контролю и профилактике болезней США, антибактериальное мыло в сравнении с обычным не дает преимуществ в борьбе с вирусными инфекциями. А его частое использование может убить полезную микрофлору кожи рук.
В любом случае при выборе мыла каждый ориентируется на свои индивидуальные предпочтения. Перед покупкой нового средства обратите внимание на отсутствие в составе:
- Формальдегидов — вещество накапливается в коже и может вызвать аллергический дерматит, заболевания ногтей и другие проблемы;
- Диэтаноламина (DEA) — легко проникает через защитные слои кожи, провоцируя развитие тяжелых заболеваний;
- Триклозана — при постоянном контакте с кожей вырабатывает устойчивость организма к антибиотикам;
- Пропиленгликоля — способен вызывать дерматиты и крапивницу.
Хорошее мыло должно иметь максимально натуральный состав и не содержать консервантов.
Алгоритм и схема
Правильное мытье рук включает в себя 5 шагов:
- 1.Намочить руки теплой водой.
- 2.Взять в руки мыло и вспенить его между ладонями рук. Если используется жидкое, нанести определенное количество на ладонь и тщательно вспенить, не забывая о тыльной стороне ладоней.
- 3.Массировать кожу рук с нанесенным средством в течение 20-30 секунд. Обязательно пройтись между пальцев и около ногтей.
- 4.Промыть руки под проточной водой.
- 5.Просушить кожу бумажным полотенцем или с помощью сушилки для рук. При необходимости провести обработку антисептиком.
Также можно мыть руки по схеме механической обработки, о которой говорилось выше.
Как избежать сухости рук от воды и мыла
Основная причина сухости рук — неправильно подобранное мыло. Для ежедневного использования подойдет средство с невысоким pH и натуральным составом. Можно подобрать косметическое крем-мыло, подходящее под тип вашей кожи.
Травмирует кожу рук горячая вода: она сильно сушит кожу и удаляет защитный жировой слой. Поэтому следует проводить процедуру только в теплой воде. Также во избежание сухости дерматологи рекомендуют, обрабатывать кожу рук питательным кремом, использовать антисептики не более двух раз в день и сушить кожу бумажными полотенцами, избегая растирающих движений.
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