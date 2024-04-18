https://ria.ru/20240418/vrach-1940724800.html

В Москве проверят сообщение о враче, который мог калечить пациентов

В Москве проверят сообщение о враче, который мог калечить пациентов - РИА Новости, 18.04.2024

В Москве проверят сообщение о враче, который мог калечить пациентов

Росздравнадзор выясняет качество оказанной медпомощи пострадавшим от рук частного нейрохирурга пациентам в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T09:55

2024-04-18T09:55

2024-04-18T09:56

происшествия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

происшествия – радио sputnik

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет качество оказанной медпомощи пострадавшим от рук частного нейрохирурга пациентам в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В среду РЕН ТВ сообщал о нейрохирурге, который, как утверждалось, проводил операции на спину трем пациентам в московской частной клинике. Согласно сообщению, после вмешательств большинство остались инвалидами. Как отмечается, в интернете медика называют лучшим специалистом, однако на профильных сайтах на него десятки жалоб. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет качество оказанной медпомощи пациентам, прооперированным частным врачом-нейрохирургом. По сообщениям СМИ, трое человек остались инвалидами после проведённых медицинских манипуляций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240415/khaydarov-1940071666.html

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происшествия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), происшествия – радио sputnik