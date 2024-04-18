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В Москве проверят сообщение о враче, который мог калечить пациентов - РИА Новости, 18.04.2024
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09:55 18.04.2024 (обновлено: 09:56 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/vrach-1940724800.html
В Москве проверят сообщение о враче, который мог калечить пациентов
В Москве проверят сообщение о враче, который мог калечить пациентов - РИА Новости, 18.04.2024
В Москве проверят сообщение о враче, который мог калечить пациентов
Росздравнадзор выясняет качество оказанной медпомощи пострадавшим от рук частного нейрохирурга пациентам в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:55
2024-04-18T09:56
происшествия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
происшествия – радио sputnik
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет качество оказанной медпомощи пострадавшим от рук частного нейрохирурга пациентам в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В среду РЕН ТВ сообщал о нейрохирурге, который, как утверждалось, проводил операции на спину трем пациентам в московской частной клинике. Согласно сообщению, после вмешательств большинство остались инвалидами. Как отмечается, в интернете медика называют лучшим специалистом, однако на профильных сайтах на него десятки жалоб. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет качество оказанной медпомощи пациентам, прооперированным частным врачом-нейрохирургом. По сообщениям СМИ, трое человек остались инвалидами после проведённых медицинских манипуляций", - говорится в сообщении.
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Новости
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происшествия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Происшествия – Радио Sputnik
В Москве проверят сообщение о враче, который мог калечить пациентов

Росздравнадзор разбирается с делом нейрохирурга, который мог калечить пациентов

© РИА Новости / Кирилл ШипицинХирургические инструменты в операционной
Хирургические инструменты в операционной - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Хирургические инструменты в операционной . Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет качество оказанной медпомощи пострадавшим от рук частного нейрохирурга пациентам в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В среду РЕН ТВ сообщал о нейрохирурге, который, как утверждалось, проводил операции на спину трем пациентам в московской частной клинике. Согласно сообщению, после вмешательств большинство остались инвалидами. Как отмечается, в интернете медика называют лучшим специалистом, однако на профильных сайтах на него десятки жалоб.
«
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет качество оказанной медпомощи пациентам, прооперированным частным врачом-нейрохирургом. По сообщениям СМИ, трое человек остались инвалидами после проведённых медицинских манипуляций", - говорится в сообщении.
Пластический хирург Тимур Хайдаров - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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15 апреля, 10:14
 
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