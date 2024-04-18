https://ria.ru/20240418/vrach-1940724800.html
В Москве проверят сообщение о враче, который мог калечить пациентов
В Москве проверят сообщение о враче, который мог калечить пациентов - РИА Новости, 18.04.2024
В Москве проверят сообщение о враче, который мог калечить пациентов
Росздравнадзор выясняет качество оказанной медпомощи пострадавшим от рук частного нейрохирурга пациентам в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:55
2024-04-18T09:55
2024-04-18T09:56
происшествия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
происшествия – радио sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c2d22b986608a9d46119353f5392c11.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет качество оказанной медпомощи пострадавшим от рук частного нейрохирурга пациентам в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В среду РЕН ТВ сообщал о нейрохирурге, который, как утверждалось, проводил операции на спину трем пациентам в московской частной клинике. Согласно сообщению, после вмешательств большинство остались инвалидами. Как отмечается, в интернете медика называют лучшим специалистом, однако на профильных сайтах на него десятки жалоб. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет качество оказанной медпомощи пациентам, прооперированным частным врачом-нейрохирургом. По сообщениям СМИ, трое человек остались инвалидами после проведённых медицинских манипуляций", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240415/khaydarov-1940071666.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7462f2b58be6e8668fce1462f044dae3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Происшествия – Радио Sputnik
В Москве проверят сообщение о враче, который мог калечить пациентов
Росздравнадзор разбирается с делом нейрохирурга, который мог калечить пациентов