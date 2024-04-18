https://ria.ru/20240418/retsepty-1935024593.html

Российские туристы назвали самые любимые сладости

Российские туристы назвали самые любимые сладости

Российские туристы назвали самые любимые сладости

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о самых любимых сладостях, сообщает tutu. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T04:04

2024-04-18T04:04

2024-04-18T16:55

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о самых любимых сладостях, сообщает tutu.Специалисты компании провели исследование среди трех тысяч пользователей и выяснили, что нужно попробовать, отправляясь в путешествие по стране.Татарский чак-чакЗа это блюдо — десерт из кусочков жареного теста в медовом сиропе — отдали голоса 15 процентов респондентов. По легенде, хан Волжской Булгарии заказал на свадьбу сына блюдо, которое должно было долго сохранять вкус, удивлять гостей и при этом быть удобным для перекуса в седле. С заданием справилась жена пастуха. Хан пожелал сыну, чтобы отношения с супругой были крепкими и близкими, как кусочки чак-чака.Тульские пряникиНа втором месте в списке любимых десертов — тульские пряники. За них проголосовали девять процентов опрошенных. Сверху продукт покрыт глазурью, внутри — фруктовая начинка.Самым знаменитым тульским купцом-пряничником считается Василий Гречихин. Он не только продавал сладости в России и других странах, но даже построил павильон около Эйфелевой башни. Тот был полностью сделан из пряников.Конфеты московских кондитерских фабрикСемь процентов путешественников выбирает знакомый вкус московских конфет. Например, фабрика "Рот Фронт", выпускающая батончики, находится в одном из самых красивых районов столицы — Замоскворечье. Бывшие корпуса "Красного Октября" стали модным кластером с офисами, ресторанами и магазинами. Конфеты под привычной маркой выпускают на другой территории, но их вкус по-прежнему прекрасен.Калининградский марципанКалининградский марципан — продукт из смеси измельченного миндаля и сахарной пудры — советуют попробовать почти семь процентов туристов. Сладость была символом прусского Кенигсберга. Его рецепт уникален: изделия обжигали на открытом огне, в отличие от, например, запеченного марципана из Любека. Сегодня производство лакомства возрождено — в Калининграде даже есть Музей марципана.Чурчхела и рахат-лукумВосточные сладости — чурчхелу, рахат-лукум — можно попробовать не только в Грузии, Армении и Турции, но и в Краснодарском крае. Чурчхела — это орехи на нитке в "одежде" из смешанного с мукой фруктового сока. Рахат-лукум — сладкие кубики в сахарной пудре.Сибирское варенье из шишекПопулярный в Сибири продукт обычно делают из зеленых сосновых шишек. Собирают в мае или июне. Сначала промывают и долго вымачивают в воде, потом варят. Считается, что в шишках содержится много полезных веществ: железо, магний, каротин, витамины группы B.Коломенская пастилаРецепт коломенской пастилы можно найти в кулинарной книге XVIII века, но это лакомство было известно намного раньше. В советское время рецепт считался утерянным. В Музее пастилы в Коломне его удалось восстановить. Сегодня там рассказывают, например, как пили чай Пушкин и Достоевский, а также какую пастилу любил Александр III.Конфеты кондитерских фабрик Санкт-ПетербургаПетербургские конфеты также попали в десятку любимых сладостей. Купить их можно прямо на вокзале, — там находится фирменный магазин кондитерской фабрики имени Крупской. Максимальный спрос — на конфеты с видами города на этикетке.Алтайское кедровая халваКедровые сладости, популярные в Республике Алтай и Алтайском крае, также оказались в рейтинге. Рецептов много. Приготовление халвы часто основывается на турецком рецепте: в смесь из кешью добавляют кедровый орех.Фрукты в шоколадеЗамыкают десятку самых-самых фрукты в шоколаде. Их производят, например, в Самаре — городе, который известен своими сладостями. Помимо фруктов, самарские кондитеры делают грильяж и помадку. Отличным сувениром станет чернослив или финики в шоколаде, а также наборы с достопримечательностями города на упаковке.Также в рейтинг попали карельское варенье из северных ягод, морошковое — из Мурманской области, сладости с морским гребешком и ламинарией из Владивостока, архангельский мармелад, смоленские "конфекты", огуречное варенье из Суздаля, шоколадные пельмени из Удмуртии и мед из верблюжьей колючки, который можно найти в Астрахани.

https://ria.ru/20240414/puteshestviya-1933019549.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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