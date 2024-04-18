Российские туристы назвали самые любимые сладости
Российские туристы назвали самые любимые сладости в регионах страны
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о самых любимых сладостях, сообщает tutu.
Специалисты компании провели исследование среди трех тысяч пользователей и выяснили, что нужно попробовать, отправляясь в путешествие по стране.
Татарский чак-чак
© iStock.com / ULADZIMIR ZGURSKIЧак-чак
© iStock.com / ULADZIMIR ZGURSKI
Чак-чак
За это блюдо — десерт из кусочков жареного теста в медовом сиропе — отдали голоса 15 процентов респондентов. По легенде, хан Волжской Булгарии заказал на свадьбу сына блюдо, которое должно было долго сохранять вкус, удивлять гостей и при этом быть удобным для перекуса в седле. С заданием справилась жена пастуха. Хан пожелал сыну, чтобы отношения с супругой были крепкими и близкими, как кусочки чак-чака.
Тульские пряники
© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкПроизводство тульских пряников на кондитерской фабрике "Медовые традиции" в Туле
Производство тульских пряников на кондитерской фабрике "Медовые традиции" в Туле
На втором месте в списке любимых десертов — тульские пряники. За них проголосовали девять процентов опрошенных. Сверху продукт покрыт глазурью, внутри — фруктовая начинка.
Самым знаменитым тульским купцом-пряничником считается Василий Гречихин. Он не только продавал сладости в России и других странах, но даже построил павильон около Эйфелевой башни. Тот был полностью сделан из пряников.
Конфеты московских кондитерских фабрик
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкКонфеты в магазине кондитерских изделий "Аленка"
Конфеты в магазине кондитерских изделий "Аленка"
Семь процентов путешественников выбирает знакомый вкус московских конфет. Например, фабрика "Рот Фронт", выпускающая батончики, находится в одном из самых красивых районов столицы — Замоскворечье. Бывшие корпуса "Красного Октября" стали модным кластером с офисами, ресторанами и магазинами. Конфеты под привычной маркой выпускают на другой территории, но их вкус по-прежнему прекрасен.
Калининградский марципан
© iStock.com / eyewaveМарципановый батончик и миндаль
© iStock.com / eyewave
Марципановый батончик и миндаль
Калининградский марципан — продукт из смеси измельченного миндаля и сахарной пудры — советуют попробовать почти семь процентов туристов. Сладость была символом прусского Кенигсберга. Его рецепт уникален: изделия обжигали на открытом огне, в отличие от, например, запеченного марципана из Любека. Сегодня производство лакомства возрождено — в Калининграде даже есть Музей марципана.
Чурчхела и рахат-лукум
© iStock.com / Andrey NikitinРахат-лукум с чаем
© iStock.com / Andrey Nikitin
Рахат-лукум с чаем
Восточные сладости — чурчхелу, рахат-лукум — можно попробовать не только в Грузии, Армении и Турции, но и в Краснодарском крае. Чурчхела — это орехи на нитке в "одежде" из смешанного с мукой фруктового сока. Рахат-лукум — сладкие кубики в сахарной пудре.
Сибирское варенье из шишек
© iStock.com / RasselOKВаренье из сосновых шишек
© iStock.com / RasselOK
Варенье из сосновых шишек
Популярный в Сибири продукт обычно делают из зеленых сосновых шишек. Собирают в мае или июне. Сначала промывают и долго вымачивают в воде, потом варят. Считается, что в шишках содержится много полезных веществ: железо, магний, каротин, витамины группы B.
Коломенская пастила
Коломенская пастила
Рецепт коломенской пастилы можно найти в кулинарной книге XVIII века, но это лакомство было известно намного раньше. В советское время рецепт считался утерянным. В Музее пастилы в Коломне его удалось восстановить. Сегодня там рассказывают, например, как пили чай Пушкин и Достоевский, а также какую пастилу любил Александр III.
Конфеты кондитерских фабрик Санкт-Петербурга
© iStock.com / GMVozdШоколадные конфеты
© iStock.com / GMVozd
Шоколадные конфеты
Петербургские конфеты также попали в десятку любимых сладостей. Купить их можно прямо на вокзале, — там находится фирменный магазин кондитерской фабрики имени Крупской. Максимальный спрос — на конфеты с видами города на этикетке.
Алтайское кедровая халва
© iStock.com / Nelly SenkoВаренье из молодых кедровых шишек
© iStock.com / Nelly Senko
Варенье из молодых кедровых шишек
Кедровые сладости, популярные в Республике Алтай и Алтайском крае, также оказались в рейтинге. Рецептов много. Приготовление халвы часто основывается на турецком рецепте: в смесь из кешью добавляют кедровый орех.
Фрукты в шоколаде
© iStock.com / SynergeeCвежая клубника в темном шоколаде
© iStock.com / Synergee
Cвежая клубника в темном шоколаде
Замыкают десятку самых-самых фрукты в шоколаде. Их производят, например, в Самаре — городе, который известен своими сладостями. Помимо фруктов, самарские кондитеры делают грильяж и помадку. Отличным сувениром станет чернослив или финики в шоколаде, а также наборы с достопримечательностями города на упаковке.
© iStock.com / wmaster890Рахат-лукум в деревянной миске
© iStock.com / wmaster890
Рахат-лукум в деревянной миске
Также в рейтинг попали карельское варенье из северных ягод, морошковое — из Мурманской области, сладости с морским гребешком и ламинарией из Владивостока, архангельский мармелад, смоленские "конфекты", огуречное варенье из Суздаля, шоколадные пельмени из Удмуртии и мед из верблюжьей колючки, который можно найти в Астрахани.
Россия весной. Самые красивые места страны
14 апреля, 23:45