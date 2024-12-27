https://ria.ru/20241227/sladosti-1805340144.html

Полезные сладости: их можно есть без опаски при одном условии

Полезные сладости: их можно есть без опаски при одном условии - РИА Новости, 27.12.2024

Полезные сладости: их можно есть без опаски при одном условии

Полезные сладости – прекрасная возможность не испортить фигуру и полакомиться вкусным десертом. Но при одном важном условии: нельзя превышать норму... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:26:00+03:00

2024-12-27T13:26:00+03:00

2024-12-27T13:26:00+03:00

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Полезные сладости – прекрасная возможность не испортить фигуру и полакомиться вкусным десертом. Но при одном важном условии: нельзя превышать норму. Рассказываем, на какие низкокалорийные десерты лучше обратить внимание и чем можно заменить вредные лакомства при правильном питании.Полезные сладостиМножество людей не представляют свою жизнь без сладкого. Трапеза с чаем и с чем-нибудь сладеньким уже стала обыденностью во многих семьях. Однако после мы начинаем винить себя в злоупотреблении десертом. Чтобы этого не происходило, попробуйте сладости, которые принесут пользу вашему здоровью. Они такие же вкусные, но вреда для вашей фигуры от них намного меньше. Присмотритесь к горькому шоколаду, зефиру или мармеладу. Удовольствия они принесут столько же, а хлопот совсем не доставят.Почему нельзя есть много сладостейК сожалению, большое количество сладкого сказывается на здоровье. При переизбытке сладкого наш организм станет перерабатывать излишнюю глюкозу в жир, что негативно скажется как на внешнем виде, так и на общем здоровье организма. Потребление множества сладостей сказывается на организме не только в виде веса, но и в виде ряда других нежелательных проблем:Впрочем, отказывать от вкусного удовольствия вам не нужно.Список полезных сладостейМы составили список здоровых десертов, которые отличаются не только своим благотворным эффектом, но и помогут заменить тортики с карамельными конфетками.ПастилаКлассическая пастила делается на основе яблочного пюре, а само лакомство похоже на зефир. Раньше для приготовления пастилы использовали антоновские яблоки, поэтому пастила отличалась легкой кислинкой во вкусе. На сегодняшний день существует множество вариаций этого лакомства: малиновая, брусничная и даже рябиновая пастила. Пастила не только вкусная, но и чрезвычайно полезная, поскольку она помогает организму получить полезные углеводы, растительные волокна, много витаминов и белка. Особенно много в пастиле витамина В2, который играет ключевую роль в здоровье человека.СорбетСорбет можно назвать диетическим мороженым, сделанным на основе настоящих фруктов и ягод. Сорбет можно не только купить в магазине, но и сделать в домашних условиях. Сам по себе сорбет является легким десертом, хорошо охладит в жаркую погоду и даст заряд бодрости. Калорий в нем значительно меньше, чем в обычном мороженом, а состав исключительно натуральный, содержание сахара сведено к минимуму.МармеладМармелад остается популярным лакомством как у взрослых, так и у детей. На сегодняшний день существуют самые различные мармеладные формы: от простых мишек до цветных шариков. Но такой мармелад не приносит пользы для организма. Если вы хотите вести здоровый образ жизни, то стоит обратить внимание на качественный мармелад из настоящего фруктового и ягодного пюре с желатином. Такой мармелад станет отличным антиоксидантом, который поможет вывести токсины из организма и прочистить его. Несколько мармеладок в день благотворно скажутся на профилактике болезней желудочно-пищеварительного тракта.МедМед – одно из первых, что приходит на ум, когда мы говорим о полезных и натуральных сладостях. Мед не только является источником колоссального количества витаминов (В2, К, С, РР и т.д.), но и обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Мед также содержит множество микроэлементов, которые являются основой для деятельности нашего организма. К тому же мед вкусное лакомство, которое мы часто используем в кулинарии. Калорийность меда высокая – на 100 г приходится примерно 300 килокалорий. В день рекомендуется использовать не более двух столовых ложек в качестве сахарозаменителя. К сожалению, мед также часто является противопоказанием для аллергиков.ЖелеДля приготовления желе используются фрукты или ягоды. Желе совсем не содержит жиров, а готовят десерт из желатина, который положительно влияет на суставы, защищая их от развития различных заболеваний. Также для желе может использоваться пектин, позволяющий сделать готовый здоровый продукт. Желе на основе пектина поможет не набирать лишний вес, а также поспособствует нормализации обмена веществ. Желе на основе из агар-агара помогает произвести чистку организма от различных шлаков и токсинов. Также сам агар-агар содержит в себе йод, железо и кальций, которые благотворно влияют на здоровье.ХалваХалва – восточная сладость и ценный источник протеина, который делается из орехов или масличных семян. Для придания окончательной формы в халву добавляют солодковые корни, мыльные корни или корни алтея. Все эти ингредиенты полезны для сердечно-сосудистой системы, а также положительно влияют на печень.ЦукатыЦукаты представляют из себя кусочки цитрусовых фруктов, которые сварили с густым ягодным или фруктовым сиропом. Цукаты отлично заменяют калорийные конфеты, дают организму много полезных элементов, клетчатку, минералы и даже улучшают память. Цукаты содержат фосфор, магний, железо, натрий, витамины С, В, А, калий, кальций, рибофлавин, тиамин. Наиболее полезными считаются цукаты из плотных плодов.ВареньеВаренье также может быть полезным, если ограничить количество сахара при приготовлении и не перебарщивать с термообработкой. Лучше всего варить варенье несколько минут, так варенье сохранит большинство своих полезных свойств из фруктов и ягод. Такой продукт укрепит иммунитет и предотвратит авитаминоз.СтевияСтевия по праву может называться натуральным заменителем сахара, листья этого растения намного слаще и полезнее. Из стевии готовят сироп, чай, различные экстракты. Регулярное употребление стевии в пищу помогает повысить сопротивляемость организма к бактериям, к тому же в стевии содержатся необходимые жирные кислоты и микроэлементы для здоровой работы организма.Коричневый сахарТростниковый или же коричневый сахар намного полезнее обычного рафинированного сахара. По вкусу мало чем отличается, но коричневый сахар даст вам цинк, фосфор, кальций, железо и другие полезные микроэлементы. Но такой сахар, к сожалению, тоже довольно калориен, поэтому употреблять его стоит в ограниченных дозах.Горький шоколадСчитается, что горький или темный шоколад, как его принято называть, улучшает настроение, помогает повысить иммунитет, а также содержит большое количество антиоксидантов, которые предотвращают преждевременное старение в виде мимических морщин. Все это происходит из-за высокого содержания какао-бобов в плитке, однако их совсем мало в молочном или в белом шоколаде. Стоит отметить, что темный шоколад также содержит в себе различные микроэлементы (магний, кислоты, полезные жиры), ценные для человеческого организма.Чтобы горький шоколад был действительно полезен, он должен быть натурального происхождения без различных заменителей какао-масла и какого-либо сахара в составе. Рекомендованная норма содержания какао-бобов в шоколаде – от 80%. Также советуем отказаться от сладкой начинки, чтобы максимизировать полезные свойства шоколада. Калорийность на 100 г темного шоколада составляет 400-500 килокалорий. Рекомендуется в день съедать 20-30 граммов шоколада, что примерно равняется 3-4 кусочкам из плитки.Фрукты, ягоды, сухофруктыНе стоит забывать о фруктах и ягодах, которые тоже считаются сладкими лакомствами. Куда лучше съесть яблоко вечерком, чем кусочек торта. К тому же фрукты и ягоды содержат в себе огромное количество полезных элементов, которые помогают поддерживать здоровье на должном уровне и даже предотвращать старение. Сухофрукты не менее полезны, но куда калорийнее. В ограниченном количестве инжир, курага, чернослив и другие сухофрукты помогают наладить работу желудочно-кишечного тракта, а также полезны для сердечно-сосудистой системы.Чем можно заменить вредные сладостиРазличные пирожные, торты, эклеры, пончики, булки не помогут вам похудеть, но и совсем исключать из рациона их не стоит. Иногда можно себе позволить вкусность, но если регулярно хочется сладенького, то попробуйте заменить эклер на леденцы без сахара, протеиновые батончики или просто на закуски из ягод и фруктов.

https://rsport.ria.ru/20220725/kak_pokhudet-1804878800.html

https://rsport.ria.ru/20220725/med-1804725151.html

https://rsport.ria.ru/20220421/shokolad-1784595075.html

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еда, здоровье, питание